Rừng cháy rực trời, uy hiếp nhà dân, huy động 700 người dập lửa

Sáng 13-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, Nghệ An, cho biết các lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy rừng lớn xảy ra ở địa bàn xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn.

Theo ông Sơn, đám cháy rừng này xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 12-7, chính quyền địa phương và các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa . Đến chiều, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng do gió to, lửa rừng cháy trở lại. Tối ngày 12-7, đám cháy lan rộng, có nguy cơ lan xuống một số nhà dân ở dưới chân núi.

Đám cháy rừng lửa đỏ rực trời trong đêm. Ảnh: Facebook

Để dập lửa, UBND huyện Nam Đàn đã huy động khoảng 700 người gồm cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 414, Trường Quân sự Quân khu 4, D13 cùng lực lượng kiểm lâm tỉnh Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm Vùng 2. Công an tỉnh đã huy động nhiều lượt xe chữa cháy, công an huyện Nam Đàn cùng hàng trăm lượt người dân xã Tân Thượng Lộc và vùng lân cận tham gia dập lửa.

Các lực lượng đã cắt đường băng cản lửa chiều rộng gần 20 m, nhưng các cột lửa cao 5-7 m đã cháy lan sang các khu vực khác.

Ngoài ra, do địa hình dốc núi hiểm trở, dập lửa ban đêm nên rất nguy hiểm, chưa kể sức nóng từ đám cháy bốc cao ngùn ngụt khiến các lực lượng rất khó tiếp cận. Việc dập lửa của các lực lương chức năng gặp không ít khó khăn.

Đám cháy rừng nguy cơ uy hiếp nhà dân dưới chân núi. Ảnh: Facebook

"Để khống chế đám cháy chúng tôi đã huy động khoảng 700 người gồm nhiều lực lượng và người dân tham gia chữa cháy. Đến 3 giờ sáng ngày 13-7, đám cháy đã được khống chế. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ" - ông Sơn thông tin.