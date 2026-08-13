Đại mỹ nhân được cả showbiz công nhận: Đứng im cũng đẹp xuất thần, chẳng cần ăn vận cầu kỳ vẫn cực cuốn

Nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng thanh mảnh cùng gu thời trang sành điệu là những lợi thế giúp mỹ nhân này luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Có những nhan sắc càng đi qua năm tháng lại càng trở nên đằm thắm, mặn mà và cuốn hút theo một cách rất riêng, chẳng những không bị thời gian làm lu mờ mà còn ngày càng có sức hút hơn. Angelababy chính là một trong số đó. Nhắc đến những đại mỹ nhân của showbiz Hoa ngữ, cái tên Angelababy gần như luôn được nhớ tới bởi vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo cùng những đường nét nổi bật. Ở tuổi 37, cô vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, vóc dáng thanh mảnh cùng gu thời trang ngày càng tinh tế, sành điệu.

Ngắm loạt outfit của Angelababy mới thấy, chẳng cần ăn vận quá cầu kỳ, cô vẫn đủ sức khiến người khác phải ngoái nhìn, xuất hiện ở đâu cũng nổi bần bật và cuốn hút.

Vi vu ở Maldives, Angelababy ghi điểm với set đồ full trắng tối giản nhưng cực kỳ thời thượng, gồm áo ba lỗ và quần suông rộng. Thiết kế áo vừa vặn kết hợp cùng quần phóng khoáng tạo nên cặp đôi hoàn hảo, giúp tổng thể trông thanh thoát, trẻ trung mà vẫn đầy khí chất. Vốn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, mỹ nhân 37 tuổi lại có gu thời trang ngày càng tinh tế, biết cách biến những item cơ bản thành outfit cuốn hút. Vậy nên chẳng cần ăn diện cầu kỳ, Angelababy vẫn khiến người ta phải xuýt xoa bởi diện mạo sành điệu, trẻ trung và đầy sức hút.

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Trong outfit check-in bên biển, Angelababy chọn diện áo cúp ngực phối cùng chân váy dài, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa thời thượng. Chi tiết nơ trên áo kết hợp với họa tiết hoa nhí trên váy mang đến cảm giác ngọt ngào, điệu đà nhưng không hề sến, cực kỳ hợp với không khí nghỉ dưỡng. Đây chính là công thức lên đồ đi biển vừa xinh vừa sang chảnh, chị em hoàn toàn có thể lưu ngay để áp dụng cho những chuyến vi vu sắp tới.

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Style nghỉ dưỡng của Angelababy chưa một lần khiến dân tình thất vọng. Cô ghi điểm với thiết kế đầm 2 dây dáng dài, nổi bật bởi phần chiết eo khéo léo cùng phom váy bồng xòe nhẹ, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa bay bổng. Thiết kế đơn giản nhưng tôn lên vẻ duyên dáng, thanh thoát, cực kỳ hợp với khung cảnh biển và không khí nghỉ dưỡng. Chị em nào đang thiếu những item tương tự thì nên rinh ngay về nhà để làm mới tủ đồ, sẵn sàng lên đồ thật xinh cho những chuyến vi vu sắp tới.

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Đi sự kiện mặc đẹp không trượt phát nào, song, style đời thường của Angelababy lại ưu tiên sự năng động và có phần đơn giản hơn. Nữ diễn viên khoe style thoải mái, basic khi diện một chiếc áo dài tay ôm dáng, mix cùng quần suông gọn gàng nhưng vẫn tạo nên tổng thể cực kỳ hút mắt. Cách phối đồ tối giản, không cần quá nhiều phụ kiện hay chi tiết cầu kỳ lại càng tôn lên khí chất thanh lịch, thời thượng của mỹ nhân 37 tuổi.

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Là mẹ một con nhưng nhan sắc và vóc dáng của Angelababy quả thực khiến nhiều người phải xuýt xoa. Từ những outfit mùa hè nhẹ nhàng đến cách lên đồ khi trời se lạnh, cô đều biết cách biến những item quen thuộc thành tổng thể thời thượng, xuất hiện trong bất kỳ khung hình nào cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn. Trong một outfit, Angelababy chọn set đồ mang gam nâu be trung tính với áo khoác lửng phối cùng quần suông và giày sneaker. Đây là công thức được nhiều chị em yêu thích bởi cách phối đơn giản, dễ áp dụng nhưng vẫn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, gọn gàng và sành điệu.