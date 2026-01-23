Running Man Vietnam mùa 3 ngay lập tức đoạt top 1 doanh thu phòng vé ngày đầu

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một format chương trình truyền hình thực tế được đưa lên màn ảnh lớn. Việc công bố phiên bản điện ảnh của Running Man Vietnam Mùa 3 đã sớm gây chú ý và tò mò bởi chưa từng có chương trình truyền hình thực tế nào được sản xuất phiên bản điện ảnh và chiếu trên các hệ thống rạp phim.

Buổi công chiếu có mặt đầy đủ tất cả 8 thành viên, bao gồm 7 cast chính là Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P và người dựng chuyện Lê Nhân. Các nghệ sĩ xuất hiện rạng rỡ, visual sáng bừng, nhiệt tình giao lưu cùng người hâm mộ. Ngay từ sớm, các khán giả đã xếp hàng dài chờ tham dự sự kiện. Các nghệ sĩ xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt, và có các phần tương tác giao lưu đầy hài hước cùng fan. Điểm đặc biệt tại buổi công chiếu là các thành viên cùng chung nhau biểu diễn ca khúc chủ đề của chương trình mang tên Đừng Chạy Một Mình. Do không phải ca sĩ chuyên nghiệp, các nghệ sĩ đã biến phần trình diễn thành một màn hát karaoke tập thể đầy tiếng cười. Các khán giả cũng không kiềm được những biểu cảm hài hước cùng các bình luận "mấy ảnh hài từ trong tivi ra tới ngoài sân khấu luôn", "đúng là đội mạnh, mạnh ai nấy hát"...

Trong phần giao lưu cùng báo chí trước khi công chiếu, các nghệ sĩ bày tỏ nhiều tình cảm dành cho Running Man Vietnam Mùa 3. Dù lịch quay chưa đầy 10 ngày, trải dài gần 4 tháng nhưng các nghệ sĩ đều cảm thấy vô cùng gắn bó bởi sự ăn ý trên phim trường cũng như những kỷ niệm đẹp mà mọi người có cùng. Út khờ Quân A.P âu yếm gọi dàn cast là "my family" (gia đình của tôi).

Trấn Thành xúc động: "Running Man Vietnam đã trả lại Trấn Thành cho Trấn Thành. Tôi đã có 2 thập kỷ làm nghề rồi. Thật sự tuổi này mà nhận game thì chỉ nhận những game mình thích thôi. Quay mấy ngày đầu nó mệt, tôi thở như bò thở. Nhưng càng quay càng thấy hứng khởi và yêu thích. Tôi sẽ rất hối hận nếu không nhận lời tham gia mùa này."

Ninh Dương Lan Ngọc rưng rưng bày tỏ: "Một cơ duyên quá đẹp để chúng ta gặp nhau. Khi anh Thành khóc cũng khiến Ngọc rất bồi hồi. Phải có những chương trình này mới có dịp Ngọc được là chính mình, được chơi những trò chơi hay và hoành tráng như thế, được cười nói thoải mái như vậy."

Liên Bỉnh Phát hài hước: "Với Phát thì cái mới trong năm nay với Phát là đứt dây chằng. Nhưng không sao hết. Mỗi lần đi quay Running Man với Phát giống như là đi chơi vậy, không có cảm giác đi làm. Phát rất hi vọng chương trình có điều kiện để kéo dài thêm nhiều mùa hơn."

Running Man Vietnam Mùa 3: Con Rối Tự Do có độ dài 161 phút, là tập cuối cùng của cả mùa. Sau 4 hồi Tiền – Tài – Sắc – Danh, tập cuối chính là chìa khoá mở ra tất cả mọi ẩn ý được khéo léo lồng ghép xuyên suốt chương trình, với các cú twist liên tục trong kịch bản. Các nghệ sĩ hoá thân thành những chú hề, lao vào cuộc đua tìm các quả bóng Running Ball và người chiến thắng sẽ trở thành Biểu tượng giải trí của Running Man Vietnam Mùa 3. Trải qua 2 nhiệm vụ Chú Hề Quả Lắc và Chú Hề Sấp Mặt, các thành viên sẽ phải chiến đấu hết sức mình trong cuộc đua xé bảng tên cuối cùng, với sự trợ giúp của các siêu năng lực. Thông điệp phiên bản điện ảnh cũng như thông điệp của cả mùa 3 Running Man Vietnam đó là: Chúng ta mải miết chạy theo những cám dỗ như tiền tài, danh sắc, nhưng có một thứ quý giá nhất, đó chính là sự tự do. Tự do suy nghĩ, tự do lựa chọn, tự do yêu thương…Cuộc sống luôn bắt chúng ta phải chạy nhưng đôi khi chúng ta cần phải dừng và nhìn lại xem chúng ta thực sự muốn gì, hành trình của chúng ta đang như thế nào.

Tập cuối có khá nhiều khoảnh khắc xúc động khi từng thành viên nhìn lại quá trình mình đã đồng hành cùng Running Man Vietnam Mùa 3. Một Anh Tú Atus nỗ lực không ngừng, một Liên Bỉnh Phát luôn cố gắng kết nối mọi người, một Quân A.P từng bước chinh phục khán giả bởi sự đáng yêu, chất chơi chuẩn boy phố. Bóng hồng duy nhất Ninh Dương Lan Ngọc chẳng dễ dàng gì để chiến đấu và chiến thắng, nhưng cô gái nhỏ vẫn luôn làm điều ấy thật duyên dáng với những mảng miếng vừa dí dỏm vừa thông minh. Một Tư Ngọc ranh mãnh nhưng chưa bao giờ nề hà khó khăn. Một Quang Trung "vua trò chơi" nhưng luôn ngậm ngùi trước định mệnh nghiệt ngã mang tên Xé Bảng Tên. Một Quang Tuấn công chúa bước vào cuộc chơi với những lo lắng nhưng đã nỗ lực vượt qua bởi sự chân chất, hiền lành. Một sự trở lại đầy bất ngờ của Trấn Thành "bò biển" đã để lại vô vàn những khoảnh khắc đáng yêu.

Chỉ trong tối 22/01 là ngày premiere, chưa phải ngày khởi chiếu chính thức, bộ phim Running Man Vietnam Mùa 3 đã đoạt doanh thu gần 6 tỷ với hơn 2000 suất chiếu của hệ thống CGV, đạt Top 1 doanh thu ngày đầu. Con số này không chỉ có ý nghĩa về mặt thứ hạng, nó còn khẳng định sức hút đặc biệt của Running Man Vietnam Mùa 3, không hẳn là một bộ phim điện ảnh nhưng lại được tiếp nhận ngang ngửa với một bộ phim điện ảnh. Nhất là trong bối cảnh đây là lần đầu tiên, một chương trình thực tế được chiếu miễn phí trên internet và truyền hình bước lên màn ảnh lớn, nhưng vẫn đủ hấp dẫn thu hút khán giả móc hầu bao đến rạp.

Running Man Vietnam Mùa 3: Con Rối Tự Do sẽ chính thức khởi chiếu ngày 24/01/2026, tại các hệ thống rạp CGV trên toàn quốc.