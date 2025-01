Sao Hollywood nghẹn ngào khi vợ sắp sinh mà nhà bị cháy rụi

Milo Ventimiglia - ngôi sao truyền hình của nước Mỹ - là một trong những người nổi tiếng của Hollywood chịu ảnh hưởng nặng nề vụ cháy Palisades. Trở về nhà mình và nhìn mọi thứ đã bị lửa thiêu rụi, anh nghẹn ngào rơi nước mắt. Trận cháy rừng kinh hoàng đã xảy ra trước khi vợ anh sinh con.

Milo Ventimiglia cho biết anh cảm thấy "nặng nề" khi nhìn thấy phần còn lại của ngôi nhà mình ở Malibu, California, bị thiêu rụi trong vụ cháy Palisades. Cựu diễn viên của "This Is Us", trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, đã mô tả ngôi nhà như "bánh mì nướng" khi anh xử lý thiệt hại.

"Bạn bắt đầu nghĩ về tất cả những kỷ niệm và các phần khác nhau của ngôi nhà và những thứ tương tự, rồi bạn nhìn thấy nhà của hàng xóm và mọi thứ xung quanh và trái tim bạn tan vỡ" - Milo nói trong khi cố kìm nước mắt.

Ngôi nhà của Milo giờ không còn lại gì. (Ảnh: CBS News)

Nam diễn viên cho biết khi vụ cháy xảy ra vào thứ ba tuần này - khi ngọn lửa lan nhanh khắp khu phố của họ, anh và người vợ đang mang thai Jarah Mariano đã sơ tán khỏi ngôi nhà của họ.

"Tôi nghĩ có một khoảnh khắc sốc khi bạn nghĩ rằng: "Ồ, điều này là thật, điều này đang xảy ra'" - nam diễn viên 47 tuổi cho biết cảm xúc của anh khi chứng kiến ngôi nhà yêu thương của mình bị nhấn chìm trong biển lửa qua camera an ninh - "Và đến một lúc, chúng tôi tắt nó đi. Tiếp tục xem thì có ích gì? Chúng tôi chấp nhận mất mát".

Nam diễn viên cho biết khi cả 2 rời khỏi nhà, họ đã chộp lấy "mọi thứ họ có thể nghĩ đến" trong khi di tản. Tuy nhiên, họ vẫn mất rất nhiều, bao gồm cả cũi của đứa con sắp sinh. Vợ Milo đang trong tình trạng có thể sinh con bất cứ lúc nào.

(Ảnh: CBS News)

"Mọi thứ đã được sắp đặt" - cựu diễn viên phim "Gilmore Girls" buồn bã nói với phóng viên.

Mặc dù ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi nhà của anh thành tro bụi và đổ nát, nam diễn viên vẫn có mọi thứ anh cần khi mất mát đi qua. Điều quan trọng là vợ con anh và thú cưng của anh đều bình an. Anh cũng hạnh phúc vì trong khó khăn vẫn có những người bạn tốt giúp đỡ.

(Ảnh: CBS News)

Milo Ventimiglia và Mariano bí mật kết hôn vào năm 2023, nhưng không công bố tin tức cho đến nhiều tháng sau đó cả hai mới công khai tin vui. Cả hai đã tổ chức một buổi lễ thân mật với những người thân yêu. Vào tháng 9/2024, nam diễn viên đã chia sẻ tin vui anh và vợ chuẩn bị chào đón thành viên mới, con đầu lòng của mình trên tài khoản mạng xã hội Instagram.