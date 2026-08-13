Chấn động tại tiệc sinh nhật Vinamilk: Bò cũng được ăn “Omakase”

Đại tiệc sinh nhật Vinamilk không chỉ là nơi để nhìn lại hành trình nửa thế kỷ mà còn là không gian để thương hiệu quốc dân kể những câu chuyện thú vị đằng sau mỗi hộp sữa, cho phép người dùng trực tiếp khám phá toàn bộ quy trình từ trang trại đến thành phẩm cuối.

Trải qua nửa thế kỷ phát triển, Vinamilk đã trở thành cái tên không thể quên trong ký ức người tiêu dùng Việt. Đánh dấu cột mốc 50 năm vàng son, Vinamilk "chơi lớn", lần đầu vén màn những "thâm cung bí sử" chưa từng công bố tại tiệc sinh nhật "50 năm phụng sự khát vọng Việt" đang diễn ra sôi nổi ngay Thủ đô Hà Nội.

Ngay trong giờ đầu tiên mở cửa, đại tiệc sinh nhật Vinamilk đã tiếp đón hơn 200 phụ huynh và học sinh đến trải nghiệm.

Chuỗi sự kiện đưa người tham dự đi từ trang trại xanh đến nhà máy hiện đại và đặc biệt, trực tiếp tương tác, khám phá và "hóa thân" vào cả hành trình. Chỉ mới vừa diễn ra hôm nay, 13/08, nhưng đại tiệc đã khiến giới trẻ vô cùng hào hứng khi lật mở loạt bí mật thú vị phía sau thương hiệu quen thuộc.

"Menu Omakase" hoa cỏ và nghệ thuật chăm sóc sức khỏe bằng "thuốc nam"

Một trong những "bí mật" thú vị nhất tại chuỗi sự kiện là thông tin về chế độ dinh dưỡng và cách thức các chú bò được chăm sóc tại trang trại Green Farm. Nhằm đảm bảo nguồn sữa tươi đạt chất lượng hoàn hảo nhất, chế độ dinh dưỡng của đàn bò không áp dụng một công thức cố định mà được xây dựng linh hoạt theo từng thể trạng.

Khám phá chế độ dinh dưỡng của bò Green Farm

Từ trước đến nay, bạn cứ nghĩ đàn bò tại trang trại Vinamilk ăn cỏ và nghe nhạc "chill", nhưng thương hiệu đã tiết lộ một số sự thật còn thú vị hơn. Mỗi ngày, đàn bò được thưởng thức một "menu Omakase" thực thụ với sự phối trộn công phu từ 20 loại hạt, cỏ và hoa cao cấp như lúa mạch, bông vải, cỏ rỉ mật,...Người tham gia còn tận mắt chứng kiến "Vlog 1 ngày làm bò hạnh phúc" tại trang trại Green Farm, từ sống trong "chăn ấm nệm êm", nghe nhạc giao hưởng đến thực hiện dịch vụ mát-xa.

Hoàn thiện chế độ ăn uống - ngủ nghỉ, bạn tiếp tục nhập vai một bác sĩ thú y để "kê đơn" chữa bệnh cho đàn bò. Đối diện với ca bệnh, các bác sĩ tại đây sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc kháng sinh và ưu tiên chăm sóc bằng thuốc nam. Song song, các đàn bò cũng sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình thú y khoa học hiện đại để đảm bảo sức khỏe toàn diện. Nhờ vậy, đàn bò vừa tăng cường được hệ miễn dịch tự nhiên, vừa đảm bảo mỗi giọt sữa vắt ra luôn giữ trọn độ tinh khiết chuẩn chỉnh.

Chỉ 20 bước chân từ nhà vắt sữa đến bồn chứa

Chăm bò đúng cách, vắt sữa bò đúng chuẩn - bạn sẽ đồng hành cùng đội ngũ công nhân đi qua hành trình "đem sữa về bồn". Trong không gian triển lãm, bạn sẽ trực tiếp thực hiện "20 bước chân" từ nơi vắt sữa cho đến bồn chứa "siêu to khổng lồ". Đây không chỉ là góc triển lãm công nghệ mà còn là cách Vinamilk biến câu chuyện chất lượng tưởng như khô khan thành một hành trình khám phá vô cùng sinh động.

Các bé hào hứng trải nghiệm đoạn đường "20 bước chân" từ nơi vắt sữa bò đến bồn chứa khổng lồ lên đến 1 triệu lít.

Đi từ câu hỏi làm sao để giữ trọn vị sữa tươi nguyên cùng hàm lượng dinh dưỡng tối đa trước sự "tấn công" của oxy và nhiệt độ, các chuyên gia tại Vinamilk tiên phong ứng dụng công nghệ kép hút chân không kết hợp cùng quy trình khóa tươi siêu tốc "20 bước chân – 4°C – 5 giờ – 24 giờ" đầy ấn tượng.

Sữa tươi sau khi được vắt chỉ cần 20 bước chân để tới được bồn chứa, và lập tức làm lạnh 4°C và chỉ lưu tối đa 5 giờ trước khi hoàn thiện trong vòng 24 giờ. "20 bước chân – 4°C – 5 giờ – 24 giờ" đã trở thành bộ mật mã then chốt để giúp thương hiệu giữ trọn vị sữa nguyên bản trước khi đến tay người tiêu dùng.

"Vén màn" nhà máy sạch chuẩn phòng phẫu thuật và những thành phần "tối mật" của Vinamilk

Sau khi "nhập vai" tại trang trại, người tham dự sẽ đi đến khu vực nhà máy vô trùng hàng đầu của Vinamilk. Tại đây, Vinamilk sẽ giới thiệu tiêu chuẩn phòng sạch chiết rót bột sữa ISO Class 6 đến người tiêu dùng - một cấp độ vô trùng khắt khe, tương đương với tiêu chuẩn không khí trong một phòng phẫu thuật thường thấy. Mọi hạt bụi hay vi sinh vật dù là nhỏ nhất đều bị loại bỏ hoàn toàn, đảm bảo mỗi muỗng sữa bột trao đến tay em bé đều thuần khiết và an toàn tuyệt đối. Điều thú vị là tinh thần chủ động kiểm soát chất lượng này đã được Vinamilk đặt nền móng từ sớm, khi doanh nghiệp tự xây dựng tháp sấy sữa riêng từ năm 1989 để làm chủ môi trường sản xuất.

Tại khu vực nhà máy, người tham gia sẽ khám phá bên trong phòng sạch chiết rót bột sữa của Vinamilk

Bên cạnh khu vực triển lãm nhà máy, phòng nghiên cứu hứa hẹn là điểm dừng chân thú vị và bất ngờ không kém với cơ hội nếm thử vị sữa hoàn toàn mới, chưa từng có trên thị trường từ Vinamilk.

Song song đó, khách tham quan còn được "vén màn" những bí mật đằng sau các sản phẩm quen thuộc, từ việc ứng dụng nguyên liệu tự nhiên làm chất ổn định thay thế phụ gia hóa học, đến quy trình ủ trà Kombucha từ lá trà xanh hữu cơ trong suốt 6 tháng. Lần đầu tiên, hành trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Vinamilk được hé lộ một cách trực quan và trọn vẹn tới người dùng.

Những bí mật siêu thú vị trên hành trình phát triển sản phẩm của Vinamilk được tiết lộ "bản full không che" đến người tiêu dùng.

Câu chuyện về đàn bò "uống thuốc nam", bộ mật mã "20 bước chân" hay nhà máy đạt chuẩn phòng phẫu thuật chỉ là một phần nhỏ nằm trong chuỗi 50 sự thật thú vị của Vinamilk. 50 sự thật tượng trưng cho 50 năm phụng sự, là minh chứng rõ nét cho một Vinamilk không bao giờ dừng lại trên hành trình mang đến những giá trị dinh dưỡng tốt nhất cho người Việt.

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