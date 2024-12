Rating When the Phone Rings tăng mạnh, kẻ thủ ác lộ diện khiến ai cũng sốc

Tập 6 vừa lên sóng hôm qua chứng kiến sự bứt phá rating của When the Phone Rings khi bộ phim tự phá kỷ lục của chính mình. Theo thống kê của Nielsen Korea, rating tập mới nhất tăng hẳn 1% so với tập 5 trước đó, đạt tỉ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 6.9% (tập 5 là 5.9%) và khu vực đô thị là 6.4%. Đây cũng là thành tích tốt nhất của phim cho đến thời điểm hiện tại.

Bộ phim chỉ còn cách tỉ suất 7% một khoảng cách rất nhỏ và với nội dung gây cấn như hiện tại, khán giả hoàn toàn có cơ sở để tin rằng When the Phone Rings sẽ sớm thiết lập cột mốc mới.

Sự đột phá rating đầy tích cực này bắt nguồn từ việc từ tập 6 trở đi, quyền chủ động và thế bị động đã đổi chủ. Thứ nhất, đấy là mối quan hệ của cặp đôi chính: Tổng tài Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok thủ vai) đã biết người đứng sau những cuộc gọi uy hiếp kia là vợ mình, trong khi đó Hong Hee Joo (Chae Soo Bin thủ vai) vẫn chưa biết sự thật này. Thứ hai, đây là về hai phe chính và phản diện, sau thời gian "ẩn" mình trong tối và xem vợ chồng Baek Sa Eon tự "vờn" nhau thì mới đây, kẻ thủ ác đã bắt đầu ra tay khi nhận ra Hee Joo không còn ý định ly dị.

Spotlight của tập này thuộc về khoảnh khắc Hee Joo đột nhiên bị một đám người hâm mộ xông tới khiến cô bị đẩy đến sát mép vực. Đúng lúc nữ chính mất cảnh giác, một bàn tay đã đẩy cô ngã vực. Điều này lập tức trở thành cú sốc, đả kích tinh thần Sa Eon cực lớn. Dù đã có sự trợ giúp của cứu hộ nhưng anh vẫn một mình chạy tìm cô trong sự hoảng loạn. Diễn xuất cực đỉnh của Yoo Yeon Seok trong phân cảnh này nhận được cơn mưa lời khen. Ánh mắt rưng rưng, giọng nói đầy sự lo lắng và sợ hãi, nhưng vẫn cố nén lại để bình tĩnh hướng dẫn "406" tự cứu mình, khiến khán giả cũng phải bật khóc vì đồng cảm với nhân vật.

Ở một khía cạnh khác, netizen dường như đã "lờ mờ" đoán ra ai là hung thủ đẩy ngã Hong Hee Joo. Một bài đăng trên MXH đã chỉ ra vào lúc tình thế rối ren, thư ký của Baek Sa Eon là người đã đứng trên bục cao chờ sẵn. Không chỉ vậy, anh còn là người duy nhất mặc đồ đen, trùng khớp với màu áo trên bàn tay đẩy ngã nữ chính.

Trợ lý của Baek Sa Eon là người đẩy Hee Joo? (Nguồn: Cuồng phim-Review)

Chi tiết này trở thành "hint" gây ngỡ ngàng cho người xem, khi nhân vật này là người được nam chính hết mực tin tưởng, thường xuyên giao phó cho những việc quan trọng. Nếu điều này là sự thật thì cũng bộ phim đang xây dựng tên này theo đúng webtoon. Theo nguyên tác, người này có một người em gái bị mất tích và hắn ta cho rằng chính Baek Sa Eon là người gây ra thảm kịch nên mới bày kế để ở bên cạnh anh chờ cơ hội trả thù.