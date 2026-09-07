Muốn giảm việc nhà, đừng mua thiết bị theo quảng cáo: 5 món càng dùng càng nhàn, 5 món càng dùng càng mệt

Thiết bị gia dụng được mua với kỳ vọng giúp con người rảnh tay hơn. Nhưng thực tế, có những món càng dùng càng nhàn, cũng có những món chỉ biến việc quét nhà, lau nhà, giặt giũ thành một chuỗi công việc vệ sinh máy, đổ nước, gỡ tóc và bảo dưỡng.

Rửa bát, quét nhà, lau sàn, phơi quần áo… đều là những công việc lặp đi lặp lại và chiếm không ít thời gian trong một gia đình. Vì thế, ngày càng nhiều thiết bị được quảng cáo với những cụm từ hấp dẫn như "giải phóng đôi tay", "tự động hoàn toàn" hay "một nút bấm là xong".

Tuy nhiên, một thiết bị thực sự giúp giảm việc nhà phải đáp ứng một điều quan trọng: nó phải làm giảm tổng số thao tác mà người dùng phải thực hiện, chứ không phải chỉ thay thế một công việc bằng ba công việc vệ sinh máy phía sau.

Từ trải nghiệm sử dụng thực tế, có thể chia các thiết bị hỗ trợ việc nhà thành hai nhóm khá rõ: 5 món càng dùng càng thấy đáng tiền và 5 món nên cân nhắc thật kỹ trước khi mua.

5 thiết bị đáng mua nếu muốn giảm việc nhà

1. Máy rửa bát âm tủ: Có thể cắt bỏ một công việc lặp lại mỗi ngày

Nếu gia đình có từ 3 người trở lên và thường xuyên nấu ăn tại nhà, máy rửa bát là một trong những thiết bị dễ tạo ra khác biệt rõ nhất.

Thay vì đứng rửa từng chiếc bát, đĩa, cốc, thìa và dụng cụ nấu ăn sau mỗi bữa, người dùng chỉ cần gạt bỏ thức ăn thừa, xếp đồ vào máy và khởi động. Với những gia đình nấu đủ 2-3 bữa/ngày, lượng thời gian tiết kiệm được không hề nhỏ.

Điểm quan trọng là nên chọn dung tích phù hợp. Những loại quá nhỏ thường chỉ chứa được bát đĩa ăn uống, trong khi nồi, chảo hoặc tô lớn vẫn phải rửa bằng tay. Nếu không gian và ngân sách cho phép, loại có sức chứa khoảng 10-13 bộ sẽ thực tế hơn với gia đình nhiều người.

Nói cách khác, máy rửa bát chỉ thật sự "giải phóng việc nhà" khi nó đủ lớn để xử lý phần lớn đồ bẩn phát sinh trong một bữa ăn.

2. Máy sấy quần áo: Không chỉ bỏ khâu phơi mà còn giảm phụ thuộc thời tiết

Máy sấy là một trong những thiết bị dễ bị cho là "không cần thiết" trước khi sử dụng, nhưng lại rất dễ gây nghiện sau khi đã quen.

Quần áo sau khi giặt có thể chuyển thẳng sang máy sấy, sau đó gấp và cất vào tủ. Gia đình không còn phải bê chậu quần áo ra ban công, treo từng món, chờ khô rồi lại thu xuống.

Giá trị của máy sấy càng rõ trong mùa nồm ẩm, mùa mưa hoặc với những căn hộ không có ban công rộng.

Với gia đình nuôi thú cưng, một số loại máy sấy còn giúp gom bớt lông bám trên quần áo thông qua bộ lọc xơ vải.

Nếu xét trên tiêu chí "giảm thao tác", máy sấy làm khá tốt vì nó loại bỏ gần như trọn vẹn một công đoạn trong chu trình giặt giũ.

3. Robot hút bụi lau nhà: Hữu ích nhất khi có thể tự vận hành lúc nhà vắng người

Robot hút bụi lau nhà không còn là thiết bị quá mới, nhưng hiệu quả sử dụng phụ thuộc rất lớn vào loại máy và cách bố trí nhà.

Với những mẫu có trạm tự đổ rác, giặt giẻ, sấy giẻ hoặc kết nối cấp thoát nước, số lần người dùng phải can thiệp có thể giảm đáng kể.

