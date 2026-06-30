Rùng mình trước cảnh chuột bò lổm ngổm ở khu nấu ăn tại một cửa hàng tiện lợi nổi tiếng

Đoạn video trên TikTok ghi lại cảnh con chuột xuất hiện ngay tại khu vực chế biến thức ăn của một cửa hàng tiện lợi nổi tiếng khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau một đoạn video được đăng tải trên TikTok ghi lại cảnh tượng được cho là bên trong khu vực chế biến đồ ăn của một cửa hàng tiện lợi nổi tiếng.

Đáng chú ý, đoạn video này được chính một vị khách quay lại vào thời điểm đêm khuya.

Chuột bò trên khu chế biến đồ ăn

Theo nội dung video, con chuột bất ngờ xuất hiện và bò qua nhiều vị trí trong khu vực nấu ăn. Điều khiến nhiều người rùng mình là con vật này còn trèo lên khay đựng thực phẩm cũng như các dụng cụ dùng để chế biến món ăn dù thời điểm đó vẫn còn người tại cửa hàng.

Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong vài chục giây nhưng đủ khiến nhiều người xem cảm thấy ám ảnh. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng lớn lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Cảnh tượng khiến vị khách và cộng đồng mạng sợ hãi

"Điều khiến mình lo nhất không phải là con chuột, mà là không biết nó đã xuất hiện bao lâu trước khi được phát hiện", tài khoản N.P bình luận.

"Đừng chỉ tranh cãi trên mạng, điều người tiêu dùng cần nhất lúc này là một thông báo chính thức và kết quả kiểm tra rõ ràng", tài khoản H.S viết.

Hiện chưa rõ thời gian, địa điểm cụ thể cũng như cửa hàng trong đoạn video thuộc chi nhánh nào. Đồng thời, phía thương hiệu cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến đoạn clip đang lan truyền.

Được biết, theo thống kê trong năm 2025, đơn vị này đang có tới hơn 400 cửa hàng tại Việt Nam. Đối tượng khách hàng hướng đến là học sinh, sinh viên, người đi làm công sở.

Cửa hàng phục vụ 24/7, bán nhu yếu phẩm hàng ngày, món ăn nhanh, đồ uống đặc trưng chuẩn vị Hàn nên thu hút được sự yêu thích từ giới trẻ.