Ra mắt hàng loạt camera thông minh, nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam

Ngày 29/10/2023, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (Vietnam International Innovation Expo 2023) tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, khu CNC Láng - Hòa Lạc, Công ty Cổ phần MK Vision (MK Vision) đã có một buổi giới thiệu 4 sản phẩm AI Camera ứng dụng xử lý dữ liệu tại biên bao gồm Camera hành trình thông minh AutoSecure, Camera giám sát hiện trường Body Worn Camera (BWC), Thiết bị xác thực Căn cước công dân (CCCD) gắn chip M6 và Camera giám sát an ninh Vision 1 tại khu vực trưng bày và triển lãm của sự kiện.

Các sản phẩm camera của MKV được nghiên cứu, sản xuất 100% tại Việt Nam. Linh kiện được nhập khẩu do giới hạn Việt Nam chưa làm được. Ngoài ra toàn bộ khuôn vỏ, bản mạch, firmware, phần mềm server và client đều được người Việt làm chủ.

Anh Lê Tuấn Khôi - Phó giám đốc phụ trách sản phẩm đang giới thiệu về 4 sản phẩm AI Camera ứng dụng công nghệ xử lý dữ liệu tại biên gồm: Camera hành trình thông minh AutoSecure, Camera giám sát hiện trường Body Worn Camera (BWC), Thiết bị xác thực Căn cước công dân (CCCD) gắn chip M6 và Camera giám sát an ninh Vision 1 tại sự kiện VIIE 2023.

Theo các chuyên gia, 4 sản phẩm AI Camera của MK Vision đã giải quyết được các vấn đề về: ‏Giảm độ trễ và tăng cường hiệu suất hệ thống với khả năng xử lý dữ liệu tại biên.‏

Hạ tầng lắp đặt camera không còn là trở ngại với công nghệ kết nối qua mạng viễn thông 3G/4G, kiến trúc direct-to-cloud, cùng với tùy chọn sử dụng nguồn năng lượng mặt trời.‏

‏Giải phóng băng thông cho những dự án camera lớn, chuyển dịch từ mô hình truyền và lưu trữ dữ liệu tập trung sang mô hình xử lý dữ liệu phân tán và truyền metadata.‏

‏Ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư vào các giải pháp giám sát an ninh, đảm bảo tính pháp lý và sự minh bạch của dữ liệu.‏

‏Giảm thời gian và tiết kiệm nguồn lực trong công tác triển khai, bảo hành, bảo trì hệ thống, từ đó góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh.‏

‏Theo đó, doanh nghiệp sẽ cùng với các đối tác để mang lại những ứng dụng và lợi ích thiết thực trong các lĩnh vực: Giám sát an ninh công cộng và hạ tầng quan trọng, Quản lý rủi ro trong ngành logistic, ‏Phân tích hành vi người dùng, ‏Hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn, ‏Xác minh và định danh người dùng‏, Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào cuộc sống, Tự động hóa các hoạt động quản lý và điều hành thông qua dữ liệu lớn đã được xử lý: đếm số lượng người, phân tích cảnh báo hành vi lái xe, kiểm soát vé, ngăn chặn xâm nhập, xử phạt vi phạm, cảnh báo cháy nổ…‏‏‏

"Xu hướng sử dụng AI Camera trên thế giới đang ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như an ninh, giao thông vận tải, đô thị thông minh... MK Vision đã chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để đón đầu xu thế này với việc tự chủ phát triển các ứng dụng trên camera, xây dựng nhà máy tại Vĩnh Phúc, tập hợp đội ngũ các kỹ sư và chuyên gia trong nước và quốc tế. Với lợi thế tự chủ trong công nghệ, nghiên cứu và sản xuất AI Camera tại Việt Nam, MK Vision là doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng những công nghệ tiên tiến cùng những tính năng mới nhất hiện nay trong lĩnh vực giám sát an ninh. Chúng tôi kỳ vọng những sản phẩm AI Camera Make in Vietnam sẽ góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, đảm bảo an toàn xã hội, và tăng cường an ninh quốc gia", ‏anh Lê Tuấn Khôi - Phó Giám đốc của MK Vision chia sẻ.