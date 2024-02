Rihanna: Từ sinh viên nghèo đến nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ

Rihanna tên thật là Robyn Rihanna Fenty, sinh ngày 20/2/1988 tại Saint Michael, Barbados. Khi còn nhỏ, Rihanna và cha kiếm sống bằng nghề bán quần áo ở một quầy hàng trên phố. Tuổi thơ của cô luôn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi chứng nghiện ngập của cha, dẫn đến những căng thẳng trong gia đình và sau đó là cuộc ly hôn của cha mẹ cô.

Rihanna khi còn nhỏ.

Khởi đầu sớm trong sự nghiệp âm nhạc

Khi còn học trung học, Rihanna đã thành lập một bộ ba âm nhạc với hai người bạn cùng lớp người Barbados và thử giọng cho nhà sản xuất thu âm người Mỹ Evan Rogers. Người này người ngay lập tức bị thu hút bởi tài năng của cô.

Sau buổi thử giọng thành công, cô được mời thu âm đoạn băng demo. Trong khoảng một năm, các bản thu âm không liên tục đã tạo ra các bản nhạc như "Pon de Replay" và "The Last Time". Cả hai sau đó đều được đưa vào album đầu tay "Music of the Sun" của cô.

"Music of the Sun" được phát hành vào tháng 8/2005. Album đạt được thành công về mặt thương mại, ra mắt ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Album thứ hai của cô "A Girl Like Me" đứng đầu bảng xếp hạng ở một số quốc gia, củng cố vị thế của Rihanna như một ngôi sao toàn cầu.

Vào mùa hè năm 2010, Rihanna hợp tác với Eminem trong "Love the Way You Lie", một bản hit toàn cầu đạt vị trí số 1 tại hơn 20 quốc gia và trở thành bài hát bán chạy nhất năm 2010 tại Anh. Sau đó, cô đồng tổ chức chuyến lưu diễn với Eminem, thu về hơn 36 triệu USD chỉ sau sáu buổi diễn .

Theo BET, trong vòng một năm, Rihanna đã khởi động Loud Tour để quảng bá cho album cùng tên của mình và kiếm được khoảng 90 triệu USD. Loud Tour đánh dấu thành tích phá kỷ lục với 10 đêm cháy vé tại The O2 Arena ở Tây London, giúp cô trở thành nữ nghệ sĩ có nhiều buổi diễn cháy vé nhất trong lịch sử địa điểm. Chuyến lưu diễn được xếp hạng là có doanh thu cao thứ bảy trên toàn thế giới trong năm 2011.

Năm 2015, Rihanna bắt đầu thực hiện album phòng thu mới nhất của mình, "Anti". Cô đã ký một hợp đồng trị giá 25 triệu USD với Samsung, liên quan đến việc cô chứng thực dòng sản phẩm Galaxy của Samsung. Đổi lại, Samsung đã tài trợ cho việc phát hành album phòng thu của cô và chuyến lưu diễn đi kèm. Kể từ đó, Rihanna đã hợp tác với các ngôi sao như Kanye West , Calvin Harris, Drake và DJ Khaled.

Đế chế thời trang Fenty

Dễ dàng chuyển từ sân khấu sang kinh doanh, tầm ảnh hưởng của Rihanna vượt xa âm nhạc. Sự ra đời của dòng thời trang Fenty của cô đã đánh dấu một thời điểm đột phá trong ngành. Fenty không chỉ phá vỡ các tiêu chuẩn sắc đẹp truyền thống mà còn bảo vệ tính toàn diện với nhiều sản phẩm đa dạng của mình.

Vào năm 2019, Rihanna đã tiết lộ sự hợp tác của mình với LVMH (một tập đoàn quốc tế của Pháp chuyên kinh doanh các mặt hàng xa xỉ), tiết lộ tên và biểu tượng của liên doanh trên các nền tảng mạng xã hội của cô ấy. Trong thông điệp đánh giá cao, cô ca ngợi LVMH là một đối tác lý tưởng, bày tỏ sự sẵn sàng để thế giới chứng kiến ​​sự sáng tạo chung của họ.

