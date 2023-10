Sang chảnh cỡ Lương Thùy Linh, Đỗ Hà, Phương Nga... cũng chỉ mê son Hàn giá rẻ chưa đến 200.000đ, lý do là gì?

Son môi là sản phẩm mọi cô gái đều "cưng hết mực", thậm chí không thể sống thiếu. Ngay cả khi không makeup, nhưng chỉ cần tô nhẹ chút son môi cũng đủ giúp khuôn mặt trở nên sáng bừng, tươi tắn, rạng rỡ hơn. Đặc biệt, khi chị em tìm được trúng thỏi son "chân ái" có màu sắc phù hợp với bản thân, thì son môi còn phát huy nhiều sức mạnh hơn nữa trong việc khiến bạn trở nên xinh đẹp.

Cũng giống như bao món mỹ phẩm khác. Trên thị trường, son môi được chia theo các phân khúc từ cao cấp đến bình dân, từ thương hiệu châu Á đến châu Âu. Tại Việt Nam, không khó để nhận ra, loạt thương hiệu son bình dân đến từ các brand Hàn được chị em hết mực ưa chuộng. Có thể kể đến một vài cái tên đình đám như: Romand, Merzy, Bbia, Black Rouge, innisfree, Mamonde...

Điểm chung của các sản phẩm son này là có mức giá ''vừa túi'' chỉ dao động khoảng 100.000 - 300.000, nên bất kỳ cô gái nào cũng có thể sở hữu. Không những vậy điểm mạnh lớn nhất của các dòng son Hàn chính là bảng màu siêu xinh, siêu trendy và chất son đa dạng, đặc biệt phù hợp với tone da châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Các brand cũng tích cực cho ra mắt các BST mới cho từng mùa để đáp ứng nhu cầu của người mua. Cùng với đó là việc sử dụng hình ảnh của các idol, ngôi sao nổi tiếng để tăng nhận diện thương hiệu.

Dù có giá rẻ, nhưng những dòng son bình dân nêu trên lại chẳng hề ''ôi''. Nhiều sản phẩm nhận được hàng triệu lượt bán và lượt đánh giá tích cực trên các trang mạng xã hội về độ lên màu và bền màu tốt. Một số còn có khả năng ''làm đầy'' rãnh môi hay tạo hiệu ứng căng mọng giúp đôi môi trông hấp dẫn hơn.

Trước sức hấp dẫn của các sản phẩm son bình dân này, các nàng Hoa và Á hậu nổi tiếng Vbiz như Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy, Phương Nga,... cũng mê mệt ra mặt. Dưới đây là một vài thỏi son giá rẻ chưa đến 200.000đ đang được dàn người đẹp này sử dụng, bạn nên tham khảo nếu đang tìm cho mình 1 thỏi son chất lượng, đáng tiền.

Hoa hậu Lương Thùy Linh - Romand Juicy Lasting Tint

Nàng hậu học giỏi Lương Thùy Linh hiện đang dùng một thỏi son tông hồng thuộc dòng son Juicy Lasting Tint của thương hiệu Romand. Dòng son này có chất son mịn màng với độ bóng tốt giúp đôi môi thêm căng mọng. Được biết, giá bán của em son này chỉ rơi vào khoảng 165.000 - 169.000 VNĐ.

Nơi mua: Mint07 Giá: 165.000 - 169.000 VNĐ

Hoa hậu Đỗ Thị Hà - Ink Velvet Peripera

Ink Velvet của Peripera cũng là một dòng son giá rẻ nổi tiếng tại Hàn. Chất son này có dạng kem cùng mùi hương ngọt ngào và bảng màu siêu nhẹ nhàng, dễ thương. BST Ink Velvet có 6 tông màu thì Đỗ Thị Hà tậu đến 4 tông lần lượt là 24, 25, 26, 27. Giá bán của 1 thỏi Ink Velvet chỉ khoảng 174.000 VNĐ.

Nơi mua: Guardian Giá: 174.000 VNĐ

Hoa hậu Thanh Thủy - Romand Juicy Lasting Tint

Thỏi son bóng mà Hoa hậu Thanh Thủy lựa chọn là Romand Juicy Lasting Tint. Đây là một trong những dòng son hot nhất của nhà Romand trong thời gian gần đây. Bảng màu của dòng này thiên về tông nữ tính, dịu dàng phù hợp để sử dụng cả khi makeup và để mặt mộc. Với mức giá chỉ khoảng 130.000 - 160.000 VNĐ thì em son này là lựa chọn vô cùng hợp lý cho hội chị em.

Nơi mua: Thế giới skinfood Giá: 139.000 VNĐ

Á hậu Phương Nga - Merzy The First Velvet Tint

Trên Instagram cá nhân, Á hậu Phương Nga từng tiết lộ 2 thỏi son mà cô vô cùng yêu thích đều thuộc dòng sản phẩm The First Velvet Tint của thương hiệu Merzy. Dòng son này có bảng màu vô cùng trendy với tác tông đậm, ngoài ra bao bì còn cực kỳ sang trọng và bắt mắt chẳng hề thua kém các dòng son cao cấp. Ấy vậy mà giá bán của 1 thỏi Merzy The First Velvet Tint khoảng 169.000 - 194.000 VNĐ mà thôi.