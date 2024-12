Rò rỉ Galaxy S25 Ultra: Thiết kế mới, giao diện mới!

Loạt hình ảnh mới đây về Galaxy S25 Ultra được chia sẻ bởi người dùng Reddit u/GamingMK, người nhận được thiết bị từ một nguồn rò rỉ khác. Mặc dù tài khoản gốc của người rò rỉ đã bị xóa, các hình ảnh mới này hoàn toàn trùng khớp với các thông tin trước đó.

Hình ảnh cho thấy phần dưới của điện thoại với cổng USB-C, khe SIM, loa ngoài, và vị trí S Pen. Đáng chú ý, khe S Pen vẫn nằm ở bên trái như trên Galaxy S24 Ultra, trái ngược với những tin đồn trước đó rằng Samsung có thể di chuyển nó sang bên phải.

Phần khung máy S25 Ultra. Ảnh: Android Authority

Màn hình bo góc của S25 Ultra. Ảnh: Android Authority

Bên cạnh thiết kế của S25 Ultra, người dùng còn được tiết lộ một số ảnh chụp màn hình của One UI 7. Dù không có thay đổi lớn so với các phiên bản trước, One UI 7 mang đến nhiều cải tiến nhỏ nhưng hữu ích. Các hình ảnh cho thấy biểu tượng được thiết kế lại, giao diện ứng dụng camera tối ưu hơn và Quick Settings hiện đại hơn. Đáng chú ý, hình ảnh cũng xác nhận mã model của Galaxy S25 Ultra là SM-S938B.

Một số hình ảnh của OneUI 7 mới. Ảnh: Android Authority

Samsung Galaxy S25 Ultra, flagship cao cấp nhất của Samsung, dự kiến ra mắt vào tháng 1 năm sau. Thiết bị sẽ sở hữu thiết kế mới ấn tượng cùng các tính năng AI thông minh của Galaxy AI. Ngoài ra còn có 3 mẫu khác sẽ cùng ra mắt, bao gồm Galaxy S25, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Slim với thiết kế siêu mỏng.