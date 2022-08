Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án đón 120.000 khách/ngày dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cảng) vừa lên phương án khai thác dịp cao điểm Lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 31/8 đến 4/9.

Theo đó, lịch bay dịp cao điểm Lễ 2/9, dự kiến tổng số chuyến bay của tất cả các hãng hàng không đi và đến Cảng trung bình một ngày có 730 chuyến đi và đến, trong đó có 550 chuyến nội địa và 180 chuyến quốc tế, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại.

Tần suất bay cao nhất là hãng hàng không Vietjet Air, dự kiến trung bình 238 chuyến/ngày, tăng khoảng 10% so với lịch bay hiện tại (trung bình 216 chuyến/ngày).

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sản lượng khách dự kiến trung bình 1 ngày có khoảng 120.000 hành khách đi và đến (95.000 khách nội địa và 25.000 khách quốc tế), tăng khoảng 12% so với sản lượng khách hiện tại. Dự kiến khách quốc nội đi tăng cao trong ngày 1/9, khách quốc nội đến tăng cao trong ngày 4/9.

Để phục vụ khoảng 120.000 hành khách trong đợt cao điểm, tại ga quốc nội Cảng sẽ tiếp tục duy trì khai thác tối đa công suất quầy thủ tục hàng không, máy soi chiếu an ninh tại các vị trí hiện nay (15 máy tại lầu 1 sảnh A, 02 máy khách vip, 2 máy cuối đảo thủ tục G-H, và 11 máy tại sảnh B) nhằm phục vụ tốt cao điểm các ngày 2/9. Đồng thời tiếp tục linh hoạt sử dụng một phần nhà ga quốc tế (Gate 15-26) sử dụng cho các chuyến bay nội địa trong dịp cao điểm.

Đối với nhà ga quốc tế, Cảng tiếp tục nắm bắt chặt chẽ tình hình lịch bay quốc tế, lập kế hoạch, phương án khai thác hàng ngày, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác điều phối quầy thủ tục, an ninh soi chiếu, cửa khởi hành, băng chuyền hành lý đến đảm bảo công tác phục vụ, tiết kiệm chi phí vận hành hợp lý. Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không (Sasco, Sóng Việt, Autogrill...) phục vụ quầy hàng dịch vụ nhằm duy trì dịch vụ cho hành khách.

Lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất được dự báo sẽ tăng cao trong dịp Lễ 2/9 với 120.000 hành khách/ngày

Ngoài ra, tại khu vực nhà để xe TCP, Cảng sẽ tăng cường lực lượng An ninh hàng không, Thanh niên xung phong điều tiết luồng tuyến giao thông trước nhà ga, lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ hành khách dịp cao điểm 2/9, tại các khung giờ có tần suất bay cao.

Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông nhằm chủ động điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn; giám sát việc điều động các hãng xe taxi/xe hợp đồng, hướng dẫn hành khách đi đúng hướng theo phân làn mới; giảm thiểu tình trạng chèo kéo, bắt khách sai quy định.

Do đón khoảng 120 ngàn lượt mỗi ngày vào dịp Lễ 2/9, Cảng đã chủ động làm việc và có biên bản thống nhất về việc yêu cầu các hãng xe taxi cam kết cung cấp đầy đủ số lượng taxi trong các dịp cao điểm để phục vụ hành khách. Điều động, bổ sung sử dụng thêm xe công nghệ trong tình huống cần thiết.

Bên cạnh đó, xây dựng và áp dụng phương án xả trạm thu phí trong trường hợp cao điểm gây ùn tắc kéo dài.