Sự hợp tác này đã giúp Rihanna trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên lãnh đạo một thương hiệu của LVMH. Fenty đại diện cho sự bổ sung các dòng sản phẩm quần áo, giày dép, nước hoa và phụ kiện của LVMH kể từ năm 1987, cùng với các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Givenchy và Christian Dior.

Savage X Fenty: Định nghĩa lại đồ lót

Chưa dừng lại, việc Rihanna dấn thân vào ngành công nghiệp đồ lót với Savage X Fenty đã thể hiện sự nhạy bén trong kinh doanh của cô. Thương hiệu này không chỉ định nghĩa lại đồ lót mà còn tôn vinh sự tích cực của cơ thể phụ nữ, dù ở bất kỳ hình dáng nào.

Savage X Fenty đã được công nhận là một trong “10 công ty có phong cách sáng tạo nhất năm 2020” của Fast Company. Đến năm 2021, định giá thương hiệu đã đạt mức ấn tượng 1 tỷ USD, tự hào với hơn 4,5 triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác nhau.

Năm 2022, Rihanna tuyên bố sắp thành lập các cửa hàng truyền thống của Savage X Fenty. Năm địa điểm đầu tiên được lựa chọn bao gồm Las Vegas, Los Angeles , Houston, Philadelphia và Washington DC.

Fenty Beauty: Cuộc cách mạng sắc đẹp

Phần lớn giá trị tài sản ròng của Rihana là từ giá trị và doanh thu của dòng mỹ phẩm Fenty Beauty. Năm 2017, ở tuổi 29, Rihanna khởi xướng việc ra mắt Fenty Beauty. Trước dự án kinh doanh này, cô đã hợp tác với MAC Cosmetics và cho ra mắt 10 loại nước hoa, nhưng Fenty Beauty đã đánh dấu bước đột phá đầu tiên của cô thành một thương hiệu mỹ phẩm độc lập.

Rihanna nói rõ rằng mục tiêu cốt lõi của Fenty là phục vụ "mọi kiểu phụ nữ", đón nhận "mọi tông màu da". Chỉ trong một tháng sau khi ra mắt, Fenty Beauty đã đạt được doanh thu tổng cộng 72 triệu USD, chứng kiến ​​tình trạng cháy hàng trên diện rộng.

Tại Anh, Fenty Beauty đã vượt qua MAC Cosmetics để trở thành sản phẩm làm đẹp thành công nhất từ ​​trước đến nay của Harvey Nichols. Trong tháng 9, cửa hàng bách hóa cứ mỗi phút lại bán được một loại kem nền Fenty Beauty và một thỏi son môi cứ sau ba phút. Việc ra mắt này đã góp phần đáng kể vào việc tăng 17% doanh số bán mỹ phẩm và nước hoa của LVMH trong quý 3 năm 2017.

Bernard Arnault, Giám đốc điều hành của LVMH, báo cáo rằng doanh thu của Fenty Beauty đạt gần 573 triệu USD vào cuối năm 2018. Forbes ghi nhận rằng trong 15 tháng đầu tiên hoạt động, Fenty Beauty đã tạo ra doanh thu 570 triệu USD vào năm 2018. Tổng thể doanh nghiệp được định giá 2,8 tỷ USD , trong đó Rihanna, Giám đốc điều hành, sở hữu 50% cổ phần kinh doanh.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Rihanna liên tiếp có tên trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ những năm gần đây. Chủ nhân của 9 giải Grammy từng cho biết, cô muốn sử dụng gia tài của mình để làm những việc to lớn hơn cho cộng đồng: “Tiền của tôi không dành cho tôi. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ người khác. Thế giới này thực sự có thể khiến bạn tin rằng những điều sai trái cần được ưu tiên và khiến bạn bỏ lỡ giá trị cốt lõi của cuộc sống, cũng như ý nghĩa của việc được sống”.