Rắn vào nhà: Tốt xấu chưa bàn, nhưng có 1 việc gia đình cần làm ngay

Rắn bất ngờ bò vào nhà là tình huống khiến nhiều người vừa hoảng sợ, vừa băn khoăn đây có phải một điềm báo nào đó. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến chuyện tốt - xấu, có một việc gia đình cần ưu tiên ngay.

Rắn vào nhà thường được lý giải theo nhiều hướng khác nhau, có người xem là tín hiệu tốt, người lại cho rằng cần thận trọng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của loài vật này trong không gian sống trước hết vẫn là một tình huống cần được xử lý đúng cách, bởi chỉ một phản ứng vội vàng cũng có thể khiến mọi chuyện trở nên nguy hiểm hơn. Vậy khi bất ngờ phát hiện rắn trong nhà, bạn nên làm gì trước tiên?

Thấy rắn trong nhà, việc đầu tiên là giữ khoảng cách

Phản xạ của nhiều người khi nhìn thấy rắn là tìm chổi, gậy hoặc một vật dài để đuổi, thậm chí cố đánh chết ngay. Tuy nhiên, đây lại là hành động có thể đẩy tình huống trở nên nguy hiểm hơn. Bạn không nên tiến sát để xác định rắn thuộc loài nào, bởi người không có chuyên môn rất dễ nhầm lẫn giữa các loài. Đồng thời, việc chọc, đánh hoặc tìm cách bắt bằng tay có thể khiến con vật cảm thấy bị đe dọa và phản ứng tự vệ.

Nếu phát hiện rắn, trước tiên hãy đưa trẻ nhỏ, người lớn tuổi và vật nuôi ra xa, đồng thời giữ khoảng cách an toàn. Mọi người nên bình tĩnh quan sát vị trí của con rắn từ xa để tránh trường hợp nó bò sang khu vực khác mà không ai biết. Nếu có thể thực hiện mà không phải đến gần rắn, gia đình nên đóng các cửa dẫn sang những phòng khác để hạn chế phạm vi di chuyển của nó. Ngược lại, không nên tự mình dồn rắn vào góc kín hoặc đứng chắn đường khiến nó không còn lối thoát.

Với con rắn đang ở ngoài sân hoặc gần cửa và có đường tự bò ra ngoài, tốt nhất nên giữ khoảng cách, tránh gây kích động và để nó tự rời đi. Nếu rắn đã vào sâu trong nhà, ẩn dưới tủ, gầm giường, kho chứa đồ hoặc không thể xác định vị trí chính xác, gia đình không nên tự tìm bắt. Trong trường hợp đó, hãy liên hệ lực lượng cứu hộ hoặc người có chuyên môn xử lý động vật hoang dã tại địa phương để được hỗ trợ. Đặc biệt, nếu nghi ngờ đó là rắn độc, tuyệt đối không nên thử bắt hoặc di chuyển con vật dù đang có sẵn dụng cụ.

Sau khi rắn rời đi, nên kiểm tra lại khu vực quanh nhà

Một con rắn xuất hiện trong nhà đôi khi chỉ là tình huống ngẫu nhiên. Tuy nhiên, đây cũng là lúc gia đình nên kiểm tra những điều kiện có thể khiến rắn tìm tới. Cỏ và bụi cây quanh nhà nên được giữ gọn, đồng thời hạn chế những đống gỗ, vật liệu, đồ cũ chất lâu ngày tạo thành nơi trú ẩn. Các khe hở quanh cửa, chân tường, đường ống hoặc vị trí thông ra bên ngoài cũng nên được kiểm tra và bịt kín khi phù hợp. Bên cạnh đó, cần chú ý đến chuột. Rắn có thể xuất hiện tại nơi có nguồn thức ăn, vì vậy việc giữ nhà cửa sạch sẽ, bảo quản thực phẩm và kiểm soát chuột cũng góp phần giảm khả năng chúng tìm đến khu vực sinh hoạt.

Nếu chẳng may có người bị rắn cắn, không nên chờ xem có triệu chứng hay không. Người bị cắn cần hạn chế vận động, giữ phần cơ thể bị cắn tương đối bất động và được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Không rạch vết cắn, hút nọc, đắp lá hoặc tự ý garô chặt vì những cách xử lý này có thể gây thêm tổn thương. Như vậy, rắn vào nhà có thể được dân gian lý giải theo nhiều hướng, nhưng không nên để câu chuyện điềm tốt hay điềm xấu làm chậm việc xử lý. Giữ khoảng cách, đưa người và vật nuôi ra khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó tìm sự hỗ trợ phù hợp mới là những việc cần ưu tiên ngay khi phát hiện rắn trong nhà.