Ronaldo có nguy cơ lỡ hẹn với Messi

Theo truyền thông Saudi Arabia, ngôi sao Cristiano Ronaldo đã phải tập riêng trong 2 buổi tập gần nhất của CLB Al Nassr.

Tờ Sport cho hay CR7 bị căng cơ. Vấn đề không quá nghiêm trọng nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha cần khoảng 2 tuần để hồi phục. Như vậy, Ronaldo gần như chắc chắn không thể ra sân khi Al Nassr du đấu tại Trung Quốc vào tuần sau.

Ronaldo phải tập riêng trong 2 buổi tập gần nhất của Al Nassr

Không những vậy, khả năng Ronaldo tham gia vào giải giao hữu Riyadh Cup cũng bị bỏ ngỏ. Tại giải đấu này, Ronaldo cùng Al Nassr có màn so tài được chờ đợi với Inter Miami của Messi. Đây được mô tả có thể là lần cuối 2 siêu sao chạm trán nhau.

Trong sự nghiệp, Messi và Ronaldo đã chạm trán tổng cộng 36 lần. Trong đó, Messi chiếm ưu thế với 16 chiến thắng còn Ronaldo chỉ có 11 lần được hưởng niềm vui. Ở những màn đối đầu của cả hai, Ronaldo bỏ túi 21 bàn, chỉ kém Messi vỏn vẹn 1 bàn.

Ronaldo gặp chấn thương ngay sau khi trở lại tập trung cùng toàn đội. Trước đó, CR7 có kỳ nghỉ cùng gia đình. Trải qua năm 2023 bận rộn, siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ túi 54 bàn, là cầu thủ có nhiều pha lập công nhất thế giới.

Inter Miami dự kiến so tài cùng Al Nassr vào ngày 2/2

Phía đối diện, Messi thậm chí đã trải qua kỳ nghỉ dài hơn, kéo dài từ cuối tháng 11 năm ngoái. Nhà vô địch World Cup 2022 chuyển đến Inter Miami vào hè năm ngoái. Sau 2 tháng đầu tiên trong mơ cùng CLB mới với chức vô địch Leagues Cup, Messi không đóng góp được nhiều do gặp chấn thương. Dù vậy những gì Messi làm được vẫn đủ giúp anh giành chiến thắng danh hiệu FIFA The Best 2023.