Ráo riết truy bắt đối tượng cầm đầu mua bán ma túy ở đảo Lý Sơn

Lực lượng công an, quân sự, biên phòng huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang ráo triết truy bắt đối tượng Đặng Quang Phụng (26 tuổi), ở thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 29/6, UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng các cơ quan liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, truy bắt đối tượng Phụng.

Đồng thời, phát động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, nêu cao tinh thần cảnh giác, không bao che, chứa chấp tội phạm, nếu phát hiện đối tượng bí mật báo ngay cho Đồn Biên phòng hoặc Công an địa phương. Cơ quan chức năng huyện Lý Sơn cũng kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Công Định bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Lý Sơn bắt giữ khi đang trên đường đi giao ma tuý của Phụng cho 1 đối tượng khác

Liên quan đến đối tượng Đặng Quang Phụng, khoảng 21h30, ngày 23/6, trong lúc tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn. Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Lý Sơn phát hiện đối tượng Nguyễn Công Định (25 tuổi), trú tại thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn có nhiều biểu hiện bất thường.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng tuần tra phát hiện Định đang cầm trong tay 2 túi nylon kích thước có chứa chất dạng tinh thể màu trắng. Định thừa nhận, chất tinh thể bên trong 2 túi là ma túy đá.

Khai báo với lực lượng tuần tra, Nguyễn Công Định cho biết, số ma túy trên Định nhận của đối tượng Đặng Quang Phụng, sau đó đi giao cho 1 đối tượng trên địa bàn, trong lúc đợi người đến nhận hàng thì bị bắt giữ.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Lý Sơn thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phụng. Quá trình khám xét phát hiện nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội. Qua điều tra xác minh, Phụng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn.

Ngay trong đêm, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát các phương tiện tàu thuyền ra vào đảo, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng cửa khẩu kiểm soát thắt chặt, nhằm ngăn chặn đối tượng Phụng trốn khỏi địa phương.