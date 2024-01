Sài Gòn Xanh đạt giải Z-Project tại WeChoice Awards 2023: "Tụi em sẽ cống hiến hết mình cho môi trường Việt Nam"

Đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2023 với thông điệp "Dám đam mê, dám rực rỡ" đã chính thức được diễn ra vào tối ngày 27/1 tại trung tâm Triển lãm & Hội nghị Sài Gòn - SECC với nhiều tiết mục được đầu tư công phu và mãn nhãn. Bên cạnh đó, phần tôn vinh những cá nhân, tổ chức có thành tựu, hoạt động truyền cảm hứng; những sự kiện, sản phẩm và các hoạt động có ảnh hưởng tới cộng đồng trong năm qua cũng là điều được nhiều người mong đợi.

2023 là một năm hoạt động sôi nổi của nhiều dự án thiện nguyện với ý tưởng và cách làm độc đáo, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Tại hạng mục Z-project - Dự Án Trẻ Vì Cộng Đồng, đã có 5 dự án được đề cử. Đây đều là dự án để lại nhiều tiếng vang trong cộng đồng, thu hút được nhiều hơn nữa sự chung tay góp sức vì một Việt Nam tốt đẹp hơn về tất cả mọi mặt.

Nếu "Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội" là nơi trú ngụ yên bình cho những "người bạn bốn chân" nơi phố phường tấp nập không may bị bỏ rơi thì "Biệt đội phá bẫy ở rừng Tây Giang" lại âm thầm ngày đêm băng rừng vượt suối giải cứu động vật hoang dã nơi đại ngàn. Nếu "Fly to sky" là một dự án thiện nguyện hướng đến các mảng như giáo dục, y tế, an sinh - xã hội ... thì "Ethnicity" lại là dự án hướng tới việc bảo tồn những giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, "Sài Gòn Xanh" - một dự án vì môi trường do anh Nguyễn Lương Ngọc (SN 1996) làm "thủ lĩnh" với mục tiêu làm sạch kênh mương đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt và nhận được tổng số lượt bình chọn lên tới hơn 83K trên cổng bình chọn của WeChoice Awards 2023.

Tuy chỉ mới thành lập từ đầu năm 2023 nhưng "Sài Gòn Xanh" đã nhanh chóng phát triển thành một tổ chức chuyên nghiệp với những hoạt động liên tục. Tần suất hoạt động của các thành viên trung bình khoảng 3 lần/tuần, trung bình một lần dọn rác huy động được từ 100 - 200 người tham gia.

Với hơn 500 thành viên, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2000 tấn rác được thu gom, hơn 150 con kênh được giải cứu và kênh TikTok cũng đạt trên 2,7 triệu lượt Follow.

Khởi đầu là các kênh rạch ở các quận, huyện thuộc TP.HCM, phong trào dần lan rộng ra các tỉnh thành lân cận. Có nhiều dự án tương tự lấy cảm hứng từ Sài Gòn Xanh như Bình Dương Xanh, Tiền Giang Xanh…

Đội ngũ Sài Gòn Xanh cũng tự mình nghiên cứu tạo ra những quả bom vi sinh, một loại bom được lên men. Sau khi ném xuống dòng kênh một thời gian ngắn, các vi sinh vật bắt đầu làm việc và trả lại độ trong cho dòng kênh. Dự án cũng áp dụng nhiều phương thức khoa học kĩ thuật như bản đồ kỹ thuật số để mọi người có thể trực tuyến tham quan các cảnh quan thay đổi sau khi dọn rác trong thời gian thực.

Tại đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2023, đại diện Sài Gòn Xanh chia sẻ:

"Giúp cho môi trường ngày một xanh sạch hơn, Sài Gòn Xanh cùng rất nhiều các tình nguyện viên (TNV) đã không màng đến thời gian, sức khỏe hay khó khăn, nguy hiểm khi dấn thân xuống các dòng kênh ô nhiễm, tồn đọng bệnh dịch.

Dẫu biết con đường sắp tới sẽ nhiều chông gai và thử thách nhưng cờ Việt Nam bên tay phải, Sài Gòn Xanh bên trái, khi nào tụi em còn khoác trên mình chiếc áo này thì tụi em vẫn sẽ cống hiến hết mình cho môi trường Việt Nam."

Đồng thời, Sài Gòn Xanh cũng tiết lộ trong thời gian tới sẽ triển khai nhiều chiến dịch hơn, mong nhận được sự góp sức của mọi người để chúng ta cùng nhau chung tay giúp cho môi trường sống trở nên xanh hơn.