Lợi thế lớn nhất của robot không nằm ở việc làm sạch sâu hơn con người, mà ở khả năng duy trì sàn nhà sạch mỗi ngày mà không cần dành riêng thời gian để quét, hút và lau.

Có thể cài cho máy chạy khi cả gia đình đi làm hoặc đi học. Khi về nhà, phần lớn tóc, bụi và vụn nhỏ trên sàn đã được xử lý.

Tuy nhiên, nếu mua loại quá cơ bản rồi liên tục phải đổ hộp bụi, giặt giẻ, giải cứu máy mắc dây điện hay bê máy qua từng phòng, lợi ích tiết kiệm việc nhà sẽ giảm đi đáng kể.

4. Máy giặt mini cho đồ nhỏ: Hữu ích với gia đình có nhu cầu giặt riêng thường xuyên

Các loại máy giặt mini chuyên xử lý đồ nhỏ như đồ lót, tất hoặc quần áo trẻ em có thể hữu ích nếu gia đình vốn có thói quen giặt riêng những nhóm đồ này.

Thay vì phải giặt tay hằng ngày, người dùng có thể gom đồ, cho vào máy và để thiết bị xử lý.

Giá trị của sản phẩm đặc biệt dễ nhận thấy vào mùa đông, khi việc giặt tay với nước lạnh trở nên bất tiện hơn.

Tuy vậy, loại máy này chỉ thực sự đáng mua nếu có vị trí lắp đặt cố định, cấp nước và thoát nước thuận tiện. Một thiết bị phải bê ra bê vào hoặc châm nước thủ công mỗi lần sử dụng sẽ nhanh chóng mất đi ý nghĩa "giảm việc nhà".

5. Máy hút bụi không dây: Dọn nhanh những chỗ robot không xử lý được

Robot hút bụi phù hợp với việc làm sạch định kỳ, nhưng không phải lúc nào cũng tiện cho những tình huống cần xử lý ngay.

Một ít vụn bánh dưới bàn ăn, tóc rơi trong phòng ngủ hay bụi ở khe sofa không cần đến một chu trình làm sạch toàn nhà.

Lúc này, máy hút bụi không dây có lợi thế lớn: cầm lên, hút vài phút rồi cất đi.

So với chổi truyền thống, máy hút bụi cũng hạn chế tình trạng bụi bị quét bay sang khu vực khác. Nếu chọn loại đủ nhẹ, lực hút tốt và dễ vệ sinh hộp bụi, đây thường là một trong những thiết bị được sử dụng với tần suất rất cao.

5 thiết bị nên cân nhắc kỹ vì có thể tạo thêm việc nhà

1. Máy lau sàn cầm tay: Lau nhanh nhưng khâu vệ sinh sau đó không hề ít

Máy lau sàn có khả năng hút bụi, hút nước và lau trong cùng một lượt nghe rất hấp dẫn. Vấn đề nằm ở phần việc sau khi lau xong.

Người dùng thường phải đổ bình nước bẩn, làm sạch tóc quấn quanh con lăn, vệ sinh khay chứa và bảo đảm thiết bị được sấy khô đúng cách.

Nếu bỏ qua những bước này, bình nước bẩn và con lăn rất dễ phát sinh mùi.

Với người không ngại vệ sinh máy sau mỗi lần dùng, đây vẫn có thể là thiết bị hữu ích. Nhưng nếu mục tiêu là giảm tối đa số thao tác, một robot hút bụi kết hợp máy hút bụi không dây đôi khi lại phù hợp hơn.

2. Máy giặt sấy 2 trong 1: Tiết kiệm diện tích nhưng chưa chắc tiết kiệm thời gian

Ưu điểm lớn nhất của máy giặt sấy kết hợp là chỉ cần một thiết bị để thực hiện hai chức năng. Điều này đặc biệt hấp dẫn với căn hộ nhỏ.

Nhưng nhược điểm là khả năng sấy của nhiều model thường không mạnh bằng máy sấy chuyên dụng. Quần áo mỏng có thể khô tương đối tốt, trong khi chăn, ga, khăn dày hoặc lượng đồ lớn dễ còn ẩm sau một chu trình.

Ngoài ra, nếu phải chờ cả chu trình giặt và sấy hoàn tất mới có thể dùng máy cho mẻ tiếp theo, thời gian xử lý một lượng quần áo lớn cũng kéo dài hơn.

