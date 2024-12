1 Hoa hậu Vbiz lên tiếng khi bị tố dùng thủ đoạn nói xấu hạ bệ Ý Nhi

Mới đây, Hoa hậu Lê Hoàng Phương bất ngờ bị réo gọi vào drama trên mạng xã hội. Cụ thể một tài khoản đăng tải bài viết nghi ngờ có một thế lực đứng sau cố tình lên bài so sánh nhan sắc của Hoa hậu Ý Nhi khi trang điểm đậm và trong những hoạt động đời thường để nhằm mục đích hạ bệ người đẹp gốc Bình Định. Đáng nói, Hoa hậu Lê Hoàng Phương lại bị netizen réo gọi vào ồn ào có hành động không đẹp với đàn em.

Giữa lúc bị nhắc tên, Hoa hậu Lê Hoàng Phương không né tránh mà trực tiếp lên tiếng đính chính. Cụ thể một netizen để lại bình luận cho rằng cô là người đứng sau: "Chắc là bị bên Lê Hoàng Phương book lên bài rồi chứ người ta cũng đã cải thiện tốt hơn không biết có gì để chê mà nói cỡ đó". Người đẹp sinh năm 1995 đã khẳng định: "Lê Hoàng Phương không có tiền book bài nhé".

Lê Hoàng Phương bị réo gọi nghi ngờ là người đứng sau có hành động không đẹp với đàn em Ý Nhi

Tuy nhiên, người đẹp 9x đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận ở dưới phần bình luận

Ngày 1/12 vừa qua, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cũng trở thành tâm điểm khi lên tiếng xin lỗi phía Bệnh viện thẩm mỹ Nam An sau lùm xùm liên quan tới việc tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu. Trên sân khấu sự kiện, cô cho biết rất vui khi có thể xây dựng được mối quan hệ hợp tác bền vững sau lùm xùm.

"Tôi hi vọng rằng với sự thông cảm và thấu hiểu từ BTC Miss Grand Vietnam 2023 và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, chúng ta đã có thể vượt qua sự hiểu lầm này. Thật sự tôi đã rất vui khi đã biết rằng cả hai bên đã ngồi lại tìm tiếng nói chung để xây dựng một mối quan hệ hợp tác bền vững, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp trong tương lai", Lê Hoàng Phương chia sẻ. Đại sứ mới thay thế Lê Hoàng Phương làm việc với bệnh viện thẩm mỹ Nam An chính là Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi được công bố là đại sứ mới thay thế Lê Hoàng Phương làm việc với bệnh viện thẩm mỹ

Lê Hoàng Phương từng đạt top 5 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Vào năm 2019, cô cũng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt top 10. Tháng 8/2023, cô giành chiến thắng tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Người đẹp đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Grand International 2023 tại sân nhà và dừng chân ở vị trí Á hậu 4. Thời gian qua, Lê Hoàng Phương hoạt động showbiz song song với phát triển đam mê làm kiến trúc sư.

Trước khi đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương từng chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước

Ý Nhi sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô là một trong những nàng hậu hiếm hoi công khai bạn trai sau khi có danh hiệu. Tuy nhiên trong 1 tháng đăng quang, Ý Nhi liên tiếp vấp phải làn sóng chỉ trích bởi những phát ngôn vụng dại. Trước những góp ý của công chúng, nàng hậu liên tục lên tiếng xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm, sửa chữa.