SALE 11/11: Váy áo local brand Việt xinh điên đảo, giá rẻ chưa từng thấy!

Các tín đồ của thời trang công sở và những trang phục nữ tính, yêu kiều hẳn sẽ không còn xa lạ với Veo's By Khanh. Dịp sale Ngày độc thân 11/11 hôm nay, Veo's mạnh tay với chương trình sale lớn nhất năm, giảm đến 50% toàn hệ thống khi mua online hoặc tại sàn thương mại điện tử. Tất tần tật mẫu xinh đều được giảm giá cực "iu". Chị em tranh thủ "chốt đơn" ngay lúc này, kiểu gì cũng tiết kiệm rất nhiều cho ví tiền!



Veo's By Khanh: Instagram - Lazada - Shopee

Joie Des Roses chắc hẳn là một trong những brand "ruột" của những cô nàng đam mê phong cách tiểu thư, kẹo ngọt. Joie liên tục update nhiều mẫu xinh và độc lạ, phom cân đối giúp tôn dáng và che khuyết điểm hiệu quả. Đồ thu đông năm nay của nhà Joie lên kệ rất nhiều mẫu xinh, chị em tranh thủ đang có voucher giảm giá dịp 11/11, nhanh tay vào săn để được giảm nhiều càng thêm nhiều. Shop rất "rốp rẻng" tung cả voucher 89k cho đơn từ 899k, vậy nên các nàng đừng vội bỏ lỡ!

Joie Des Roses: Instagram - Shopee

Nhân dịp Ngày độc thân, BEAUTEBYV cũng gia nhập đường đua "sale sốc" với chương trình ưu đãi lên đến 50% toàn hệ thống, đặc biệt còn giảm thêm 5% khi mua sắm trực tiếp tại cửa hàng. Chị em bật mood "sành săn sale" dịp này là chuẩn bài vì BEAUTEBYV vừa cho ra mắt BST mới của mùa thu đông 2024, item nào cũng xinh mê mà giá rổ hời hết chỗ chê.

Chuộng phong cách tối giản thanh lịch thì nhất định nàng phải thử 1 lần sắm đồ tại Ao'em. Dịp 11/11 này, từ đơn 111.000 VNĐ nàng đã có thể áp voucher 20% tại Ao'em, lại còn được freeship nên tính ra quá rẻ. Sơ mi, quần jeans, váy dài... đều có đủ tại Ao'em, nàng dạo 1 vòng shopping thể nào cũng chốt được nhiều mẫu rẻ mà đẹp.

Vẫn mê style bánh bèo để mặc đẹp cả đi chơi lẫn đi làm thì nàng phải nghía sang tủ đồ của Julet By Giang. Brand này quá trời mẫu xinh yêu, lại đa dạng kiểu dáng cho nàng dễ lựa. Váy vóc của Julet By Giang sẽ thiên về phom ngắn, giúp tôn chân dài hiệu quả. Julet By Giang đang sale tưng bừng lên đến 20% trên sàn thương mại điện tử, áp mã voucher đảm bảo mua được đồ xinh với giá nịnh ví. Yên tâm là mẫu nào cũng được sale, nàng cứ thoả sức ngắm nghía và lựa đồ!

Julet By Giang: Instagram - Shopee

Ngược lại với Julet By Giang, Soleil lại là thiên đường của váy dài, tất nhiên cũng không hề thiếu những item dáng ngắn xinh xắn. Thiết kế của Soleil ngập tràn "vibe" tiểu thư, điệu nhưng không sến, ngược lại còn rất thời thượng và sang chảnh. Soleil đang rất mạnh tay sale tung hoành trên các sàn thương mại điện tử, giảm đậm sâu đến 50%, thậm chí đơn từ 100k cũng được giảm luôn!