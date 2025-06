Sản phụ Singapore về nước sau khi được can thiệp tim bào thai tại TP HCM

Sản phụ này được Bệnh viện KK Women's and Children's Hospital phát hiện mang thai nhi mắc dị tật không lỗ van động mạch chủ - một dạng bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, có nguy cơ tử vong trong tử cung. Do Singapore chưa triển khai kỹ thuật can thiệp tim bào thai, bệnh viện đã chủ động liên hệ và chuyển sản phụ sang TP HCM điều trị.

Sau đó, ê-kip 2 bệnh viện đã can thiệp thành công cho sản phụ này. Đây là ca can thiệp tim bào thai thứ 9 được thực hiện tại TP HCM và là ca được đánh giá khó nhất.