Sách giáo khoa mới đã sẵn sàng cho năm học 2023-2024

Theo báo cáo tình hình chuẩn bị và triển khai năm học mới của Bộ GDĐT, các nhà xuất bản và tổ chức liên kết phát hành đã chủ động xây dựng kế hoạch in và đảm bảo việc cung ứng đầy đủ sách giáo khoa đến học sinh và giáo viên trước thềm năm học mới 2023-2024, dù còn một số địa phương chậm muộn trong việc cung cấp thông tin nhu cầu số lượng các bộ sách giáo khoa theo quy định.

Về vấn đề này, Bộ GDĐT đã có 2 văn bản đôn đốc các địa phương phối hợp chuẩn bị sách giáo khoa phục vụ năm học mới.

Bộ GDĐT cho biết, trong số 9 tổ chức biên soạn và phát hành sách giáo khoa, khoảng 72% thị phần thuộc về Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, khoảng 22% thị phần thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).

Hiện nay, sách giáo khoa các lớp 4, lớp 8, lớp 11 đã đầy đủ để kịp thời phục vụ năm học 2023-2024.

Để phục vụ cho năm học 2023-2024, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng kế hoạch in, tổ chức mua sắm dịch vụ in rộng rãi (đấu thầu rộng rãi).

Đến ngày 27/8/2023, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho sách các lớp như sau: đã hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 (theo Chương trình 2000); đã hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 (theo Chương trình 2018); hoàn thành in và nhập kho gần 5 triệu bản sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 mới phát sinh.

Cho đến nay, một số địa phương vẫn tiếp tục có những bổ sung nhỏ lẻ, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đang rất nỗ lực để in ấn và cung ứng đủ trước ngày khai giảng.

Đối với Công ty VEPIC, đến ngày 30/6/2023, đã in và nhập kho đầy đủ 100% số sách giáo khoa 1, 2, 3, 6, 7, 10 sản lượng dự kiến phát hành và 40% số sách giáo khoa các lớp 4, lớp 8, lớp 11 sản lượng dự kiến phát hành.

