Rosé (BLACKPINK) phá dớp

Saint Laurent chiếu đến "tập cuối" của Anthony, Rosé mới được khen khi mặc một màu.

Sự kiện Academy Museum Gala lần thứ 6 vừa diễn ra tại Los Angeles đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Được ví như "Met Gala của bờ Tây", đêm tiệc không chỉ hướng tới mục đích cao đẹp là gây quỹ bảo tồn lịch sử điện ảnh mà còn là nơi hội tụ của những cái tên đình đám nhất Hollywood như Taylor Swift, Mia Goth, Sabrina Carpenter, Naomi Ackie...

Thảm đỏ năm nay mang đến một không gian nghệ thuật đúng nghĩa. Với chủ đề tôn vinh thời trang như một môn nghệ thuật giao thoa cùng điện ảnh, các khách mời đã chiêu đãi giới mộ điệu những trang phục ấn tượng, trải dài từ tinh thần cổ điển vượt thời gian đến những nét phá cách hiện đại đầy táo bạo.

Thảm đỏ Academy Museum Gala 2026 rần rần với màn đọ sắc cực gắt của dàn sao.

Giữa hàng loạt mỹ nhân Hollywood quyến rũ, Rosé (BLACKPINK) vẫn biết cách chiếm trọn spotlight khi bước vào thảm đỏ. Nữ thần tượng xuất hiện đầy thần thái trong một thiết kế "cây đen" toàn tập từ đầu đến chân, tạo nên nét bí ẩn và vô cùng cuốn hút.

Bộ trang phục cô lựa chọn là một thiết kế nằm trong BST Xuân/Hè 2027 của Saint Laurent, đây cũng chính là bộ sưu tập cuối cùng của Giám đốc Sáng tạo Anthony Vaccarello trước khi chính thức chia tay thương hiệu thời trang nước Pháp. Thiết kế tối giản nhưng tinh tế đến từng chi tiết đã tôn trọn vẹn vóc dáng mảnh mai cùng thần thái sang chảnh vốn có của thành viên BLACKPINK.

Rosé in Saint Laurent SS27.

Để hoàn thiện diện mạo chuẩn Saint Laurent Girl, Rosé kết hợp cùng đôi sandals da bóng Opyum huyền thoại từ Saint Laurent và nâng tầm tổng thể bằng loạt trang sức kim cương xa xỉ của Tiffany & Co. Sự kết hợp hoàn hảo giữa những tinh túy từ hai thương hiệu cao cấp mà cô đang làm đại diện đã chứng minh tư duy thời trang nhạy bén và vị thế hàng đầu của giọng ca Gone.

Màn xuất hiện lần này cũng đánh dấu bước ngoặt lớn khi cô chính thức "phá dớp". Trước đây, mỗi lần Rosé chọn diện đồ đen nguyên cây đều nhận về ít nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng diện mạo có phần an toàn, rập khuôn, thậm chí mờ nhạt. Tuy nhiên, lần này cô đã hoàn toàn chinh phục được những khán giả khó tính nhất bằng diện mạo kiêu kỳ, sắc sảo và lộng lẫy.

Bên cạnh những dấu ấn thời trang quyền lực, sự xuất hiện của Rosé tại Academy Museum Gala lần này còn được chú ý với sự đồng hành của Connor Storrie - tân đại sứ nam của Saint Laurent. Trước đó, Rosé và nam diễn viên sinh năm 2000 đã từng cùng nhau tham dự các sự kiện và chiến dịch của thương hiệu. Cặp chị em được ghi lại nhiều hình ảnh thân thiết, khi cùng nhau tận hưởng bầu không khí âm nhạc tuyệt vời của đêm tiệc, mang đến những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, rạng rỡ.

Rosé và Connor Storrie "phủ đen" thảm đỏ.

Cả hai tận hưởng màn trình diễn của Taylor Swift.

Ngay sau khi hình ảnh trên thảm đỏ được lan truyền, cộng đồng mạng đã nổ ra vô số cuộc thảo luận. Nhìn chung, các phản hồi tích cực chiếm ưu thế tuyệt đối, dành cho nữ idol nhiều lời có cánh:

"Váy đẹp, sang quá", "Nói thiệt lần đầu tiên thấy được 1 bộ đồ của Rosé lên thảm đỏ mà đẹp.", "Hoa hồng đen trong truyền thuyết", "Sao hồi Met Gala không mặc thế này?"...

