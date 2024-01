Đèn sưởi nhà tắm có các bóng đèn phát ra nhiệt, dùng để làm ấm không gian phòng tắm, giúp bạn và gia đình được tắm gội thoải mái trong những ngày thời tiết giá rét mà không có cảm giác e ngại, cũng không sợ cảm lạnh. Loại đèn này càng cần thiết với những nhà có người già và trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, những sai lần khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm có thể khiến da bị khô nứt, hoặc nguy hiểm hơn là gây chập điện, cháy nổ, do đèn sưởi được lắp đặt trong không gian hẹp, có nước.

Những sai lầm khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm

Để không gặp nguy hiểm về điện cũng như ảnh hưởng xấu tới làn da, bạn cần tránh những sai lầm dưới đây.

Ham rẻ mua đèn kém chất lượng

Theo chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Ngọc Quý (giảng viên khoa Điện, Đại học Công nghiệp Hà Nội) trên báo Phụ nữ Việt Nam, thị trường hiện có rất nhiều loại đèn sưởi đa dạng về mẫu mã, xuất xứ và giá cả. Nắm bắt tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng, nhiều cửa hàng bày bán các loại đèn sưởi nhái thương hiệu lớn có giá rất rẻ nhưng chất lượng không đảm bảo.

Lớp thuỷ tinh chịu nhiệt của các loại đèn này thường không tốt, không đủ dày nên dễ bị quá tải và cháy nổ khi được sử dụng với hiệu suất cao. Nhà tắm hẹp, có vòi nước, không khí ẩm ướt, lại có nhiều hoá chất, chai lọ nên nguy cơ cháy nổ càng cao.

Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn mua đèn sưởi của thương hiệu uy tín và có chính sách bảo hành rõ ràng để an toàn khi sử dụng.

Lắp đèn sưởi quá thấp

Đèn sưởi lắp quá cao thì hiệu quả làm ấm kém, lắp quá thấp thì người dùng có thể đụng vào khi tắm gội, lại dễ dính nước, không đảm bảo an toàn. Do đó, tiêu chuẩn chung về chiều cao đèn sưởi được các chuyên gia khuyến nghị là từ 1,8m đến 2m. Khoảng cách này cũng đủ an toàn để tránh xa tầm tay trẻ em.

Cần tránh những sai lầm khi sử dụng đèn sưởi. (Ảnh minh hoạ: Pinterest)

Để đèn tiếp xúc với nước

Dù đèn sưởi có thiết kế kín nhưng cũng không nên để nó tiếp xúc với nước trong thời gian dài. Nước có thể thẩm thấu vào đường dây dẫn, gây chập điện hoặc khiến đèn bị chập cháy.

Bật đèn sưởi quá lâu

Đây là một sai lầm khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm mà rất nhiều người mắc. Bạn không nên bật đèn sưởi quá lâu và sử dụng trong thời gian dài bởi đèn sưởi có công suất và bức xạ điện cao, nếu bật quá lâu sẽ dễ gây cháy nổ.

Tốt nhất, bạn chỉ nên dùng đèn sưởi nhà tắm khoảng 20 - 30 phút, thời gian sử dụng tối đa là 40 phút.

Không vệ sinh, kiểm tra định kỳ

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng đèn sưởi nhà tắm, bạn cần kiểm tra định kỳ xem bóng có bị hỏng hóc hay không, dây điện có bị hở, đứt không... để kịp thời thay mới và phòng chống cháy nổ.

Mỗi năm, nên vệ sinh đèn sưởi tối thiểu 2 lần vào thời điểm trước và sau mùa lạnh (lúc bắt đầu dùng đèn và khi không dùng nữa) để làm sạch bụi bẩn bám trên bóng đèn, kéo dài tuổi thọ của bóng.

Một số lưu ý khi dùng đèn sưởi

Không phun nước vào đèn sưởi khi đang sử dụng Tắt đèn sưởi sau khi sử dụng Kiểm tra bóng đèn, dây dẫn thường xuyên Không tiếp xúc quá gần với đèn sưởi. Mùa đông độ ẩm thấp, nếu sử dụng đèn sưởi, bạn nên dùng các loại sữa tắm có độ dưỡng ẩm cao, dùng kem dưỡng thể hoặc dầu dưỡng để da không bị khô nứt.