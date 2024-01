Nhìn lại những đêm Gala WeChoice Awards: Khi điều diệu kỳ tử tế luôn đến sau đó

Sau mỗi đêm gala của WeChoice Awards, mỗi người đều mang trong mình một cảm xúc đặc biệt. Có thể là niềm vinh dự, tự hào khi những cống hiến được cộng đồng ghi nhận. Có thể là niềm xúc cảm, biết ơn trước những đóng góp lớn lao. Hay cả những câu chuyện dù đau lòng nhưng vẫn lại niềm tin tỏa sáng.

Nhưng không dừng lại ở đó, WeChoice còn là chiếc cầu nối để những điều tử tế được gắn kết gần hơn, để những tình yêu thương ngày một trải rộng và làm nên những điều kỳ diệu phía sau.

Những chân tình gửi về đảo xa

Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên câu chuyện về người thầy giáo quân hàm xanh Trần Bình Phục - người đã gắn bó hơn 10 năm nơi đảo Hòn Chuối, một hòn đảo xa nằm giữa biển khơi không đường, không điện, không nước sạch để mang lại ánh sáng tương lai cho những em nhỏ nơi đây. Tình cảm mà thầy Phục dành cho lũ trẻ đã chạm đến trái tim rất nhiều người tại sân khấu đêm Gala của WeChoice Awards 2016.

Thầy giáo quân hàm xanh Trần Bình Phục

Và rồi những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Sau đêm Gala WeChoice Awards, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo đã rất xúc động và mong muốn làm điều gì đó cho lớp học nhỏ của thầy Phục.

Đảo Hòn Chuối vốn xa xôi, tàu bè đi lại cũng khó khăn nên chuyện xây dựng một công trình trên đảo vốn không phải là điều đơn giản. Tuy nhiên với khát khao đem đến một món quà thiết thực cho các em nhỏ, tổ chức Humans Of HaNoi cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng như thầy Phục, ban chỉ huy Đồn biên phòng Hòn Chuối và rất nhiều cá nhân khác đã nỗ lực hết mình để hoàn thành dự án xây nhà vệ sinh cho các em nhỏ đây. Sau gần 1 tháng kêu gọi, dự án quyên góp được hơn 60 triệu đồng (trong đó 30 triệu đồng đến từ Hoa hậu Đặng Thu Thảo).

Đến tháng 7/2017, sau 4 tháng ròng rã bất kể nắng mưa công trình nhà vệ sinh cũng đã hoàn tất. Bên cạnh đó thầy Phục cũng tận dụng những nguyên vật liệu còn dư để xây thêm một tường gạch chống sạt lở trước trường, và sửa lại 2 bể chứa nước ở phía sau. Bên cạnh đó một số mạnh thường quân đã gửi ra đảo những chiếc máy tính bàn tạo điều kiện cho tụi nhỏ tiếp cận với công nghệ thông tin. Thêm một thư viện nhỏ với đầy ắp những cuốn sách thiếu nhi được mở ra ngay cạnh lớp học.

Chỉ sau mới một năm kể từ ngày câu chuyện về lớp học được chia sẻ ở WeChoice, lớp học đã đón nhận rất nhiều tình cảm yêu quý của tất cả mọi người. Những đứa trẻ cũng lớn rất nhanh, lễ phép, và chăm học hơn. Có rất nhiều thay đổi đã xảy ra, duy chỉ có sự trong sáng trong mắt tụi nhỏ và tình yêu thương của thầy Phục dành cho chúng là chưa bao giờ thay đổi.

Các nhà hảo tâm chung tay cùng KTS Phạm Đình Quý xây nhiều hơn nữa trường học cho trẻ em vùng cao

Sau đêm Gala WeChoice Awards 2018, KTS Phạm Đình Quý đã có cơ hội gặp thêm những nhà thiện nguyện cũng chính là người đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cùng anh chung tay thực hiện ước mơ xây dựng nhiều hơn nữa những ngôi trường khang trang cho các em nhỏ vùng cao.

