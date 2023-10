AI tạo sinh sẽ giúp Việt Nam trở thành cường quốc công nghiệp game toàn cầu

Tại sự kiện Games Industry Showcase, Google Cloud đã giới thiệu các xu hướng và cải tiến công nghệ mới có khả năng giúp các doanh nghiệp game trong nước tiếp cận người chơi toàn cầu và hỗ trợ mục tiêu của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng doanh thu ngành công nghiệp game của Việt Nam từ 600 triệu đô la Mỹ lên 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm.

VNGGames, Amanotes và Wolffun Game là ba trong số các công ty game đang sử dụng công nghệ Cloud, phân tích dữ liệu và AI để phục vụ thị trường trong nước và đẩy nhanh tốc độ mở rộng quốc tế. Nhiều hợp tác chiến lược xa hơn với VNGGames, Amanotes và Wolffun Game cũng được công bố trong quá trình các công ty game tiếp tục khai thác cơ sở hạ tầng, phân tích dữ liệu và khả năng xử lý của AI Google Cloud.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Điều hành Google Cloud tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc điều hành Google Cloud, phụ trách Việt Nam, cho biết: "Hiện gần một nửa dân số thế giới chơi game; phần lớn thông qua thiết bị di động của họ. Thị trường game toàn cầu cũng được dự đoán sẽ tạo ra hơn 187 tỉ USD doanh thu trong năm 2023 - con số này cao hơn gấp năm lần so với doanh thu bán vé xem phim toàn cầu dự kiến trong năm 2023, qua đó nhấn mạnh cơ hội tăng trưởng khổng lồ ở quy mô quốc tế cho các doanh nghiệp game."

Tối ưu hóa khả năng xử lý dù có lượng lớn người chơi

VNGGames đã sử dụng mạng lưới toàn cầu và ứng dụng tường lửa cho website của Google Cloud - cùng hỗ trợ triển khai kỹ thuật của Cloud Ace - để đưa 2 tựa game Gunny Origin và Dead Target tiếp cận nhiều người chơi ở bất cứ đâu trên thế giới – trong khi vẫn đảm bảo an toàn trước sự tấn công của botnet. Điều này cho phép công ty giảm độ trễ và tải trọng lưu trữ trên server để tối ưu chi phí.

Đại diện VNGGames, Amanotes và Wolffun Game và FPT Telecom tại sự kiện.

Wolffun Game - một studio chuyên phát triển các dòng game PvP (player-versus-player) trên các nền tảng di động - quyết định vận hành 2 tựa game Thetan Arena và Heroes Strike bằng các dịch vụ của Google Cloud như Google Kubernetes Engine (GKE) - với hỗ trợ kỹ thuật từ Cloud Kinetics - để đảm bảo trải nghiệm mượt mà nhất cho người dùng.

Wolffun Game hiện đang sử dụng Agones - một trình điều phối máy chủ chuyên dụng cho game được tạo ra bởi Google Cloud và Ubisoft, để hỗ trợ một số chức năng cụ thể cho tựa Thetan Rivals mà công ty vừa ra mắt. Điều này bao gồm tính năng Lobby giúp phân bổ người chơi hiệu quả.

Rút ngắn thời gian đưa ra thị trường

Nhà phát hành game âm nhạc Amanotes đã sử dụng kho dữ liệu không máy chủ và dịch vụ phân tích streaming của Google Cloud để hợp nhất dữ liệu về người chơi và game vốn đã khóa sẵn trong các silo (bộ phận lưu trữ riêng biệt), qua đó giúp nhân sự vận hành có thể thu thập thông tin hữu ích theo thời gian thực từ dữ liệu để nâng cao khả năng đưa ra quyết định.

Amanotes coi AI là vũ khí tiếp theo trong quá trình đổi mới công nghệ hiện đại và đang tích cực khai thác AI để tái định nghĩa việc phát triển và phát hành game. Công ty đầu tư đáng kể vào các hệ thống máy học, hợp tác với Google Cloud và Cloud Ace, để triển khai tự động hóa, do đó đảm bảo khả năng mở rộng và hiệu quả khi phục vụ hàng tỷ người dùng.

Ông Võ Tuấn Bình, CEO kiêm đồng sáng lập Amanotes phát biểu tại sự kiện.

Ông Võ Tuấn Bình, CEO kiêm đồng sáng lập Amanotes cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng các dịch vụ phân tích dữ liệu và AI của Google Cloud để tạo và duy trì sản phẩm của mình, với sự hỗ trợ kỹ thuật có chuyên môn cao từ các kỹ sư của Google Cloud và các đối tác triển khai của họ. Cách tiếp cận AI-first và chuyên môn về khoa học dữ liệu của Google Cloud đã giúp các game của chúng tôi đạt được hơn ba tỷ lượt tải xuống.”

Tương tự, VNGGames đã sử dụng API dịch thuật của Google Cloud để nhận dạng các thuật ngữ hoặc cụm từ theo vùng miền và ngữ cảnh cụ thể, bao gồm các cụm từ thuộc ngôn ngữ trong game như “AFK”, “nerf”, “buff”,… và ngay lập tức dịch các cụm từ trên sang hơn 100 ngôn ngữ khác nhau. Nhờ đó, VNGGames có thể đẩy nhanh quá trình địa phương hóa tựa game ở các thị trường như Đông Nam Á.

Sử dụng AI tạo sinh để sáng tạo trong trò chơi ở Việt Nam

AI tạo sinh (gen AI) - hay bản chất là việc sử dụng các mô hình mẫu để tạo ra nội dung mới ở dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh và video với dữ liệu huấn luyện tối thiểu - nhờ đó các nhóm phát triển có thể tạo nội dung nhanh hơn. Các nội dung đó có thể là các đoạn mã, các art game, đoạn hội thoại và hơn thế nữa.

AI tạo sinh được nhận định sẽ giúp Việt Nam trở thành cường quốc công nghiệp game toàn cầu (Ảnh: AI)

AI tạo sinh sẽ là tác động lớn nhất đến ngành công nghiệp game kể từ sau sự ra đời của đồ họa 3D thời gian thực và điện thoại thông minh. Bằng cách đi đầu trong việc áp dụng công nghệ, ngành công nghiệp game có thể đóng vai trò như một ngọn hải đăng cho các doanh nghiệp khác, giới thiệu những cách thức mới để thông tin, thu hút và kết nối mọi người ở quy mô lớn.

Để nâng quyền cho các doanh nghiệp ở Việt Nam - bao gồm nhiều nhà phát triển và phát hành game - đổi mới với AI tạo sinh một cách nhanh chóng, an toàn và có trách nhiệm, tại buổi Games Industry Showcase Google Cloud cũng đã công bố nhiều chương trình đào tạo phát triển kỹ năng mới, các mô hình và công cụ mẫu, chương trình Google for AI Startups Cloud. Các chương trình này đều hoàn toàn miễn phí, bao gồm Giới thiệu về Lộ trình học tập AI Tạo sinh và The Arcade - một trải nghiệm học tập được game hóa.