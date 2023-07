Xưởng dệt may rộng gần 4.000m2 ở Bình Dương bốc cháy giữa trưa

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào lúc 11h trưa nay (11/7) Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà xưởng thuộc Công ty TNHH dệt may Kwang Gum Textile (đường NA3, khu công nghiệp Mỹ Phước III, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương điều động 1 xe chỉ huy, 19 xe chữa cháy, 7 xe bồn, 1 xe trạm bơm, 1 robot chữa cháy cùng 142 cán bộ chiến sĩ, đội viên Đội PCCC chuyên ngành đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy dưới sự chỉ huy của Thượng tá Trần Văn Oi - Phó Trưởng Phòng PC07.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế lửa

Đến khoảng 11h40 trưa cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Hiện tại, lực lượng chức năng và phương tiện đang tập trung dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Tổng diện tích nhà xưởng gần 4.000m2; diện tích cháy khoảng 1.500m2; kết cấu xây dựng tường gạch, khung thép, mái tôn.

Lực lượng chức năng sử dụng bọt tuyết khống chế lửa

Là xưởng dệt may, chất cháy chủ yếu vải nên ngay khi khởi phát, ngọn lửa lan nhanh. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản bên trong nhà xưởng .

Công an tỉnh Bình Dương trang bị robot chữa cháy để sử dụng trong trường hợp đặc biệt, lực lượng khó tiếp cận

Hiện trường vụ cháy

Clip: Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế ngọn lửa (Clip: Người dân cung cấp)

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.