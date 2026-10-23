Rủ nhau đi họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng vừa nhắn 1 câu, hơn nửa thành viên lập tức thoát nhóm chat

20 năm mới có dịp họp lớp, nhưng chẳng ai ngờ một tin nhắn của lớp trưởng lại khiến mọi chuyện rẽ sang hướng khác.

Sau 20 năm tốt nghiệp đại học, một nhóm bạn học cũ tại Trung Quốc quyết định tổ chức họp lớp để gặp lại nhau. Những người từng học chung giảng đường nay đã bước sang tuổi trung niên, mỗi người có công việc, gia đình và cuộc sống riêng. Tưởng rằng đây sẽ là dịp đoàn tụ đáng nhớ, nhưng kế hoạch bất ngờ gặp trở ngại chỉ vì một thông báo trong nhóm chat.

Theo câu chuyện được trang Sohu đăng tải, một người đàn ông được gọi là Lao Zhan kể rằng sau nhiều năm ít liên lạc, một số thành viên trong ban cán sự lớp đã lập nhóm chat để bàn bạc tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ra trường. Ban đầu, ý tưởng này nhận được sự hưởng ứng của nhiều người. Ai cũng mong có dịp gặp lại bạn bè, ôn chuyện thời sinh viên. Thế nhưng, khi kế hoạch tổ chức được đưa ra, không khí trong nhóm chat bắt đầu thay đổi.

Một thông báo khiến hàng loạt thành viên rời nhóm chat

Theo lời kể của Lao Zhan, một số bạn học cũ đã đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp. Họ cho rằng buổi họp lớp sau 20 năm phải được tổ chức thật chỉn chu, không thể quá đơn giản. Vì vậy, nhóm tổ chức dự định lựa chọn nhà hàng sang trọng đạt tiêu chuẩn 5 sao, thậm chí thuê người dẫn chương trình để tạo không khí cho buổi gặp mặt.

Tuy nhiên, khi lớp trưởng thông báo chi phí dự kiến, nhiều thành viên cảm thấy khó xử. Theo kế hoạch, mỗi người phải đóng hơn 1.000 NDT (khoảng 3,8 triệu đồng) để tham gia buổi họp lớp. Đây là khoản tiền không nhỏ đối với một số người. Trong suy nghĩ của họ, họp lớp đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm, trò chuyện và ôn lại kỷ niệm. Việc phải bỏ ra hàng triệu đồng cho một cuộc gặp mặt khiến họ băn khoăn liệu có thực sự cần thiết.

Điều bất ngờ là thay vì tranh luận hoặc công khai phản đối, nhiều người chọn cách im lặng. Khoảng một nửa thành viên đã lặng lẽ rời khỏi nhóm chat sau khi biết mức đóng góp dự kiến. Lao Zhan cũng cảm thấy khó xử. Anh muốn gặp lại bạn bè sau 20 năm, nhưng không nghĩ buổi họp lớp cần được tổ chức cầu kỳ đến vậy.

Trước phản ứng của các thành viên, lớp trưởng cuối cùng phải thay đổi kế hoạch, chuyển sang tổ chức một bữa ăn quy mô nhỏ hơn. Buổi họp lớp được kỳ vọng sẽ quy tụ đông đủ bạn bè sau hai thập kỷ vì thế không diễn ra như dự tính ban đầu.

Vì sao họp lớp sau 20 năm lại trở thành áp lực?

Điều đáng chú ý trong câu chuyện không chỉ là số tiền hơn 1.000 NDT, mà còn là sự khác biệt trong cách mỗi người nhìn nhận ý nghĩa của buổi họp lớp. Sau 20 năm, điều kiện kinh tế giữa các thành viên có thể đã thay đổi rất nhiều. Có người trở thành lãnh đạo doanh nghiệp, kinh doanh thành công, sở hữu nhà cửa và có thu nhập tốt. Nhưng cũng có người vẫn phải cân đối tiền sinh hoạt, nuôi con hoặc chăm sóc cha mẹ.

Với người có tài chính dư dả, bỏ ra vài triệu đồng cho một buổi gặp mặt có thể không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, cùng số tiền ấy lại là khoản chi đáng cân nhắc đối với những thành viên khác. Một người có thể sẵn sàng đi hàng trăm cây số để gặp bạn cũ nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho một bữa ăn. Điều đó không đồng nghĩa họ thiếu trân trọng tình bạn.

Vấn đề nằm ở chỗ khi một nhóm người lựa chọn tiêu chuẩn tổ chức dựa trên khả năng tài chính của mình, những thành viên khác có thể vô tình bị đặt vào tình thế khó xử. Nếu tham gia, họ phải chấp nhận khoản chi vượt dự tính. Nếu từ chối, họ có thể lo ngại bị đánh giá là thiếu nhiệt tình hoặc không coi trọng tình cảm bạn bè. Dù vậy, cũng không thể mặc định tất cả những người rời nhóm đều gặp khó khăn tài chính. Có người đơn giản không muốn chi nhiều tiền cho một buổi họp lớp, trong khi người khác có thể không đồng tình với cách tổ chức.

Họp lớp để gặp bạn cũ hay để thể hiện sự thành đạt?

Sau nhiều năm tốt nghiệp, những cuộc họp lớp đôi khi không còn đơn thuần là dịp ôn lại chuyện cũ. Có người muốn chia sẻ thành tựu trong công việc, có người hào hứng kể về gia đình, nhưng cũng có người chỉ mong được ngồi cạnh những người bạn từng thân thiết và nhắc lại chuyện thời đi học.

Khi buổi họp lớp được tổ chức quá cầu kỳ, địa điểm sang trọng và chi phí cao có thể vô tình khiến một số người cảm thấy mình không còn phù hợp. Một bữa ăn tại nhà hàng 5 sao chưa chắc giúp tình bạn trở nên thân thiết hơn. Ngược lại, một cuộc gặp mặt đơn giản đôi khi lại tạo điều kiện để mọi người trò chuyện thoải mái mà không phải bận tâm quá nhiều đến chuyện tiền bạc.

Câu chuyện của Lao Zhan cũng cho thấy việc thống nhất mức chi phí trước khi tổ chức họp lớp là điều cần thiết. Thay vì tự quyết định địa điểm và ngân sách, ban tổ chức có thể tham khảo ý kiến các thành viên để lựa chọn phương án phù hợp với số đông.

Sau cùng, điều khiến một buổi họp lớp trở nên đáng nhớ không nhất thiết nằm ở nhà hàng sang trọng hay số tiền bỏ ra, mà là cảm giác thoải mái khi được ngồi lại bên những người bạn cũ. Bởi sau 20 năm, không phải ai cũng có điều kiện kinh tế giống nhau, nhưng ai cũng có quyền được trân trọng những kỷ niệm chung mà không phải chịu áp lực về tiền bạc.

Nguồn: Sohu