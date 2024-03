Sáng 20-3, giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Lúc 8 giờ 30 ngày 20-3, giá vàng SJC được Công ty SJC niêm yết mua vào 79,7 triệu đồng/lượng, bán ra 81,7 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Một số doanh nghiệp khác giao dịch vàng SJC ở mức thấp hơn, như Công ty PNJ bán giá 81,5 triệu đồng/lượng, Tập đoàn DOJI bán ra 81,6 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán được duy trì ở mức cao khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay giảm trở lại

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng được điều chỉnh giảm, khi Công ty SJC giao dịch quanh 67,45 triệu đồng/lượng mua vào, 68,65 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 50.000 đồng/lượng so với hôm qua. Công ty PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức thấp hơn, quanh 67,4 triệu đồng/lượng mua vào, 68,5 triệu đồng/lượng bán ra.



Trong khi đó, tại Hà Nội, Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn niêm yết vàng nhẫn trơn thương hiệu Thăng Long cao hơn mức giá của các thương hiệu khác, khi mua vào 67,96 triệu đồng/lượng, bán ra 69,16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm dù giá vàng thế giới ổn định quanh 2.158 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý trên sàn quốc tế giao dịch với biên độ hẹp, trong bối cảnh thị trường thiếu vắng thông tin trước kết quả cuộc họp chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 64,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD ở các ngân hàng được giao dịch quanh 24.580 đồng/USD mua vào, 24.920 đồng/USD bán ra, tăng 30 đồng/USD so với hôm qua. Giá USD tự do sáng nay được một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM giao dịch mua vào 25.530 đồng, bán ra 25.610 đồng/USD, tăng 20 đồng mỗi USD so với hôm qua.