Bên cạnh những lời khen nức nở cho trang phục và thần thái, một bộ phận người hâm mộ vẫn bày tỏ sự tiếc nuối nhẹ dành cho đội ngũ làm tóc và mong muốn thấy một sự bứt phá toàn diện hơn:

"Kiểu tóc phải bứt phá hơn chứ sự kiện nào team cũng để một kiểu như này, đồ to búi lên là đẹp.", "Ý là cái váy lồng lộn cỡ vậy sao mình không búi tóc cao đội vương miện hoặc lấy ngọc trai kết từng hạt bện cả đầu có phải thành bà hoàng không, đảm bảo viral. Team stylist cứ để mỗi 1 kiểu dễ đoán áp lên 7749 lễ phục không được sáng tạo và tôn lên outfit ấy."

Dù vẫn còn những góp ý xung quanh lối tạo kiểu tóc quen thuộc, không thể phủ nhận rằng màn thể hiện của Rosé tại Academy Museum Gala lần này là một bước tiến thời trang ấn tượng. Hình ảnh một "hoa hồng đen" quyền lực trong những thiết kế cuối cùng của Anthony Vaccarello chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc thảm đỏ đáng nhớ nhất của sự kiện năm nay.

Mối duyên cùng Anthony Vaccarello: Khi nàng thơ là "ngoại lệ" của Saint Laurent

Nhìn lại hành trình rực rỡ này, không thể không nhắc đến "đặc quyền" hiếm có mà Saint Laurent và Anthony Vaccarello đã dành cho Rosé. Còn nhớ năm 2021, nhà mốt Pháp đã đi một nước cờ chưa từng có trong lịch sử gần 60 năm tồn tại: bổ nhiệm một Đại sứ toàn cầu, và người được chọn chính là cô gái tóc vàng của BLACKPINK.

Rosé và chiếc váy bị nhận xét quá đơn giản so với chủ đề của Met Gala 2026.

Kiểu tóc không đổi cũng là lý do khiến những outlook cộp mác Saint Laurent của Rosé trở nên nhàm chán trong mắt đại chúng.

Từ thời cố nhà thiết kế Yves Saint Laurent cho đến kỷ nguyên của Anthony Vaccarello (bắt đầu từ 2016), thương hiệu này vốn nổi tiếng với triết lý kiêu hãnh: tôn sùng ngôn ngữ thiết kế hơn là phụ thuộc vào bất kỳ gương mặt đại diện nào. Anthony từng thẳng thắn tuyên bố anh không quan tâm đến số lượng người theo dõi hay sức nóng truyền thông khi lựa chọn người đồng hành. Thứ anh tìm kiếm là một nguồn năng lượng, một góc nhìn và sự hiện diện chân thực minh chứng rằng: người này và Saint Laurent sinh ra là để thuộc về nhau.

Nói về nữ nghệ sĩ sinh năm 1997, Giám đốc Sáng tạo của nhà mốt Pháp từng đúc kết: "Rosé đáng tin cậy và có chiều sâu ở nhiều phương diện, vượt xa hơn những gì người ta nhìn thấy từ bên ngoài. Cô ấy luôn mang đến điều gì đó khác biệt và bất ngờ, vì luôn đi theo con đường của bản thân, hoàn toàn làm chủ những lựa chọn chưa bao giờ là lối mòn."

Rosé và Anthony có mối quan hệ gắn bó sau khoảng 6 năm đồng hành.

Sự thấu hiểu tuyệt đối ấy đã đưa mối duyên giữa Rosé và Saint Laurent vượt xa khuôn khổ của một bản hợp đồng thương mại. Cô trở thành nguồn cảm hứng sống động trong thế giới sáng tạo của Anthony. Những thiết kế suit hay mini dress phá cách nhất đều được nhà mốt tin tưởng giao phó lên vóc dáng của Rosé. Bằng khả năng làm chủ trang phục xuất sắc, cô biến những sáng tạo xa xỉ thành một phần tự nhiên của bản thân, thay vì để vải vóc kia nuốt chửng lấy khí chất.

Paris Fashion Week từ đó cũng trở thành sân khấu thường niên minh chứng cho mối quan hệ bền chặt này. Mỗi năm hai lần, người ta lại thấy Rosé ngồi ở hàng ghế đầu, với mái tóc thường không quá cầu kỳ, makeup không cần quá sắc sảo. Nhưng bộ cánh mà Anthony chọn cho cô cứ thế tự nhiên biến thành trung tâm của mọi ống kính, thổi bùng lên hàng loạt cuộc thảo luận sôi nổi trên mọi nền tảng.

Giờ đây, khi hành trình của Anthony Vaccarello tại Saint Laurent chính thức khép lại, giới mộ điệu và người hâm mộ đang tò mò về tương lai của "đóa hồng đen" với nhà mốt Pháp sẽ đi về đâu dưới một triều đại mới?

Ảnh: Internet