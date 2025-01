Sân khấu “Sao Live Đỉnh Chóp” rộn ràng như fan meeting của B.O.F : “Ê hề” tiểu phẩm, minigame, quà tặng từ Shopee

Tối ngày 14/1, đêm nhạc "Shopee Sao Live Đỉnh Chóp" đã diễn ra và được phát sóng trên nhiều nền tảng. Ngay lập tức, chương trình đã thu hút hàng trăm nghìn khán giả trực tiếp để thưởng thức âm nhạc sôi động và giao lưu cùng các nghệ sĩ. Góp phần không nhỏ cho sự thành công của chương trình là những tiết mục của boygroup B.O.F nức tiếng bước ra từ chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" gồm: Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Kay Trần, BB Trần, Bùi Công Nam.

Các anh tài của nhóm B.O.F đã khuấy đảo không khí của đêm nhạc

Bước ra sân khấu, các anh tài ngay lập tức gây ấn tượng mạnh bằng visual hút mắt và trình diễn ca khúc Let Me Feel Your Love Tonight. Giọng hát ấn tượng của 5 nghệ sĩ khiến fan không ngừng hò reo. Các anh tài thể hiện vũ đạo hăng say cùng màn cởi áo khoe body khiến fan hò reo không ngớt.

Vũ đạo sexy từ dàn nam thần B.O.F làm fan đứng ngồi không yên

Bên cạnh những phần trình diễn độc quyền chỉ có tại "Shopee Sao Live Đỉnh Chóp", B.O.F còn mang đến "đại dương tiểu phẩm" đầy tính giải trí . Liên tục "quăng miếng", sơ hở là tiểu phẩm khiến cả khán giả tại trường quay và khán giả theo dõi qua livestream cười không ngừng. Một loạt khoảnh dưới đây chính là minh chứng!

Bùi Công Nam được Kay Trần cõng khi trình diễn ca khúc Có không giữ, mất đừng tìm

Chiếc nón bảo hiểm quen thuộc và câu chuyện đằng sau chuyến đi bão ăn mừng của Bùi Công Nam và Kay Trần đã được hé lộ

Kay Trần kể lại chuyến đi bão nhớ đời với Bùi Công Nam, đi bão nhưng sợ đông người

Jun Phạm trở thành "nạn nhân" đầu tiên khi bị Kay Trần và ST Sơn Thạch

Duy Khánh giành làm Mị Nương nhưng cả Sơn Tinh (ST Sơn Thạch) và Thủy Tinh (Jun Phạm) đều "né vội"

BB Trần "tẽn tò" vì nhầm Mị Nương thành Mị Châu, lập tức trốn vào sau cánh gà

Kay Trần hé lộ "chủ tiệm nui" Bùi Công Nam sẽ khoe 6 múi ở concert day 3 khiến khán giả hò reo không ngớt

Bên cạnh đó, các anh tài của B.O.F cũng liên tục giao lưu cùng khán giả tại trường quay và hết mình "lăn xả" trong các minigame thú vị được chương trình đưa ra. Hàng trăm triệu đồng xu thưởng và vô số voucher Shopee đã được khán giả mang về.

Cùng soi loạt khoảnh khắc các thành viên B.O.F chơi minigame thôi cũng tiểu phẩm đầy người.

Ca khúc Tết Đỉnh Nóc do Bùi Công Nam sáng tác đã khép lại đêm Miniconcert & 1st Live Stage "Sao Live Đỉnh Chóp" với những ca khúc ấn tượng, vũ đạo rực lửa và đầy ắp tiếng cười mà các anh trai mang lại. Cùng với đó là lời chúc năm mới được nhóm B.O.F và chị đẹp Minh Tuyết gửi đến tất cả khán giả.