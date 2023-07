Rủ nữ "bạn nhậu" đi hóng mát rồi đưa vào nhà nghỉ cưỡng hiếp

Tối 8/7, đại diện Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) xác nhận đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Rô (29 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm" và "Trộm cắp tài sản".

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào ngày 2/7, hai đối tượng Nguyễn Văn Phê, Nguyễn Văn Rô và cô gái tên H cùng tham gia ăn nhậu tại một quán ăn trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Sau cuộc nhậu, anh Rô rủ chị H đi hóng mát nhưng lại chở vào nhà nghỉ. Cả hai vào nhà nghỉ trò chuyện, tâm sự được một lúc thì anh Rô có ý định quan hệ tình dục với chị H.

Tuy nhiên, chị H không đồng ý và kiên quyết đòi về. Không thuyết phục được chị H cho "vui vẻ", anh Rô đã dùng vũ lực quật ngã nữ bạn nhậu xuống sàn để thực hiện hành vi cưỡng bức .

Nguyễn Văn Phê

Chị H đã chống cự quyết liệt và sau đó bỏ chạy về quán nhậu. Anh Rô cầm điện thoại của chị H bỏ lại hiện trường và lên xe máy chạy về thị xã Bến Cát.

Sau khi nghe chị H kể lại sự việc, anh Nguyễn Văn Phê chạy xe máy tìm anh Rô tính sổ, khi đến đường DH605 (thuộc phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát) thì chạm mặt gã "yêu râu xanh". Lo sợ bị đánh, Rô đã bỏ chạy thục mạng, bỏ lại chiếc xe máy. Để dằn mặt gã bạn nhậu "mất nết", anh Phê châm lửa đốt xe máy của Rô.

Chiếc xe máy của Nguyễn Văn Rô bị đốt cháy

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an thị xã Bến Cát vào cuộc truy xét bắt giữ Nguyễn Văn Phê khi người này đang ở trọ trên huyện Bàu Bàng.

Đối với Nguyễn Văn Rô, do hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn huyện Bàu Bàng nên Công an thị xã Bến Cát đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Bàu Bàng để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.