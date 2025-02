“Đầu năm mới, tôi thường có thói quen mua vàng cầu may mắn, bình an. Hôm qua (3/2) khi vừa đi làm trở lại, tôi đã đến đây mua vàng nhưng khách quá đông nên hôm nay quay lại. Với số tiền thưởng Tết vừa rồi, tôi mua được hai chỉ vàng SJC có hình rắn vàng may mắn làm của để dành” – chị Lê Thị Thanh Hương (ngụ quận 8) cho biết.