KTS Phạm Đình Quý

Chia sẻ sau khi được vinh danh Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng do khán giả bình chọn và Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng do Hội đồng thẩm định WeChoice Awards 2018 lựa chọn, anh Quý cho biết: "Được nhận giải thưởng nhân vật truyền cảm hứng mà chính mình vẫn tự hỏi là "Ai là người đã truyền cảm hứng cho mình nhỉ?". Đúng là cuộc sống khó khăn của các em nhỏ vùng cao đã thôi thúc tôi, nhưng nếu không được các nhà hảo tâm ủng hộ, các bạn bè tiếp sức và cổ vũ thì tôi sẽ không bao giờ có được thành quả của ngày hôm nay. Từ trong trái tim mình, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn".

Sau đêm Gala, anh Quý cũng đã về Trà Vinh dự lễ khánh thành cầu tình thương số 58 cùng nhóm thiện nguyện Vòng tay Việt Nam - cũng là một nhóm nhà hảo tâm thường quyên góp cho anh Quý xây trường vùng cao.

"Tôi thì không nổi tiếng để có thể lan truyền và kêu gọi sự đầu tư, sự đồng hành của cộng đồng hoặc doanh nghiệp cho trẻ nhỏ, nhưng tôi có niềm tin với những nhà hảo hâm và họ cũng có niềm tin với tôi - đó là một lợi thế mà không ai có được. Sẽ thật tuyệt nếu những Đại sứ của WeChoice tập hợp lại như một đại gia đình, cùng nhau chung tay cho những dự án ý nghĩa vì cộng đồng, vì trẻ em trong tương lai". - Anh Quý có niềm tin rằng những tấm lòng nhân ái sẽ ngày càng được nhân rộng trong cộng đồng nhờ công sức, sự chung tay của mọi người.

Cuộc gọi đăng ký hiến giác mạc ngay trong đêm Gala WeChoice Awards

Bên cạnh câu chuyện cảm xúc về KTS Phạm Đình Quý, trên sân khấu của đêm Gala WeChoice Awards 2018, tiết mục múa tái hiện câu chuyện về thiên sứ Hải An cũng khiến nhiều người không khỏi rung động.

"An" kể lại toàn bộ hành trình người mẹ trẻ đồng hành cùng con gái nhỏ chống chọi với ung thư. Có những day dứt, lẫn những quằn quại. Nhưng đằng sau tất cả là tình yêu, sự trân trọng với đôi mắt Hải An thắp sáng tương lai cho 2 người may mắn trong xã hội này.

Tiết mục "An" kể lại câu chuyện về bé Hải An đã lấy đi nước mắt của nhiều người

Đặc biệt, ngay sau phần chia sẻ đầy cảm xúc của ông Nguyễn Hoàng Phúc (Phó giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia) trong đêm gala, đã có một gia đình gọi tới đường dây nóng của Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) với mong muốn hiến tặng giác mạc.

Ngày hôm sau, 6/1, đã có khoảng 15 cuộc điện thoại gọi đến hotline của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Cũng chừng đó người tương tác hỏi về điều kiện hiến tạng trên trang fanpage của trung tâm và 10 người trực tiếp tới đăng ký và nhận thẻ.

Ông Phúc còn cho biết, cả gia đình những người đã hiến tạng trước đó cũng đã có những cuộc gọi tri ân các bác sĩ, cán bộ của Ngân hàng Mắt cũng như Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối về ghép bộ phận cơ thể người, Phó Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam

"Cảm ơn Ban tổ chức, cảm ơn chương trình và cảm ơn anh em đã làm tuyệt vời cơ hội lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong cuộc đời. Khoảnh khắc khi tôi đứng trên sân khấu Gala WeChoice chia sẻ câu chuyện, nhìn xuống rất nhiều hoa hậu, ca sỹ, nghệ sỹ đồng cảm... Tôi nghĩ, BTC nên có một chương trình kết nối các nhân vật đặc biệt ấy để họ cùng đồng hành cho những dự án sau Gala. Đó có thể là cùng đăng ký hiến tặng mô, tạng như một sự tiếp nối sinh động cho hành trình truyền cảm hứng đi vào đời sống thực" - Ông Phúc chia sẻ.

Nối tiếp những thành công ấy, đêm Gala WeChoice Awards 2023 được tổ chức vào ngày 27/01/2024 tới đây tiếp tục hy vọng sẽ trở thành nơi để tình yêu thương lan tỏa, để những câu chuyện cổ tích ngoài đời thật tiếp tục được viết lên.