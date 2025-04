Salim khoe thứ mới nhất trong nhà, bất ngờ kể chuyện từng bị chồng thiếu gia "bạo hành lạnh"

Sau clip "đập hộp" nhà mới thì gần đây, gia đình Salim - Long Hạt Nhài vừa chia sẻ đoạn clip review chi tiết căn bếp của mình. Không gian bếp lần này vẫn giữ đúng tinh thần tối giản quen thuộc của chủ nhà với tông trắng chủ đạo, thiết kế hiện đại và góc nào cũng gọn gàng chỉn chu. Nhìn qua đã thấy đây là nơi Salim dành nhiều tâm huyết để chăm chút cho tổ ấm nhỏ.

Gia đình Hạt Nhài hào hứng khoe bếp mới

Mọi góc bếp đã được hé lộ

Theo đó, nhà Hạt Nhài cho hay chính căn bếp này là lý do mà gia đình quyết định sửa nhà vì muốn có 1 không gian thoải mái, tiện nghi hơn. Góc đầu tiên được hé lộ là chiếc bàn đảo - nơi trước đó được anh chị của thiếu gia Hải Long thiết kế như 1 quầy bar để mọi người có thể cùng đứng hẹn hò, "chill" với nhau.

Thế nhưng theo nhu cầu hiện tại, gia đình Salim muốn chiếc bàn đảo này thấp bằng bàn rửa bát để không bị lệch chiều cao. Từ đó có thể chuẩn bị đồ ăn tiện tay hơn, hoặc những hôm chỉ có 2 vợ chồng ở nhà thì ăn luôn ở chiếc bàn này cho nhanh gọn.

Chiếc bàn đảo trước đó

Bàn đảo hiện tại đã được cải tiến để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình

Đó chưa phải là tất cả, điểm đặc biệt của chiếc bàn đảo tưởng chừng rất đơn giản này là khả năng giấu đồ siêu đỉnh. Nhà Salim đã thiết kế thêm nhiều hộc tủ âm ở chân bàn để cất đồ cho gọn gàng. 1 chiếc bàn đảo nhưng chứa thêm 4, 5 ngăn tủ để đựng đồ khô như rong biển, sữa, gạo... hoặc cô nàng còn lắp thêm giá xoay để cất đồ gia dụng cũng rất tiện.

Tủ âm tường được thiết kế cùng tone màu với phần gỗ bên ngoài bếp để đồng bộ màu sắc, khiến tổng thể không gian hài hoà, tinh gọn hơn và là thể hiện rõ gu thẩm mỹ của chủ nhà. Cũng như những gia đình khác, nhà Salim cho những thứ sử dụng hàng ngày ở ngăn dưới, món nào ít dùng thì để lên ngăn trên. Điểm nhấn của chiếc tủ này là chạn bát có tay kéo để linh hoạt hơn khi sử dụng.

Không quá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, sặc sỡ, căn bếp nhỏ được tối ưu vật dụng để trông luôn ngăn nắp, sạch sẽ. "Vừa giấu được đồ, vưag không tốn diện tích, đúng phong cách mà mình đã chọn", Salim chia sẻ.



Tiếp tục chủ trương tối giản, nhà Salim đã thay hết những thiết bị cồng kềnh ngày xưa như nồi chiên không dầu, lò vi sóng, máy nướng bánh mì... bằng 1 chiếc lò nướng có thể giải quyết được mọi nhu cầu của gia đình. Dù kích thước không quá to nhưng thể tích đựng đồ bên trong vẫn khá rộng, lại có chế độ tự làm sạch không gian bên trong nên rất thích hợp với gia đình 3 người. "Quyết định dùng lò nướng là quyết định rất tuyệt vời so với nhà mình", Salim nói.



Và lý do chính khiến cho nhà Salim quyết định sửa bếp, sửa nhà lại là chiếc máy rửa bát mà 2 vợ chồng cô gọi là "dòng sông lười". Người đẹp cho hay: "Em này sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề như khi bọn mình tụ tập bạn bè hay khi có khách đến chơi nhà thì sẽ không phải oẳn tù xì để chọn ra người rửa bát nữa. Thêm nữa em này cũng giải quyết được vấn đề hạnh phúc trong gia đình". Theo đó, từ bát đũa đến những đồ khó rửa như bình sữa của bé Pam cũng được cho tất vào đây để vệ sinh.

Bên cạnh đó, gia đình Salim cũng rất coi trọng 1 căn bếp sạch sẽ tinh tươm nên không gại đầu tư các thiết bị làm sạch như robot hút bụi giá gần 20 triệu đồng, hay cây lau nhà tự làm giá giá hơn 5 triệu đồng... Không chỉ vì nhà sạch, lý do lựa chọn thiết bị đắt tiền cho căn bếp còn là vì đồ công nghệ giúp tiết kiệm năng lượng cho con người.

Tiện review, Salim còn kể thêm cô nàng bị chồng Hải Long "silent treatment" (bạo hành lạnh) chỉ vì... mua cây lau nhà tự động.

Theo đó, món đồ được cô mua với giá hơn 5 triệu đồng nhưng "không hiểu chồng mình đọc được ở đâu hay nghe nhầm là vợ mình mua cái máy này với giá 17 triệu". Nghĩ rằng sản phẩm giá tiền cao mà Salim không chia sẻ với mình trước khi mua nên Hải Long đã quá shock và im lặng. Đến sau này khi biết giá thật thì trải nghiệm mới tốt hơn, thậm chí là Hải Long còn đánh giá rất cao chiếc cây lau nhà này.



Cây lau nhà khiến vợ chồng Salim chiến tranh lạnh

Cuối cùng, 2 vợ chồng không quên chia sẻ về chiếc tủ lạnh khổng lồ 660L mà Hải Long đánh giá là có thể giúp gia đình vượt qua ngày tận thế. Vốn dĩ nhà 3 người không cần 1 chiếc tủ to như vậy nhưng vì Salim thích cảm giác đủ đầy nên đã tậu em này về. Hơn nữa, tủ được thiết kế thông minh các ngăn chia đồ rộng và riêng biệt, đủ để bảo quản thức ăn tối ưu và hiệu quả nhất. Các ngăn còn phân chia với nhau bằng kính chịu lực nên cũng không lo để đồ quá tải thì sẽ bị vỡ.

Chú trọng về vấn đề sức khoẻ, gai đình còn sắm cả máy lọc nước ion kiềm, đủ an tâm để uống và rửa mặt hay rửa rau củ. Cuối cùng là 1 món đồ không thể thiếu - bồn rửa được thiết kế to rộng và vòi nước kéo dài với những chức năng hiện đại để nâng cao trải nghiệm nấu nướng. "Em chậu rửa này làm bằng inox chống bám bẩn nên sẽ tránh được tình trạng bị bẩn do mình đổ thức ăn thừa hay nước bẩn", chủ nhà chia sẻ thêm.



Nhìn chung, việc thống nhất làm lại bếp cũng như tự tay lựa chọn từng thiết bị bếp đối với gia đình Salim là quyết định mang tính "giải phóng năng lực" khi vừa năng được chất lượng cuộc sống, vừa tăng tình cảm vợ chồng.

Còn bạn nghĩ sao về căn bếp này?

Nguồn: YT Hạt Nhài Family