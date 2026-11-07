S-Race School 2026: Thúc đẩy thói quen vận động, xây dựng môi trường học đường khỏe mạnh

Hành trình của S-Race School 2026 để lại nhiều dấu ấn, lan tỏa phong trào trường học khỏe mạnh.

S-Race School là thương hiệu chuyên biệt thuộc Giải chạy học sinh S-Race - dự án thể thao học đường do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam và công ty truyền thông Unicomm phối hợp thực hiện. Năm nay, S-Race School triển khai 2 chương trình là Thử thách chạy trực tuyến S-Race School Online 2026 và Chiến dịch truyền thông “Trường học khoẻ mạnh".

34 ngày của S-Race School Online (3/10 - 5/11) đã chính thức khép lại với những con số ấn tượng. Được hưởng ứng tại 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, thử thách ghi nhận 194.048 vận động viên đăng ký, cùng nhau tích lũy 4.386.746 km. Kết quả ấy cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào chạy bộ, đồng thời khẳng định sự quan tâm ngày càng lớn của nhà trường đối với hoạt động rèn luyện thể chất.

Đặc biệt, toàn bộ quãng đường hoàn thành được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đối ứng với mức 200 đồng/km, quy đổi thành 877.349.200 đồng đóng góp vào Quỹ điều trị khuyết tật vận động cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi bước chạy vì thế không chỉ mang lại giá trị cho sức khỏe, mà còn góp thêm cơ hội vận động và hòa nhập cho những em nhỏ cần được hỗ trợ.

Hành trình của S-Race School 2026 để lại nhiều dấu ấn (Ảnh: S-Race School)

Với thông điệp "Một vòng Việt Nam", cộng hưởng sức lan tỏa cùng đối tác truyền thông TikTok, 34 ngày của thử thách là chuỗi ngày thầy trò cả nước khám phá những câu chuyện về vùng đất, các giá trị văn hóa đặc trưng của 34 tỉnh, thành phố. Mỗi bước chạy được tích lũy không đơn thuần là hành trình rèn luyện thể chất, mà còn giáo dục các em về tinh thần sẻ chia, đồng thời mở ra những điểm đến, giúp học sinh tìm hiểu và thêm yêu quê hương, đất nước mình.

Song song, chiến dịch truyền thông “Trường học khoẻ mạnh” lan toả mạnh mẽ đến các trường học trên cả nước, thu hút hàng nghìn bài dự thi của học sinh, thầy cô tham gia. Không chỉ là một sân chơi, chiến dịch còn khuyến khích mỗi nhà trường nhìn nhận sức khỏe học đường từ những hành động cụ thể: tăng cường hoạt động thể chất, tạo điều kiện để học sinh vận động thường xuyên, xây dựng môi trường học tập tích cực và thúc đẩy sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh.

Hành trình của S-Race 2026 sẽ tiếp tục với sự kiện trực tiếp S-Race Đà Nẵng vào ngày 14/11 tới, cùng với S-Race School tạo nên những ngày hội học đường, trở thành chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.