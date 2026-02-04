Rút ngay phích cắm 5 thiết bị này trước khi về quê nếu không muốn "tiền mất tật mang" đầu năm

Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang cận kề, tâm lý chung của mọi người thường là háo hức đóng cửa để về quê hoặc đi du lịch. Tuy nhiên, việc chỉ tắt công tắc các thiết bị điện mà quên rút phích cắm hoàn toàn có thể trở thành mối nguy hại tiềm ẩn. Không chỉ gây lãng phí điện năng do chế độ chờ (standby), thói quen này còn gia tăng đáng kể nguy cơ chập cháy do sự cố lưới điện hoặc sấm sét bất ngờ trong những ngày vắng chủ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà và tiết kiệm chi phí, có 5 nhóm thiết bị điện tử gia chủ nhất định phải "cách ly" hoàn toàn khỏi nguồn điện trước khi rời đi.

Đứng đầu danh sách những "kẻ tiêu thụ điện ngầm" chính là các thiết bị giải trí phòng khách như tivi, dàn âm thanh và các đầu thu kỹ thuật số. Rất nhiều người lầm tưởng rằng việc tắt bằng điều khiển từ xa là đã ngắt điện hoàn toàn, nhưng thực tế chúng vẫn duy trì ở chế độ chờ để sẵn sàng khởi động lại. Việc này không chỉ "móc túi" gia chủ một khoản tiền điện không nhỏ khi tích tụ dài ngày, mà các linh kiện điện tử bên trong tivi còn rất nhạy cảm với sự thay đổi điện áp đột ngột, dễ gây hư hỏng hoặc cháy nổ nếu lưới điện khu vực gặp sự cố.

Tiếp đến là nhóm thiết bị mạng như modem Wifi và router. Trong suốt kỳ nghỉ lễ khi không có ai ở nhà sử dụng internet, việc để các thiết bị này hoạt động liên tục 24/7 là hoàn toàn vô nghĩa và lãng phí. Quan trọng hơn, các bộ phát wifi thường sinh nhiệt khá lớn khi hoạt động. Nếu không may gặp sự cố quá tải nhiệt hoặc chập điện trong không gian kín, thiếu sự giám sát, chúng có thể trở thành nguồn phát hỏa nguy hiểm. Do đó, rút phích cắm internet vừa giúp thiết bị được "nghỉ ngơi", kéo dài tuổi thọ, vừa loại bỏ rủi ro cháy nổ không đáng có.

Khu vực bếp cũng chứa nhiều thiết bị cần được ngắt điện, điển hình là lò vi sóng, nồi chiên không dầu và bếp từ. Các thiết bị này thường có hệ thống đèn LED hiển thị giờ hoặc bảng điều khiển cảm ứng luôn sáng, đồng nghĩa với việc mạch điện bên trong vẫn đang hoạt động. Tương tự, máy tính để bàn (PC) và laptop cũng cần được rút phích cắm hoàn toàn. Dù đã tắt máy (Shutdown), bộ nguồn của máy tính vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ để duy trì mạch khởi động. Ngắt kết nối nguồn điện là cách tốt nhất để bảo vệ các linh kiện đắt tiền này khỏi các xung điện bất thường.

Cuối cùng và quan trọng nhất là bình nóng lạnh. Đây là thiết bị công suất lớn và tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ điện cao nhất trong gia đình. Dù hầu hết các bình nóng lạnh hiện đại đều có rơ-le tự ngắt, nhưng việc để thiết bị kết nối với nguồn điện trong thời gian dài không sử dụng vẫn là một rủi ro không nên chấp nhận. Việc ngắt cầu dao hoặc rút phích cắm bình nóng lạnh không chỉ đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống cháy nổ mà còn giúp gia chủ yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ Tết trọn vẹn bên gia đình mà không phải thấp thỏm lo âu về ngôi nhà của mình.