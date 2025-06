Săn vé liền tay giải chạy quy mô Đông Nam Á hot bậc nhất mùa hè này

Lazada Run 2025 – giải chạy hot bậc nhất Đông Nam Á đang tạo "cơn địa chấn" trong cộng đồng runners

Mở màn từ năm 2023, Lazada Run đã nhanh chóng ghi dấu ấn với cộng đồng runners Đông Nam Á nhờ quy mô hoành tráng và tinh thần "thêm khỏe đẹp vào cuộc sống". Chỉ sau mùa đầu tiên, giải chạy đã trở thành sự kiện thể thao được săn đón nhất khu vực.

Năm nay, Lazada Run 2025 quay trở lại mạnh mẽ, đi qua 6 quốc gia, kết nối hàng ngàn vận động viên ở mọi cấp độ từ newbie đến vận động viên chuyên nghiệp. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, vé Super Early Bird cho các cự ly 5km, 5km Lazada x POP MART và 10km đã cháy sạch. Đáng chú ý, cự ly 21km cũng đã sold out toàn bộ, điều này cho thấy sức hút không tưởng của giải chạy hot bậc nhất mùa hè này.

Hiện tại, các cự ly đang mở bán gồm 5km, 5km POP MART và 10km cũng tiếp tục ghi nhận lượng đăng ký tăng nhanh và có thể sớm hết chỗ.

Lazada Run 2025 - sự kiện được mong chờ của các cộng đồng runners.

Để tăng thêm sự hào hứng và tinh thần đồng đội trên đường chạy, Lazada Run 2025 còn tung ưu đãi cực "khủng" cho các nhóm đăng ký đông người lên tới 25%. Đây là cơ hội lý tưởng cho các hội bạn thân, gia đình, đồng nghiệp hay cộng đồng chạy bộ cùng nhau vừa "chốt đơn" tiết kiệm, vừa tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trên đường đua mùa hè năm nay.

Bản đồ đường chạy cho cự ly 5km và 10km.

Sức hút của Lazada Run 2025 còn nằm ở bộ race kit chất lượng: áo chạy adidas, huy chương finisher và quà tặng từ các thương hiệu đồng hành.

Đặc biệt, chỉ với 449.000 đồng, bạn có thể nâng cấp lên VIP Package để tận hưởng đặc quyền như nhận race kit tại line VIP riêng, ưu tiên dịch vụ và hàng loạt tiện ích nâng cấp khác. Người tham gia cũng sẽ nhận thêm quà từ nhà tài trợ và đối tác.

Các vận động viên có thể nâng cấp VIP để trở thành chủ nhân của bộ sưu tập race kit siêu đỉnh.

POP MART: Race kit siêu đáng yêu đang khiến cự ly 5KM Lazada x POP MART sốt xình xịch

Đường chạy 5KM Lazada x POP MART đang là tâm điểm mùa hè với vibe vui nhộn, cự ly dễ chinh phục quá lý tưởng cho người mới, hội bạn thân hay cặp đôi. Đặc biệt, bộ race kit phiên bản giới hạn trở thành điểm nhấn với một "kho báu" POP MART là túi đựng, phụ kiện, túi mù và loạt vật phẩm được thiết kế theo phong cách đáng yêu hết nấc. Đồng nghĩa, bên cạnh bộ race kit tiêu chuẩn, người chạy còn mang về những sản phẩm POP MART chỉ có 1-0-2.

Bộ Race kit phiên bản giới hạn tại đường chạy 5km Lazada x POP MART.

So với các giải chạy truyền thống, Lazada Run 2025 gây ấn tượng mạnh về độ chịu chơi: từ quà tặng đến tổ chức đều theo phong cách sự kiện quốc tế, hiện đại và trẻ trung. Ngoài ra, sự bùng nổ của mùa giải năm nay còn được tiếp sức bởi loạt thương hiệu nổi tiếng POP MART, Skechers, Adidas, Sapuwa, Revive, GET BODY, Maple Healthcare, Nestlé MILO, Cancer Council (by Intershop), SCTV, Ông Chà Và, NH FOODS, OMO, GOOJODOQ, Olaben, Oatside, The Cocoon, California Fitness & Yoga, Oh Smile Nuts, Key Power Sports.

Hè này, nếu bạn cần một lý do để ra khỏi vùng an toàn, để vận động, vui chơi và nạp lại năng lượng thì Lazada Run 2025 chính là lời gợi ý hoàn hảo. Đây chính là cơ hội để bạn đặt mình vào thử thách, khám phá sức bền và chinh phục một cột mốc mới.

Slot đăng ký Lazada Run vẫn đang mở bán với số lượng có hạn - nhanh tay kẻo lỡ đường đua hot bậc nhất hè này! Đăng ký liền tay tại: LINK

Sự kiện Lazada Run 2025 sẽ diễn ra vào ngày 13/7/2025 tại C13 Tân Trào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.