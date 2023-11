Sẵn sàng bứt phá tại Pocari Sweat Run Việt Nam 2023

Mùa giải thứ 4 sẵn sàng chào đón những thành viên mới



Trải qua 3 mùa giải thành công rực rỡ, Pocari Sweat Run Việt Nam đã trở thành một trong những giải chạy bộ được yêu thích nhất tại Việt Nam. Giải đấu thu hút đông đảo vận động viên từ nhiều lứa tuổi, từ những vận động viên chuyên nghiệp đến những người mới bắt đầu chạy bộ.. Sự trở lại trong năm nay với thông điệp "Go Sweat, Go Far" hứa hẹn sẽ hội tụ thêm nhiều thành viên mới đến với Pocari Sweat Run Việt Nam, cùng nhau phát động tinh thần thể thao cho người Việt và thúc đẩy chạy bộ vì sức khỏe từ những bước chạy nhỏ nhất.

Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam sẵn sàng đón chào bạn mới.

Sự yêu thích của các bạn trẻ dành cho Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam được thể hiện rõ ràng qua con số người tham dự ngày càng tăng qua các năm.

- Pocari Sweat Run Việt Nam 2019 đón chào tới hơn 3.200 Vận động viên (VĐV).

- Pocari Sweat Run Việt Nam 2020 đón chào tới gần 7.000 VĐV.

- Pocari Sweat Run Việt Nam 2022 đón chào tới gần 6.000 VĐV.

Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam được đông đảo giới trẻ yêu thích

Tin rằng bất cứ ai cũng có thể chạy xa hơn, bởi mỗi bước chạy đều có thể tạo nên những kết quả phi thường. Giải chạy không ngừng cổ vũ tinh thần vươn lên của runner, thúc đẩy mỗi cá nhân tạo nên kỳ tích của riêng bản thân mình.

Pocari Sweat Run Việt Nam 2023 phát triển với sứ mệnh "Tất cả vì người chạy"

Pocari Sweat Run Việt Nam không chỉ là sân chơi của những vận động viên chuyên nghiệp, sự kiện còn là nơi giới trẻ, những tinh thần đam mê thể thao được trải nghiệm và tạo nên những dấu ấn riêng cho mình. Với sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo người tham gia, giải chạy cũng đã một lần nữa minh chứng cho sự phát triển lớn mạnh của phong trào chạy bộ của các cá nhân và các tập thể lớn như doanh nghiệp, các câu lạc bộ chạy, góp phần gia tăng kết nối và lan tỏa tinh thần sống khỏe trong cộng đồng.

Bởi lẽ đó, sứ mệnh của Pocari Sweat Run Việt Nam luôn ưu tiên đặt trải nghiệm của người tham gia lên hàng đầu và hướng đến mục tiêu chung "Tất cả vì người chạy" qua nhiều khía cạnh khác nhau.

- An toàn là ưu tiên số 1: với đường chạy an toàn, sạch sẽ và chuyên nghiệp chuẩn Quốc tế.

- Tận tâm vì vận động viên: qua các trạm tiếp nước chuẩn "Nhật" trong suốt chặng đường và khu vực phục hồi sức sau khi hoàn thành cuộc đua.

- Đa dạng trải nghiệm thú vị: từ màn khởi động cực sung đến ban nhạc "live" bừng sức sống trên mỗi cung đường. Đặc biệt, Pocari Sweat Run Việt Nam 2023, sẽ mang đến những điều mới mẻ như: khu vực trò chơi trải nghiệm, khu vực hình dán tạo điểm nhấn trên đường chạy hay khu vực chụp ảnh với rất nhiều những khung ảnh độc đáo, giúp Runner lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

Pocari Sweat Run Vietnam luôn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người chạy

"Go Sweat, Go Far" với giải chạy Pocari Sweat Run Vietnam 2023!

Mùa giải Pocari Sweat Run Việt Nam 2023 lần thứ 4 đánh dấu lượng người chạy kỷ lục cùng với sự tham gia của những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Trước thềm giải chạy, cộng đồng yêu chạy đã xôn xao với nhiều hoạt động rèn luyện để sẵn sàng bứt phá. Đặc biệt không thể bỏ qua bước chuẩn bị với những bộ vật phẩm đường chạy vô cùng chuyên nghiệp từ Pocari Sweat Run Việt Nam 2023.

Hãy cùng chúng tôi đặt mục tiêu và bắt đầu một hành trình chinh phục những giới hạn mới của bạn tại giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023 ngay hôm nay! Hãy để giải chạy năm nay thành mùa giải rực rỡ hơn bao giờ hết khi hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra của mình!

Sẵn sàng bứt phá cùng Pocari Sweat Run Việt Nam 2023

Thông tin về giải chạy:

- Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023

- Với 3 cự ly: 5km, 10km và 21km

- Ngày nhận Race kit: 18/11 | Ngày chạy: 19/11 | Giờ xuất phát: 4:45 sáng

- Khu đô thị Sala, Thành phố Thủ Đức

- Thông tin chi tiết: https://pocarisweatrun.com.vn/vi/