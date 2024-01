Retinol hô biến da trẻ lâu, đẹp không góc chết: Tuy nhiên nếu không biết cách sử dụng, bạn dễ ''banh mặt'' như chơi

Nói về những công dụng ''chống già'' tuyệt vời của retinol thì hẳn ai cũng biết. Thế nhưng, dù được coi là ''thần dược'' nhưng retinol vẫn có thể gây ra kích ứng, mẩn đỏ, nổi mụn nếu không được sử dụng đúng cách. Tết sắp đến, nếu bạn đang muốn thăng hạng làn da bằng việc bổ sung retinol vào chu trình skincare, thì nên nắm rõ những thành phần nên cân nhắc với loại hoạt chất này. Đừng sử dụng hay kết hợp retinol một cách bừa bãi nếu không muốn chúng ''phản tác dụng'', làm tanh bành làn da.

Vitamin C

Cả retinol và vitamin C đều là những thành phần chống lão hóa, sản sinh collagen, làm sáng hiệu quả trong skincare. Tuy nhiên, nếu sử dụng 2 thành phần này cùng lúc không phải là nước đi sáng suốt cho làn da. Theo đó, retinol chỉ hoạt động tốt ở độ pH là 5.5-6 trong khi vitamin C hoạt động ở độ pH thấp hơn là 2.4-3.5. Do đó, khi kết hợp 2 thành phần này có thể khiến cả 2 mất tác dụng trên da.

Để phát huy tốt hiệu quả của 2 thành phần này, bạn nên dùng retinol vào buổi tối để kích thích sản xuất collagen và duy trì làn da tươi trẻ. Vitamin C nên được sử dụng vào buổi sáng vì đây là thời điểm chúng hoạt động tốt nhất, ngoài ra bạn nê chống nắng thật kỹ để bảo vệ làn da của mình.

BHA/ AHA

AHA/BHA được biết đến là một dạng tẩy tế bào chết hóa học được giới mộ điệu đánh giá rất cao. Retinol là chất chống lão hóa mạnh và cũng thúc đẩy quá trình đào thải tế bào da chết để da mịn màng và sáng khỏe hơn. Thực tế, cả 2 hoạt chất này đều hoạt động mạnh trên da, do đó, nhiều chuyên gia khuyên người dùng không nên kết hợp chúng cùng một lúc vì có thể nổi mụn, mẩn đỏ và kích ứng. Để đảm bảo an toàn cho làn da, bạn nên dùng BHA/AHA và retinol cách ngày hoặc vào các thời điểm khác nhau trong ngày (lưu ý là chỉ nên dùng retinol vào buổi tối, còn BHA/AHA có thể sử dụng vào buổi sáng).

Benzoyl Peroxide

Benzoyl peroxide (BPO) được biết đến là thành phần trị mụn và diệt khuẩn hiệu quả. Việc kết hợp Benzoyl peroxide với retinol có thể giúp tối ưu hóa và đẩy nhanh quá trình điều trị mụn, nhưng cũng có thể gây bong tróc, khô sần với những làn yếu và nhạy cảm. Theo các chuyên gia, bạn chỉ nên kết hợp Benzoyl Peroxide và Retinol trên một làn da khỏe. Vì cả 2 hoạt chất đều khá mạnh, có khả năng gây khô, bong tróc và nhạy cảm hơn. Do đó, nếu da bạn mụn yếu, nhạy cảm thì nên cân nhắc trước khi kết hợp 2 loại hoạt chất này.

Trong trường hợp da khỏe mới tập tành sử dụng combo này, bạn có thể lựa chọn những sản phẩm có nồng độ thấp để hạn chế tình trạng kích ứng. Nếu muốn kết hợp cả 2 thì có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau: Một là sử dụng Benzoyl Peroxide vào ban ngày và sử dụng Retinol vào ban đêm để tăng hiệu quả tối ưu. Hai là thoa Benzoyl Peroxide trên nốt mụn và đợi tầm 30 phút rồi sử dụng retinol sau.

Axit Salicylic

Thành phần thứ 4 ''không đội trời chung'' với retinol là axit Salicylic. Cũng giống như Benzoyl peroxide (BPO), axit Salicylic (SA) được sử dụng để điều trị mụn. Tuy nhiên, đối với vùng da nhiều mụn đòi hỏi việc sử dụng chất này với diện tích rộng. Vì thế, tốt nhất là nên tạm ngưng các sản phẩm có chứa retinol. Bạn nên đợi đến khi da được cải thiện hẳn rồi mới quay lại sử dụng retinol.

Vậy nên kết hợp retinol với thành phần gì để da dẻ láng mịn, chắc khỏe hơn?

Để phát huy tốt hiệu quả của retinol, chị em có thể kết hợp chúng với những thành phần quen thuộc như: Peptide, Axit Ferulic, Niacinamide, Axit Hyaluronic.

Dưới đây là một số sản phẩm phù hợp để chị em bổ sung vào chu trình skincare có sử dụng retinol của bản thân:

