Tường nhà liên tục chảy ra chất lỏng nâu, chuyên gia lần theo rồi phát hiện thứ bên trong "quý như vàng"

Tại Bangkok, Thái Lan, một loại chất lỏng màu nâu sẫm bất ngờ rỉ xuống tường khiến chủ nhà bối rối.

Chất lỏng nâu bất ngờ rỉ xuống tường

Chất lỏng màu nâu được Matithep Subsakul phát hiện tại nhà vào đầu tháng 4/2026. Theo Khaosod English, anh nhận thấy thứ chất dính, sẫm màu liên tục chảy dọc mép một bức tường nhưng không nhìn thấy đường ống hỏng hay nguồn nước nào ở phía trên.

Khi tiến lại gần, Matithep nhận ra nó có mùi khá đặc biệt, hơi giống mật. Tuy nhiên, anh vẫn không hiểu vì sao một chất như vậy lại có thể tự nhiên xuất hiện từ bên trong tường.

Không muốn vội phá kết cấu căn nhà, chủ nhà chụp ảnh và đăng lên một nhóm mạng xã hội chuyên nhận diện động vật, côn trùng để tìm lời giải.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến. Dựa vào màu sắc, độ đặc và vị trí chất lỏng rỉ ra, những người có kinh nghiệm cho rằng bên trong khoảng trống của bức tường rất có thể đang tồn tại một đàn ong không ngòi.

Nhận định này sau đó giúp giải thích hiện tượng tưởng chừng khó hiểu: thứ chất màu nâu thực chất là mật do đàn ong tích trữ trong tổ kín. Thời tiết nóng có thể khiến mật trở nên lỏng hơn, sau đó len qua các khe nhỏ và chảy ra ngoài bề mặt tường.

Tại Thái Lan, nhóm ong không ngòi xuất hiện khá phổ biến và nhiều loài còn được người dân nuôi để lấy mật. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Ecology and Environment cho biết Tetragonula pagdeni là một trong những loài được nuôi phổ biến nhất tại nước này.

TS Orawan Duangphakdee, chuyên gia về ong bản địa tại Thái Lan, cũng từng giới thiệu ong không ngòi là nhóm thụ phấn thích nghi tốt với môi trường đô thị và có thể làm tổ trong những khoảng trống nhỏ.

Thứ ẩn trong tường "quý như vàng"

Điều khiến câu chuyện càng gây chú ý là giá trị của thứ đang âm thầm rỉ ra khỏi bức tường.

Theo một nghiên cứu về mật ong không ngòi tại Thái Lan đăng trên Current Research in Nutrition and Food Science, giá bán loại mật này có thể cao khoảng 10 lần mật từ ong Apis mellifera sản xuất tại Thái Lan.

Tài liệu về nghề nuôi ong không ngòi ở Đông Nam Á cũng ghi nhận mật tại Thái Lan từng được bán ở mức khoảng 1.200-1.500 baht/kg, trong khi sản lượng của mỗi đàn khá hạn chế.

Đây cũng là lý do loại mật này thường được coi là sản phẩm giá trị cao. Mỗi đàn ong không ngòi chỉ cho khoảng 1-5kg mật mỗi năm, khiến nguồn cung thấp hơn nhiều so với mật ong thông thường.

TS Orawan cho biết mật của ong không ngòi tại Malaysia, Indonesia và ngày càng phổ biến ở Thái Lan thường có giá cao gấp nhiều lần mật thông thường. Các nghiên cứu của bà cũng ghi nhận mật ong bản địa chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa đáng chú ý.

Vì vậy, cách gọi thứ ẩn trong bức tường là "quý như vàng" chủ yếu nhằm nói đến độ hiếm và giá trị kinh tế cao. Hiện chưa có thông tin cho biết lượng mật trong căn nhà của Matithep lớn đến mức nào, nên không thể quy đổi thành một con số tiền cụ thể.

Khaosod English cũng không cho biết chủ nhà cuối cùng có phá tường để lấy tổ ong ra hay lựa chọn giữ nguyên đàn ong.

Dù vậy, câu chuyện vẫn khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Một vệt chất lỏng nâu tưởng như báo hiệu căn nhà gặp sự cố cuối cùng lại dẫn tới phát hiện hoàn toàn trái ngược: bên trong bức tường có thể đang tồn tại cả một tổ ong tạo ra loại mật thuộc nhóm đắt giá tại Thái Lan.

Theo Khaosod; Current Research in Nutrition and Food Science; Heinrich Böll Foundation Southeast Asia