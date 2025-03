Săn lùng ‘Thánh Địa Tình Yêu’ mới khiến giới trẻ Sài thành phát sốt

Với khung cảnh lung linh huyền ảo, nơi đây mê hoặc mọi ánh nhìn bởi sắc màu rực rỡ, giai điệu nhạc nước sống động và vòm nước cầu vồng tuyệt đẹp, trở thành điểm check-in, hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi và gia đình mỗi cuối tuần tại điểm đến quen thuộc The Global City.

Vịnh Tình Yêu – Bản giao hòa của cảm xúc, ánh sáng và âm nhạc

Trong không gian lung linh ánh đèn, Vịnh Tình Yêu (Canal of Love) đã được Masterise Homes chính thức ra mắt tại The Global City vào giữa tháng 2 vừa qua. Địa điểm mới cực chill này chính là giai đoạn 2 của kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, tựa như bức tranh lãng mạn giữa lòng Sài Gòn, khắc họa dấu ấn tinh tế trong hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế của The Global City.

Khi màn đêm buông xuống, Vịnh Tình Yêu bừng sáng rực rỡ như một bức tranh huyền ảo giữa lòng thành phố. Đây không chỉ là điểm đến tham quan mà còn là không gian lưu giữ cảm xúc, mang đến khoảnh khắc lãng mạn khó quên cho mọi du khách.

Những bản nhạc nước tại Vịnh Tình Yêu lúc sôi động, lúc bay bổng. Mỗi nốt nhạc vang lên được "nhảy múa" cùng các tia nước uyển chuyển, hòa quyện ánh đèn rực rỡ sắc màu, tạo nên một bản giao hưởng đầy mê hoặc của âm thanh và ánh sáng.

Được thiết kế với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và nghệ thuật ánh sáng, Vịnh Tình Yêu mang đến trải nghiệm thị giác và xúc cảm khó quên cho mọi du khách. Nhìn ngắm những tia nước khi bay lên cao, lúc lại nhẹ nhàng rơi xuống mặt kênh êm ả, bạn sẽ thêm yêu những sắc màu cuộc sống, tận hưởng những cảm xúc riêng của bản thân hoặc mộng mơ cùng người thương, thư giãn cùng gia đình.

Cầu Ánh Trăng – Điểm check-in lãng mạn giữa lòng Sài Gòn

Nằm dịu dàng trong khuôn viên Vịnh Tình Yêu thơ mộng, Cầu Ánh Trăng tựa như một dải lụa ánh sáng mềm mại bên dòng kênh, lấp lánh dưới những tia nước lung linh, tạo nên khung cảnh đẹp và độc đáo chưa từng có. Với chiều dài hơn 350m và bề rộng hơn 3m, cây cầu uốn lượn duyên dáng, thanh thoát như dẫn lối du khách bước vào một thế giới lãng mạn đầy màu sắc. Từng bước chân trên cầu là từng khoảnh khắc bạn được đắm mình trong không gian ánh sáng biến đổi kỳ ảo, hòa quyện cùng ánh đèn lung linh, tạo nên một bức tranh huyền diệu giữa lòng Sài Gòn.

Từng tia nước hình cung vươn lên từ hai bên cầu, uốn lượn thành những dải cầu vồng lung linh đầy màu sắc. Dạo bước trên Cầu Ánh Trăng, bạn sẽ dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc sống ảo "tràn bộ nhớ" dưới vòm nước tuyệt đẹp.

Cầu Ánh Trăng không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ mê sống ảo mà còn là nơi hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi. Điểm check-in mới đầy cuốn hút này đã và đang "gây bão" trên mạng xã hội và trở thành chốn hẹn hò lý tưởng của giới trẻ Sài Gòn. Giữa không gian huyền ảo, từng ánh mắt trao nhau, từng nụ cười đều phủ màu lãng mạn và trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, Cầu Ánh Trăng, dịp Valentine vừa qua đã được xuất hiện trong MV mới "Chăm Em Một Đời"·của ca sĩ Đức Phúc. Khung cảnh lãng mạn, lung linh tại Vịnh Tình Yêu và Cầu Ánh Trăng đã góp phần tạo nên bối cảnh hoàn hảo cho câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà Đức Phúc truyền tải qua bài hát.

Vịnh Tình Yêu và Cầu Ánh Trăng tại The Global City được ví như biểu tượng mới của sự lãng mạn và nghệ thuật giữa lòng Sài Gòn. Giữa không gian hiện đại và thơ mộng, từng phút giây, từng khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ. Đây chính là nơi trái tim tìm về, nơi cảm xúc giao hòa và thăng hoa.

Với sự xuất hiện của tiện ích mới này, The Global City tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm mới của TPHCM, một "Thành phố sống động" nơi hội tụ phong cách sống đẳng cấp và giá trị nghệ thuật độc đáo. Không gian hiện đại, sáng tạo cùng chuỗi tiện ích quốc tế đã tạo nên một khu đô thị mới, nơi cảm xúc thăng hoa và phong cách sống hiện đại được tôn vinh.