Rét đậm, rét hại, trường học điều chỉnh giờ đón, trả học sinh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/12, khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết trẻ mầm non, học sinh tiểu học sẽ được nghỉ nếu nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh THCS dưới 7 độ. Theo nhiệt độ được dự báo, 1,3 triệu trẻ mầm non và học sinh tiểu học ở Hà Nội có thể được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống thấp.

Nhiệt độ giảm sâu, việc giữ ấm, đảm bảo sức khỏe cho con nhỏ khi đến trường là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh và nhà trường.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường học chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10⁰C với học sinh mầm non, tiểu học; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7⁰C.

Cho con nhỏ 4 tuổi đến trường trong những ngày rét đậm rét hại, chi Ngô Hồng Vân (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Trường học khá gần nhà, khi đến trường lớp học cũng kín gió, ấm áp, nên quan trọng nhất là giữ ấm cho con trên đường đi đến trường. Dù thời tiết rét đậm, nhưng nếu con nghỉ ở nhà, bố mẹ cũng không được nghỉ làm để trông con, vì vậy tôi vẫn mặc ấm để con đến trường”.

Chị Vân cũng cho biết thêm, trong những ngày mùa đông nhiệt độ xuống thấp, trẻ nhỏ sức đề kháng yếu, rất dễ bị cảm lạnh, hoặc mắc các bệnh theo mùa. Để đảm bảo sức khỏe cho con khi đến trường, chị Ngô Hồng Vân còn đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng cho con.

“Buổi sáng trước khi đi học, tôi thường cho bé uống một cốc nước ấm để cơ thể con ấm lên, sau đó ăn sáng, uống sữa đảm bảo con có đủ dinh dưỡng cho một ngày hoạt động. Những ngày này tôi cũng thường gửi thêm các loại vitamin nhờ cô giáo cho con uống khi đến trường”, chị Vân cho biết.

Chị Hoàng Thanh Vân (Thượng Thanh, Long Biên) có con học mầm non 3 tuổi cho biết, với thời tiết Hà Nội như hôm nay (22/12), nhà trường vẫn tổ chức cho trẻ mầm non đến trường như bình thường: “Nhà trường cho biết, trường hợp thời tiết giảm sâu hơn, học sinh phải nghỉ học sẽ có thông báo cụ thể đến phụ huynh học sinh. Nhà cách trường khoảng 1,5km, bởi vậy buổi sáng khi đưa con đến trường tôi chú ý mặc đủ ấm, cho con ăn uống đảm bảo đủ dinh dưỡng để có sức khỏe tốt nhất. Ở lớp con đang học đều có điều hòa 2 chiều, các con được chơi trong không gian rộng rãi, ấm áp nên tôi khá yên tâm khi cho con đến trường".

Cô Phạm Thu An, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, với thời tiết Hà Nội ngày 22/12, nhà trường vẫn tổ chức đón trẻ đến trường học như bình thường. Song do rét đậm, sĩ số trẻ đến trường có giảm hơn so với thường ngày khoảng 20 học sinh, chiếm tỷ lệ nhỏ không đáng kể.

Cô Phạm Thu An cũng cho biết thêm, dù Hà Nội quy định học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C , song để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, trường mầm non Kim Liên vẫn đón trẻ đến trường như bình thường nếu phụ huynh có nhu cầu gửi con.

Theo cô Phạm Thu An, thời tiết rét đậm rét hại, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, trường đảm bảo các lớp học kín gió, có đủ thảm, chăn ấm, nước ấm. Đặc biệt, các hoạt động ngoài trời cũng được chuyển vào không gian trong lớp học.

Lưu ý về cách chăm sóc trẻ mùa lạnh, cô Phạm Thu An cho rằng, nhiều phụ huynh rất quan tâm việc giữ ấm cho con, song lại chưa thực sự đúng cách. Ngoài việc mặc quần áo đủ ấm, khi đưa con đến trường, phụ huynh cũng cần chú ý giữ ấm đôi chân, phần tai, phần đầu cho trẻ để tránh gió lạnh.

Không chỉ khối mầm non, các trường tiểu học cũng tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho học sinh.

Đại diện Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc cho biết, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, tạo điều kiện cho phụ huynh yên tâm công tác, những ngày nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội dưới 10 đọ C theo dự báo thời tiết của Chương trình Chào buổi sáng trên VTV1, Chương trình Hà Nội buổi sáng trên H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6h sáng hàng ngày, nhà trường sẽ lùi lịch học của học sinh. Theo đó, 8h30 học sinh có mặt ở trường, 8h40 vào học tiết 1. Giờ tan học không thay đổi.

Trường hợp phụ huynh phải đi làm không thể đưa con đến trường theo giờ trên, nhà trường vẫn mở cửa theo giờ học cũ đón học sinh vào lớp.