Rò rỉ clip Lisa trong tình thế nguy hiểm

Chỉ còn chưa đầy 12h nữa, Lisa (BLACKPINK) sẽ lần đầu tiên có sân khấu solo tại Lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2025. Đây là lần trở lại thứ 3 của nàng em út BLACKPINK tại lễ hội âm nhạc đình đám này nên đang được người hâm mộ đếm ngược từng giờ để chờ đón. Sau Lisa, Jennie cũng là thành viên BLACKPINK có sân khấu solo tại đây vào ngày 14/4 (giờ Việt Nam).

Có thể nói sau 2 năm kể từ Coachella 2023, đã rất lâu rồi cộng đồng BLINK mới có thể tận hưởng giây phút được nhìn thấy thần tượng “bung lụa” tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh với vai trò nghệ sĩ solo. Cũng trong sáng 11/4 (giờ Việt Nam), Lisa đã có buổi soundcheck trên sân khấu Sahara tại Coachella khiến người hâm mộ phấn khích.

Clip Lisa soundcheck ca khúc Thunder tại Coachella

Trong đoạn clip được các fan chia sẻ trên MXH, Lisa đã trình diễn ca khúc Thunder - một trong những sản phẩm âm nhạc được yêu thích trong album ALTER EGO. Dù video chỉ kéo dài chưa đầy một phút nhưng cũng đủ khiến người xem nín thở trước màn trình diễn đầy mạo hiểm khi em út BLACKPINK đứng chênh vênh trên một bục cao nhỏ hẹp hoàn toàn không có dây bảo hộ chuyên dụng, chỉ được giữ lại bằng một sợi xích mỏng manh. Điều này khiến không ít fan ngỡ ngàng về độ “chơi lớn” không màng nguy hiểm của Lisa và càng thêm tò mò về sân khấu chính thức.

Hình ảnh Lisa soundcheck ca khúc Thunder tại Coachella

Nữ idol đứng trên bục cao nguy hiểm và chỉ có dây xích nối dài “chống lưng”

Bên cạnh ca khúc Thunder, Lisa sẽ còn mang đến nhiều màn trình diễn khác trong sự nghiệp solo của mình như F*** Up The World, New Woman, Elastigirl, LALISA, Chill, Dream hay Moonlit Floor,... Set diễn của em út BLACKPINK sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ từ 9h45 đến 10h40 ngày 12/4 và 19/4 giờ Việt Nam.

Trên MXH X (Twitter), fan quốc tế cũng không tiếc lời khen ngợi visual và phong thái cực “cháy” của Lisa dù chỉ là buổi tổng duyệt. Hiện người hâm mộ đang rất trông đợi vào màn solo được xem là hoành tráng nhất sự nghiệp. Liệu cô sẽ “làm nên chuyện” tại Coachella hay sẽ vướng những tranh cãi như những sân khấu lớn trước đó, câu trả lời sẽ có vào ngày mai!

Clip Lisa soundcheck ca khúc Chill

Màn trình diễn Chill cũng là một trong những ca khúc được nhiều người chờ đợi