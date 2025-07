Sân khấu tốt nghiệp bùng nổ như concert của sinh viên ngành Thanh nhạc Trường Đại học Thăng Long

110 tiết mục "đốt cháy" sân khấu tốt nghiệp

Trong 2 ngày 15 - 16/7/2025, hàng trăm khán giả có mặt tại Hội trường Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Thăng Long không thể rời mắt trước những tiết mục tốt nghiệp được dàn dựng công phu, cuốn hút của 22 sinh viên năm cuối (K34), ngành Thanh nhạc, khoa Âm nhạc ứng dụng.

Không đơn thuần là một bài thi tốt nghiệp, mỗi sinh viên ngành Thanh nhạc bước lên sân khấu như những nghệ sĩ trẻ tài năng. Với đề bài trình diễn 5 tiết mục đa dạng gồm: một bài tự chọn, một bài hát nhóm, một tiết mục có vũ đạo, một ca khúc tự sáng tác và một bài phối lại, 22 sinh viên đã mang đến 110 tiết mục được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp.

Các tiết mục biểu diễn hội tụ đa dạng phong cách

Dòng nhạc được lựa chọn rất đa dạng, đặc biệt, nhiều tiết mục là ca khúc mới toanh do chính sinh viên sáng tác hoặc phối lại, mang đến màu sắc mới lạ và hiện đại như Thích em hơi nhiều (Remake), Má Hồng, Morning Freestyle, Faith, FEIN! - Look at me (Dance),...

"Mình cảm thấy không đơn thuần thực hiện một bài thi, mà là mình đang biểu diễn, thực sự sống với cá tính âm nhạc của mình", Lê Bảo Hân (sinh viên K34, khoa Âm nhạc ứng dụng) hào hứng chia sẻ sau khi hoàn thành 5 tiết mục.

Trường Đại học Thăng Long - Cái nôi đào tạo nghệ sĩ đa năng

Đằng sau những tiết mục mãn nhãn trong buổi thi tốt nghiệp là cả một quá trình rèn luyện bài bản suốt 4 năm của sinh viên.

Được thiết kế theo mô hình hiện đại từ Hàn Quốc, chương trình đào tạo của khoa Âm nhạc ứng dụng của trường trang bị toàn diện cho sinh viên các kỹ năng từ thanh nhạc, vũ đạo, sáng tác đến sản xuất âm nhạc, biểu diễn sân khấu… Ngoài việc trở thành ca sĩ, sinh viên còn có thể theo đuổi nhiều vai trò khác trong ngành công nghiệp giải trí như nhạc sĩ, dancer, music producer…

Sinh viên khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long trong tiết học Kỹ thuật phòng thu

Đội ngũ giảng viên của khoa là những thầy cô có chuyên môn vững vàng và giàu kinh nghiệm giảng dạy lẫn biểu diễn. Nhiều người là nghệ sĩ từng đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi âm nhạc quốc tế, hiện vẫn hoạt động biểu diễn giúp bài giảng luôn có tính cập nhật với xu hướng âm nhạc hiện nay.

Đặc biệt, phương pháp giảng dạy được cá nhân hoá 1 thầy – 1 trò trong các buổi học thanh nhạc giúp giảng viên điều chỉnh kỹ thuật và định hướng phát triển cá tính nghệ thuật của từng sinh viên.

Song hành cùng phương pháp đào tạo là hệ thống cơ sở vật chất hiện đại: phòng thực hành thanh nhạc cách âm, phòng học nhạc cụ, phòng vũ đạo, phòng thu âm chuyên nghiệp... Toàn bộ hệ thống máy tính iMac đều được cài đặt các phần mềm chuyên dụng trong sản xuất âm nhạc.

Các lớp học Thanh nhạc được cá nhân hoá với hình thức học 1 thầy – 1 trò

Không những thế, sinh viên có cơ hội trình diễn trên các sân khấu lớn, chuyên nghiệp hàng năm của Nhà trường với hàng ngàn người tham gia như Đại nhạc hội Dragon Land, Chào tân sinh viên, Đêm nhạc Giáng sinh… giúp xây dựng sự tự tin và bản lĩnh sân khấu.

Sinh viên khoa Âm nhạc ứng dụng biểu diễn trong chương trình Hội trường Dragon Land 2024

Nhờ môi trường học tập năng động, gắn liền với tính thực tiễn, khoa Âm nhạc ứng dụng của Trường Đại học Thăng Long đã và đang là cái nôi ươm mầm nhiều tài năng trẻ cho làng nhạc Việt như rapper Captain Boy, producer Machiot, Quán quân Vietnam Idol 2024 Hà An Huy, Quán quân Vietnam's Got Talent 2014 Nguyễn Đức Vĩnh, Tân binh toàn năng Long Hoàng,...

"Anh trai say hi" Captain Boy là sinh viên tiêu biểu của khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long

Nhiều sinh viên khoa Âm nhạc ứng dụng đã sớm ghi dấu ấn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tiêu biểu như Đoàn Tuấn Hưng - gương mặt trẻ đầy triển vọng trong giới sản xuất âm nhạc. Chưa tốt nghiệp, Hưng đã là producer của chương trình Rap Việt 2024 với các bản hit như Anh đã làm được gì đâu, Nắng, Răng hay rứa hè và các dự án âm nhạc đình đám như album Nhân Trần của BigDaddy; Hoa, Mây, Mưa của Đoàn Thùy Trang… Được biết, Tuấn Hưng cũng là người trực tiếp hoà âm phối khí toàn bộ tiết mục thi tốt nghiệp của mình.

Đoàn Tuấn Hưng và Anh Thư là những sinh viên có tiết mục nổi bật trong đợt tốt nghiệp lần này của khoa Âm nhạc ứng dụng

Hồ Anh Thư cũng là một trong những gương mặt nổi bật trong đợt tốt nghiệp lần này. Khi còn là sinh viên, Thư đã sở hữu bản hit Má hồng với 4 triệu lượt xem trên YouTube. Đây cũng là một trong những tiết mục Anh Thư lựa chọn trình diễn trong buổi thi tốt nghiệp vừa qua.

Chia sẻ về ngôi trường đồng hành suốt 4 năm qua, cô bạn bày tỏ: "Tại Thăng Long, mình được học từ biểu diễn đến làm dự án, sản xuất, làm việc nhóm. Mình cũng được các thầy cô khuyến khích thể hiện màu sắc riêng, không bị bó buộc trong khuôn mẫu, giúp mình tự tin hơn khi bước ra thị trường giải trí đầy cạnh tranh như hiện nay".

Buổi thi tốt nghiệp đã khép lại hành trình 4 năm học tập của sinh viên khoa Âm nhạc Ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long, đồng thời mở ra cánh cửa mới, nơi những nghệ sĩ trẻ đã sẵn sàng bước ra sân khấu lớn với tư duy hiện đại, kỹ năng toàn diện và cá tính âm nhạc rõ ràng.