Rapper Zuck: Khi CEO Meta Mê Phong Cách Hip-Hop

Tuần này, CEO Meta Mark Zuckerberg (40 tuổi) đã tổ chức sinh nhật cùng gia đình và bạn bè. Hình ảnh Zuckerberg trong trang phục đậm chất hip-hop với dây chuyền vàng và áo phông rộng thùng thình đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Anh chia sẻ trên Instagram: "Cảm ơn 40 năm đầu tiên của cuộc đời! Priscilla đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ và tái hiện lại một số nơi tôi từng ở thời gian đầu." Bài đăng đi kèm nhiều bức ảnh về bữa tiệc do vợ anh Priscilla Chan tổ chức.

Chiếc áo phông đen mà vị tỷ phú này mặc có in dòng chữ Latin "Carthago delenda est". Cụm từ này thường được gắn liền với Cato the Elder, một chính trị gia La Mã, người được cho là đã thốt ra nó vào cuối mỗi bài phát biểu như một lời kêu gọi chiến đấu. Bản thân Zuckerberg cũng từng trích dẫn cụm từ này vào năm 2011 khi Google ra mắt nền tảng mạng xã hội Google Plus. CEO Meta đã tuyên bố tình trạng "khóa chặt" và tập hợp nhân viên của mình chống lại mạng xã hội đối thủ. Lời tuyên bố "Các bạn biết đấy, một trong những nhà hùng biện La Mã yêu thích của tôi đã kết thúc mọi bài phát biểu bằng cụm từ Carthago delenda est. 'Carthage phải bị hủy diệt.' Vì một số lý do, tôi nghĩ về điều đó ngay bây giờ" được trích từ "Chaos Monkeys", một cuốn sách do cựu nhân viên Facebook viết.

Chiếc áo in chữ Latin cũng phù hợp với sở thích trí tuệ của Zuckerberg. Zuckerberg từ lâu đã quan tâm đến Đế chế La Mã và từng học tiếng Latin ở trường trung học. Anh cũng đặt tên cho cả ba cô con gái của mình theo tên của các hoàng đế La Mã: Maxima, August và Aurelia.

Không chỉ Zuckerberg thể hiện niềm yêu thích với phong cách rapper. Vợ anh, Priscilla Chan, cũng xuất hiện với một bộ trang phục tương tự: áo phông trắng trơn và một cặp dây chuyền vàng. Zuckerberg kết thúc bài đăng của mình với lời nhắn: "Cùng hướng tới 40 năm tiếp theo!".

Đây không phải là lần đầu tiên Zuckerberg diện trang phục theo phong cách rapper. Anh đã có một bộ cánh tương tự vào ngày 13/4 khi đưa vợ đi xem sự kiện UFC 300. Chỉ một tuần sau đó, vào ngày 18/4, Zuckerberg tiếp tục lựa chọn phong cách thời trang này khi công bố các sản phẩm AI mới nhất của Meta. Lần này, Zuckerberg kết hợp dây chuyền của mình với áo phông màu xanh nước biển.

Gu thời trang ngày càng thay đổi của Zuckerberg dường như là một phần của xu hướng nổi lên trong giới lãnh đạo doanh nghiệp. Xu hướng này hướng đến sự khoa trương hơn trong việc lựa chọn trang phục. Trong khi nhà sáng lập Apple Steve Jobs có thể hài lòng với những chiếc áo cổ lọ màu đen của mình thì các ông trùm công nghệ như Zuckerberg và người sáng lập Amazon Jeff Bezos lại đang bận rộn thử nghiệm phong cách "mob chic" cùng với vợ của họ.

Sự thay đổi trong phong cách thời trang của Zuckerberg không chỉ đơn thuần là thể hiện sự yêu thích với hip-hop. Trong những năm gần đây, ông trùm mạng xã hội này cũng thể hiện sự tập trung mới mẻ vào ngoại hình và cách ăn mặc của mình. Điều này dường như là nỗ lực để ông xuất hiện gần gũi hơn với công chúng.

Bên cạnh việc mạo hiểm với phong cách quần áo, Zuckerberg còn khiến nhiều người bất ngờ khi theo học võ thuật tổng hợp trong đại dịch COVID-19. Khi đến Nhật Bản vào năm nay, Zuckerberg đã tạm gác lại đồng phục áo phông xám và áo hoodie quen thuộc để thay bằng áo khoác da lộn màu nâu. Sau đó, anh tiếp tục đổi chiếc áo khoác đó lấy áo khoác da màu đen của CEO Nvidia Jensen Huang khi cả hai gặp nhau vào tháng 3.