Nếu nhà nhỏ và không còn lựa chọn nào khác, máy giặt sấy kết hợp vẫn có giá trị. Nhưng với gia đình giặt nhiều, bộ máy giặt và máy sấy riêng thường linh hoạt hơn.

3. Robot lau kính: Chỉ tiện trong một số kiểu nhà

Robot lau kính thường được quảng cáo là giải pháp cho căn hộ cao tầng, nhưng nó không phù hợp với mọi gia đình.

Người dùng vẫn phải gắn máy lên kính, kết nối dây an toàn, chuyển máy từ ô kính này sang ô kính khác và vệ sinh khăn lau sau khi dùng.

Nếu nhà có nhiều mảng kính lớn, khó tiếp cận bằng tay, thiết bị này có thể hữu ích. Nhưng với nhà có cửa sổ nhỏ, chia nhiều ô hoặc diện tích kính không đáng kể, một bộ gạt kính và bình xịt đôi khi nhanh hơn nhiều.

Đây là ví dụ điển hình của thiết bị nên mua theo kiến trúc thực tế của căn nhà, không nên mua chỉ vì thấy người khác sử dụng tiện.

4. Máy giặt mini dạng gấp: Nhỏ gọn nhưng thao tác lại quá nhiều

Máy giặt mini dạng gấp có lợi thế là rẻ, nhẹ và không chiếm nhiều diện tích. Tuy nhiên, nhiều loại yêu cầu người dùng tự châm nước và tự xả nước.

Nếu phải thay nước vài lần để xả sạch bọt giặt, công việc có thể còn mất thời gian hơn giặt tay một vài món đồ nhỏ.

Thiết bị gia dụng muốn giúp giảm việc nhà cần có tính tự động đủ cao. Nếu người dùng vẫn phải đứng cạnh để thêm nước, xả nước và xử lý từng bước thì lợi ích thực tế không nhiều.

5. Máy rửa bát để bàn: Đừng mua nếu dung tích không giải quyết được phần việc chính

Máy rửa bát để bàn thường được chọn vì dễ lắp đặt và không cần sửa tủ bếp. Nhưng dung tích nhỏ cũng là giới hạn lớn nhất.

Nhiều loại chỉ đủ chứa bát, đĩa, cốc và một số dụng cụ ăn uống nhỏ. Nồi, chảo, tô lớn và dụng cụ nấu ăn vẫn phải rửa bằng tay.

Nếu sau một bữa ăn, người dùng vẫn phải rửa một nửa số đồ bằng tay thì mục tiêu giảm việc nhà chưa thực sự đạt được.

Ngoài ra, trong căn bếp nhỏ, một thiết bị đặt cố định trên mặt bàn còn chiếm đáng kể diện tích thao tác.

Máy rửa bát để bàn không phải món đồ vô dụng, nhưng phù hợp hơn với gia đình ít người, ít nấu ăn hoặc không thể lắp máy âm tủ. Nếu nhu cầu sử dụng lớn, nên cân nhắc dung tích trước khi mua.

Thiết bị đáng mua nhất không phải thiết bị "thông minh" nhất

Có một tiêu chí khá đơn giản để đánh giá một thiết bị gia dụng: Sau khi mua nó, tổng thời gian làm việc nhà mỗi tuần có giảm đi hay không?

Một chiếc máy có 20 chế độ, màn hình đẹp và kết nối điện thoại chưa chắc hữu ích nếu mỗi lần dùng xong bạn phải mất thêm 15 phút để vệ sinh nó.

Ngược lại, một thiết bị tưởng rất đơn giản như máy sấy hoặc máy hút bụi không dây lại có thể được dùng gần như mỗi ngày và trực tiếp loại bỏ những công việc lặp lại.

Bởi vậy, trước khi mua một thiết bị với mục tiêu "giải phóng đôi tay", có thể tự hỏi ba câu: Nó thay thế hoàn toàn công việc nào? Tôi có phải vệ sinh nó sau mỗi lần dùng không? Và nhà tôi có đủ không gian, đường điện, cấp thoát nước để nó hoạt động thuận tiện hay không?

Nếu cả ba câu đều có câu trả lời hợp lý, đó mới là món đồ đáng để đưa vào nhà. Còn nếu một thiết bị chỉ biến việc nhà từ "lau sàn" thành "rửa máy lau sàn", có lẽ bạn chưa thực sự mua được thời gian rảnh – bạn chỉ đổi sang một loại việc nhà khác mà thôi.