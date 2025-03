Ra mắt trailer đấu boss, bom tấn hứa hẹn vượt mặt Black Myth: Wukong khiến game thủ mê mệt

Sau thành công của Black Myth: Wukong, hàng loạt các dự án game, siêu phẩm có phong cách tương tự lần lượt được giới thiệu.

Nổi bật và gần với ngày ra mắt nhất có lẽ phải kể tới The First Berserker: Khazan - một trò chơi có phong cách nghệ thuật khá nổi bật so với những đối thủ khác khi kết hợp các thiết kế nhân vật theo phong cách anime 2D nhưng môi trường, cảnh quan lại 3D tuyệt đối. Thêm vào đó là bối cảnh u ám mang đậm phong cách cổ điển, fantasy huyền bí. Điều này đã khiến cho The First Berserker: Khazan dù chưa ra mắt nhưng đã nhận được vô số sự chú ý.

Và mới đây, tựa game này lại tiếp tục khiến các fan phải mê mệt sau khi tung ra một đoạn trailer, mô tả một trận chiến với boss quá ư mãn nhãn.

Kể từ lần đầu tiên được giới thiệu tại The Game Awards 2023, The First Berserker: Khazan đã nhận được một số đoạn giới thiệu và bản cập nhật thú vị trong thời gian sau đó. Càng gần tới ngày ra mắt, bom tấn này lại càng chứng minh sức hút của mình. Cụ thể, trong đoạn trailer mới nhất kéo dài gần 2 phút, The First Berserker: Khazan đã tập trung vào một số trận đấu boss mạnh mẽ của trò chơi. Phần đầu là trận chiến với một người phụ nữ cầm ô, còn hai phần sau giới thiệu những con quái thú lớn khác nhau trong đó một sinh vật giống sói khổng lồ mang tên Shactuka và con còn lại tên là Spectre of Bhangau, một thực thể giống cừu đực lớn cầm búa và đinh nhọn.

Trong suốt trailer, có thể thấy Khazan chặn các đòn tấn công của kẻ thù bằng thanh kiếm khổng lồ của mình, và có khả năng phản công bằng các đòn combo nhanh khác. Một điều nổi bật là khi tấn công, Khazan dường như gây rất ít sát thương lên thanh máu của những tên boss này. Không rõ liệu Khazan mà nhóm sử dụng để ghi lại cảnh quay trailer này có lẽ hơi kém cấp độ hay The First Berserker: Khazan thực sự khó đến vậy.

The First Berserker: Khazan dự kiến ra mắt trong khoảng một tháng nữa, cụ thể vào 27/3 và sẽ có mặt trên PlayStation 5, Xbox Series X và S, và PC.