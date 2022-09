Ra tù 1 tuần, nam thanh niên ở Quảng Nam dọa giết, cưỡng đoạt tiền nữ chủ quán

Lúc 1 giờ 50 phút rạng sáng 1-9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke KING 365 (số 365 đường Trần Thủ Độ, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) do ông Nguyễn Đình Nam làm chủ cơ sở.

6 nữ và 2 nam dương tính với ma túy trong quán karaoke

Qua kiểm tra, phát hiện 2 phòng có 8 khách gồm 2 nam, 6 nữ cùng dương tính với chất ma túy. Công an thu giữ 1,58 g ma tuý các loại và nhiều tang vật khác có liên quan.