Săn sale 9/9 trên Shopee: ‘Đại tiệc’ livestream không thể bỏ lỡ với dàn sao hội tụ, ưu đãi bùng nổ

Lưu ngay lịch Sao Live Đỉnh Chóp vào ngày 8/9 và Sao Thì Sao ngày 9/9 trên Shopee để không bỏ lỡ những sân khấu giải trí quy tụ dàn sao đình đám với loạt ưu đãi hấp dẫn, cùng cơ hội được chia quỹ xu khủng trong phiên livestream.

‏Sao Live Đỉnh Chóp tối 8/9, khởi động ngày sale với loạt voucher hấp dẫn‏

‏Sao Live Đỉnh Chóp sẽ chính thức trở lại trên Shopee vào tối ngày 8/9, mở màn dịp sale ngày 9/9 bằng một đại tiệc âm nhạc được đầu tư công phu. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả như "anh Bo" Đan Trường, Văn Mai Hương, Bùi Công Nam và 14 Casper, hứa hẹn mang đến loạt tiết mục đặc sắc được dàn dựng chỉn chu.‏

‏Đồng hành cùng các nghệ sĩ trong chương trình là dàn khách mời gồm Bé 7, Hải Triều, Giỏi Lee, Dương Quốc Mỹ, Tâm An và MC Tuấn Kiệt. Sự góp mặt của các khách mời sẽ mang đến thêm nhiều màu sắc cho Sao Live Đỉnh Chóp, từ những màn trình diễn âm nhạc, giao lưu, tương tác đến phần catwalk đầy năng lượng. ‏

‏Bên cạnh phần trình diễn và giao lưu của từng nghệ sĩ, đêm nhạc lần này của Shopee còn có những tiết mục kết hợp giữa các nghệ sĩ và khách mời. Các tiết mục kết hợp này đều đang được giữ kín đến phút cuối để dành bất ngờ thú vị cho khán giả khi chương trình chính thức lên sóng vào 19h30 tối ngày 8/9.‏

‏Đặc biệt, không chỉ được thưởng thức sân khấu âm nhạc hoành tráng và các tiết mục giải trí, 10 khán giả may mắn xem livestream Sao Live Đỉnh Chóp sẽ nhận được mã ưu đãi trị giá 9,9 triệu đồng để mua sắm sản phẩm từ các gian hàng Shopee Mall trên Shopee với hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/9/2026 (thể lệ chi tiết được cập nhật trên ‏ ‏website‏ ‏).‏

‏Lưu ngay lịch Sao Live Đỉnh Chóp vào 19h30 ngày 8/9 trên Shopee để không bỏ lỡ đại tiệc âm nhạc và cơ hội săn voucher hấp dẫn.

‏Với sân khấu được đầu tư chỉn chu, dàn nghệ sĩ được yêu thích cùng voucher quà tặng hấp dẫn, Sao Live Đỉnh Chóp 8/9 sẽ là điểm hẹn giải trí - mua sắm sôi động, không thể bỏ qua của người dùng trước thềm ngày sale 9/9. ‏

‏Sao Thì Sao 9/9 - Hoà mình vào không khí Trung Thu ‏ ‏cùng cơ hội chia 20 triệu xu‏

‏Người dùng chưa kịp hạ nhiệt Sao Live Đỉnh Chóp đêm trước, Sao Thì Sao sẽ mang ngay không khí Trung Thu lên sóng Shopee vào 12h30 ngày 9/9 với chủ đề "Mật mã đêm trăng" cùng khách mời là các thành viên UPRIZE, Ngọc Phước, Tuấn Kiệt và 14 Casper. ‏

‏Lấy cảm hứng từ những nét đẹp truyền thống của Tết Trung Thu, Sao Thì Sao tháng 9 đưa khán giả trở về với ký ức tuổi thơ qua loạt trò chơi dân gian được biến tấu thành các thử thách đầy màu sắc dành cho dàn khách mời. Từ các thử thách đặc biệt cùng cá tính và sức hút riêng của các khách mời, Sao Thì Sao "Mật mã đêm trăng" chắc chắn sẽ tạo nên những tình huống, tương tác thú vị, bất ngờ và bầu không khí rộn ràng đậm chất Trung Thu cho khán giả khi theo dõi chương trình.‏

‏Bên cạnh những phút giây thư giãn, khán giả còn có cơ hội tham gia Lắc Siêu Xu để cùng chia quỹ thưởng lên đến 20 triệu xu. ‏

‏Đừng quên đón xem Sao Thì Sao lúc 12h30 ngày 9/9 trên Shopee để hòa mình vào không khí Trung Thu và tham gia Lắc Siêu Xu.

‏Ngoài ra, các tín đồ mua sắm đừng quên lưu lịch livestream của Lucie Nguyễn, Tuấn Dương, Lê Dương Bảo Lâm, Sĩ Thanh, Liêu Hà Trinh, Sam, Ngô Kiến Huy… với nhiều voucher và ưu đãi cho đa dạng ngành hàng trong dịp sale 9/9 trên Shopee. ‏

‏Chuỗi hoạt động và các phiên livestream dịp 9/9 trên Shopee đã sẵn sàng mang đến những phút giây giải trí cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người dùng. Người dùng hãy truy cập ngay ứng dụng Shopee, lưu lịch Sao Live Đỉnh Chóp 8/9, Sao Thì Sao 9/9 cùng các phiên livestream để săn voucher, tham gia Lắc Siêu Xu và tận hưởng ưu đãi trong sự kiện "Ngày Siêu Mua Sắm" năm nay.‏

Sự kiện "Ngày Siêu Mua Sắm" của Shopee đã chính thức bắt đầu. Từ nay đến ngày 11/9, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn, Voucher ShopeeVIP giảm đến 9 triệu đồng (**) và Freeship 0 đồng (*). Khám phá ngay tại: ‏ ‏https://shopee.vn/m/99‏ ‏ ‏

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