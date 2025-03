Rút điện thoại đang sạc, một học sinh cấp 2 bị điện giật tử vong

Mới đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận, tại địa phương có trường hợp học sinh cấp 2 bị điện giật tử vong.

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã cử cán bộ phối hợp với nhà trường đã đến thăm hỏi, chia sẽ nỗi đau mất mát với gia đình học sinh.

Gia cảnh của H. hết sức khó khăn, mọi người phải chung tay quyên góp lo hậu sự cho em. Ảnh: CAND.

Thông tin ban đầu trên Lao Động , khoảng 13h chiều 19/3, em V.C.H. 15 tuổi, ngụ ấp An Thủy, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An đang là học sinh lớp 9, Trường THCS An Ninh, vừa tắm xong chuẩn bị thay quần áo để đến trường.

Do điện thoại đang sạc pin, tay em H. còn ướt nhưng vẫn cầm rút dây ra khỏi ổ cắm điện, bất ngờ bị điện giật té xuống nền gạch, sau đó đã tử vong.

Theo thông tin từ Trường THCS An Ninh, H. là học sinh lớp 9/1, học sinh giỏi, ngoan hiền được thầy cô, bạn bè quý mến. Gia cảnh của H. hết sức khó khăn. Nhà trường, các đoàn thể, người dân đã chung tay quyên góp để gia đình lo hậu sự cho H.