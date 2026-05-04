Romeo Beckham “copy” phong cách Beck-Vic, nguy cơ chạm mặt anh trai tại Met Gala

Trong buổi dạo phố tối 3/5, Kim Turnbull diện set denim tối màu gồm áo khoác croptop, quần capri và giày cao gót, trong khi Romeo chọn outfit xanh đậm đồng điệu với áo len, quần dài và điểm nhấn là móc khóa bạc. Tổng thể của cả hai khiến nhiều người liên tưởng ngay đến lần xuất hiện gần đây của David và Victoria - khi họ cũng diện trang phục cùng tông màu xanh tại New York.

Không chỉ gây chú ý vì thời trang, sự xuất hiện của Romeo còn diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm: ngay trước Met Gala - nơi anh có thể chạm mặt người anh trai đang “cạch mặt” là Brooklyn Beckham.

Hai anh em Brooklyn Beckham và Romeo Beckham đã không nói chuyện hơn một năm do mâu thuẫn gia đình. Tuy vậy, việc cả hai cùng có mặt tại New York khiến khả năng “đụng độ” tại Met Gala trở nên hoàn toàn có thể xảy ra - và chắc chắn sẽ rất gượng gạo.

Trước đó, Romeo đã tham dự một bữa tiệc tiền Met Gala do Teyana Taylor tổ chức. Trong khi đó, Brooklyn - người từng nhiều lần góp mặt tại sự kiện danh giá này cùng vợ Nicola Peltz - lại hoàn toàn im lặng trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc anh có tham dự năm nay hay không.

Căng thẳng gia đình Beckham tiếp tục bị “đổ thêm dầu vào lửa” khi Brooklyn không hề có động thái chúc mừng sinh nhật lần thứ 51 của bố David, trái ngược với các em Romeo, Cruz Beckham và Harper Beckham.

Đáng chú ý, hồi đầu năm nay, Brooklyn từng tuyên bố gây sốc khi tách khỏi “thương hiệu Beckham”, cho rằng gia đình mình chỉ đang “diễn” trước công chúng. Anh thậm chí còn cáo buộc bố mẹ kiểm soát cuộc sống cá nhân, can thiệp vào hôn nhân với Nicola.

Trong khi đó, phía Victoria lần đầu lên tiếng về mâu thuẫn, khẳng định gia đình luôn đặt tình yêu thương dành cho các con lên hàng đầu, dù đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ dư luận.

Giữa lúc drama chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn về Met Gala - nơi một cuộc “tái ngộ” giữa Romeo và Brooklyn có thể trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu.