Robot hút bụi đã có thể dọn dẹp nhà!

Tại CES 2025, giới công nghệ đã được chứng kiến một màn trình diễn vô cùng ấn tượng đến từ Roborock. Chiếc máy hút bụi thông minh Saros Z70 không chỉ sở hữu khả năng hút bụi mạnh mẽ mà còn được trang bị một cánh tay robot linh hoạt có tên OmniGrip.

Hãy tưởng tượng, thay vì bỏ qua những chiếc tất vô tình bị bỏ quên trên sàn, Saros Z70 sẽ nhẹ nhàng vươn cánh tay robot của mình, gắp lấy chúng và mang đến đúng vị trí bạn đã chỉ định. Điều này không còn là chuyện viễn tưởng, mà đã trở thành một tính năng thực tế.

Trong các buổi trải nghiệm thực tế, các phóng viên công nghệ đã không ngừng thử thách khả năng nhặt tất của Saros Z70 trong nhiều giờ liên tục. Dù đôi lúc cánh tay robot có thể trượt tay ở lần thử đầu, nhưng sự kiên trì của Saros Z70 rất đáng ghi nhận. Nó sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Robot hút bụi này có khả năng nhặt đồ. Ảnh: CNET

Tuy nhiên, khả năng của Saros Z70 không chỉ dừng lại ở việc nhặt tất. Robot này có thể xử lý các vật thể có trọng lượng lên tới 300 gram, mở ra tiềm năng dọn dẹp đa dạng hơn rất nhiều. Hãy thử hình dung: Saros Z70 có thể nhặt khăn mặt nhỏ, giấy vụn, thậm chí là giày dép và cất chúng vào đúng vị trí.

Roborock cho biết, phiên bản hiện tại của Saros Z70 đã có khả năng nhận diện tới 108 loại vật thể và vật cản khác nhau, từ đồ chơi trẻ em, dây cáp cho đến các loại giày dép. Điều ấn tượng là danh sách này sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua các bản cập nhật phần mềm trong tương lai. Điều đó có nghĩa là chủ sở hữu Saros Z70 không chỉ được tận hưởng trải nghiệm dọn dẹp thông minh ngay từ đầu, mà còn có thể nhận thêm các tính năng và cải tiến mới mà không cần phải chi thêm bất kỳ khoản phí nào.

Nhiều người có thể lo ngại rằng cánh tay robot của Saros Z70 có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Tuy nhiên, Roborock đã trấn an rằng lực gắp của cánh tay được thiết kế đủ nhẹ nhàng, không thể gây tổn thương. Để tăng cường an toàn, robot còn được trang bị khóa trẻ em và nút dừng khẩn cấp, đảm bảo kiểm soát tình huống ngay lập tức khi cần thiết. Không chỉ an toàn, Saros Z70 còn đặc biệt thân thiện với thú cưng. Tính năng camera cho phép bạn theo dõi hoạt động của thú cưng từ xa và thậm chí có thể lập lịch tuần tra theo yêu cầu.

Cánh tay hoạt động an toàn nhờ vào hệ thống cảm biến tân tiến trên thân máy. Ảnh: Roborock

Để cánh tay robot hoạt động hiệu quả, Saros Z70 được trang bị hệ thống định vị và nhận diện vật thể StarSight thế hệ mới, bao gồm cảm biến 3D ToF ánh sáng kép và camera RGB hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Hệ thống này giúp robot xác định vị trí, nhận biết môi trường xung quanh và đánh giá xem vật thể cần gắp có quá nặng hay không.

Bên cạnh tính năng độc đáo với cánh tay robot, Saros Z70 còn sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng của một chiếc máy hút bụi cao cấp. Lực hút 22.000 Pa, hệ thống chống rối kép giúp ngăn tóc quấn vào chổi, và hệ thống lau xoay kép có thể nâng lên đến 2,2 cm giúp tăng cường lưu thông không khí và làm khô nhanh hơn. Tất cả được gói gọn trong một thiết kế mỏng manh với chiều cao chỉ 7,98 cm.

Hiện tại, giá bán và thời điểm ra mắt chính thức của Roborock Saros Z70 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với những tính năng đột phá đã được trình diễn, Saros Z70 hứa hẹn sẽ trở thành một sản phẩm đáng chú ý trong thị trường robot hút bụi năm 2025.