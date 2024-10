Ra mắt FSEL: Bùng nổ công nghệ 3D mapping và nghệ thuật sân khấu

Sự kiện hứa hẹn mang đến những giây phút mãn nhãn và thăng hoa cảm xúc khi người xem được hòa mình vào một không gian "công nghệ giáo dục" chưa từng có.

Bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng và tri thức vẽ lên bức tranh toàn bích về vũ trụ học tiếng Anh

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một công ty thuộc lĩnh vực công nghệ giáo dục "chơi lớn" khi "chiêu đãi" khán giả một bữa tiệc ra mắt độc đáo và hoành tráng kết hợp giữa công nghệ 3D mapping hiện đại cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và trình diễn sân khấu với nhiều câu chuyện lôi cuốn về hành trình đi đến ước mơ, khám phá vũ trụ tri thức mang tên FSEL.

Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt của ngành Giáo dục này, Tập đoàn giáo dục Atlantic, đơn vị sở hữu nền tảng học Tiếng Anh 5 sao FSEL đã dành gần nửa năm từ khâu lên ý tưởng, concept, dàn dựng sân khấu và chuẩn bị các tiết mục trình diễn.

Khách tham gia sẽ được chìm đắm trong một không gian nghệ thuật tương tác ba chiều tựa như một thước phim điện ảnh sống động, đi qua từng cung bậc cảm xúc theo hành trình phát triển của thương hiệu, từng bước khám phá vũ trụ FSEL độc đáo, mới lạ.

Sân khấu hoành tráng kết hợp giữa công nghệ 3D mapping hiện đại cùng nghệ thuật trình diễn sân khấu

Sân khấu được thay đổi bối cảnh liên tục, từ việc tái hiện sống động hành trình của một học sinh đại diện cho khát vọng và giấc mơ của hàng triệu học sinh cùng trang lứa đi tìm cho mình những chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tri thức, ước mong tìm ra một phương pháp học tiếng Anh thực sự hiệu quả; đến cuộc gặp gỡ và du hành vào không gian của hai nhân vật Cosmo - đại diện FSEL và Techie – Robot trợ lý học tập để tìm ra trung tâm Anh ngữ bỏ túi, nơi mà mọi học sinh có thể học ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào và đặc biệt là bất cứ ai có điều kiện kinh tế nào cũng đều được học tiếng Anh chất lượng xịn sò.

Lễ ra mắt còn mang đến hiệu ứng thị giác ấn tượng với cách thể hiện độc đáo qua phim ngắn xen kẽ với những phần trình diễn trên sân khấu, tiết mục nhảy tập thể hay bài hát truyền tải thông điệp khiến người xem đi từ khám phá này đến những trầm trồ khác. Đặc biệt, màn trình diễn tại sân khấu kể câu chuyện của đội ngũ phát triển, những người đặt qua một bên lợi ích cá nhân, cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp cá nhân để xây dựng nên một nền tảng học tiếng Anh online chất lượng cao cho tất cả người Việt chắc chắn sẽ để lại nhiều suy ngẫm và xúc cảm trong lòng người xem.

Đáng chú ý là các câu chuyện như: chuyện thầy giáo người Mỹ đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam hơn 15 năm, không chỉ giảng dạy trực tiếp với các học sinh mà còn đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho hàng nghìn giáo viên tiếng Anh người Việt và quốc tế; Hay chuyện người thầy giáo "5 sao" đến từ nước Mỹ yêu Việt Nam ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến, quyết định gắn bó với Việt Nam sau chỉ một lần ghé thăm, trở thành giáo viên được học sinh và phụ huynh yêu thích nhất tại trung tâm Atlantic Five-Star English; Hay một kỹ sư gốc Việt có sự nghiệp gần 30 năm thành công tại Pháp, là tác giả của nhiều công trình công nghệ được sử dụng trên khắp châu Âu đã quyết định trở về Việt Nam đầu quân cho FSEL; Và đặc biệt câu chuyện về một bạn trẻ Gen Z chấp nhận tạm dừng "giấc mơ Mỹ" ở lại với FSEL để cùng các cộng sự làm ra các bước trải nghiệm trên nền tảng FSEL bằng tất cả sự thấu hiểu và yêu thương.

Lễ ra mắt FSEL được hàng triệu học sinh Việt trông đợi

Bên cạnh đó, ca khúc được sáng tác riêng của thương hiệu FSEL cũng là điểm nhấn đáng mong chờ của sự kiện. Với ca từ ý nghĩa cùng giai điệu bắt tai, ca khúc được thể hiện trên sân khấu bởi các vũ công chuyên nghiệp và đội ngũ 50 kỹ sư gen Z FSEL không chỉ mang lại hiệu ứng sân khấu bùng nổ mà còn giúp khán giả cảm nhận rõ nét tinh thần và thông điệp FSEL gửi gắm. Với tên gọi Phi hành gia FSEL và Vũ trụ ngôn ngữ muôn màu, hai ca khúc của FSEL đã khơi gợi niềm tin, lòng quyết tâm của mỗi người trên con đường thực hiện mơ ước và đặc biệt là lan tỏa niềm tự hào về quê hương, đất nước Việt Nam.

Một thế hệ Gen Z đáng tự hào - gam màu đặc biệt làm nên một FSEL - sinh ra đã thuộc về mọi học sinh

FSEL là một sản phẩm được sáng tạo từ các bạn trẻ gen Z dành cho các bạn trẻ gen Z và gen Alpha. Bạn Phan Huy Thành Long, trưởng nhóm Sáng tạo sản phẩm FSEL chia sẻ: "Với vai trò là Founder và product owner của FSEL, tôi đã tận dụng kinh nghiệm cá nhân để tạo ra một ứng dụng học tiếng Anh mang lại trải nghiệm học tập toàn diện như tại các trung tâm offline. Đội ngũ kỹ sư gen Z của FSEL tự tin rằng FSEL có thể mang lại một màu sắc hoàn toàn mới cho việc học ngôn ngữ tại Việt Nam bằng sự thấu hiểu để việc học sẽ luôn hứng khởi qua những cú click chuột."

FSEL - mô hình học ngoại ngữ trực tuyến tương tác cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hiện đã được được Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và đánh giá là nền tảng công nghệ đáp ứng chất lượng học tập để học sinh có thể học tập và đạt được mục tiêu học tập tương đương như học tại trung tâm Anh ngữ Offline. Với slogan "An English Center In Your Pocket", FSEL hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tiếng Anh bỏ túi mà bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào cũng đều có thể học được. Khát vọng của FSEL là thu nhỏ khoảng cách tiếp cận cơ hội học tập đặc biệt là học ngoại ngữ của tất cả học sinh ở mọi vùng miền trên cả nước. Đây là giải pháp được Tập đoàn giáo dục Atlantic đóng gói cho học sinh Việt mang tính tương tác cao, có thể thay thế mô hình học tại trung tâm Anh ngữ có lộ trình đánh giá đầu vào và đầu ra với giáo trình tiếng Anh theo chuẩn Cambridge với mức học phí hợp lý.

Một tiến trình học trên FSEL bao gồm 3 hoạt động: Video bài giảng tương tác 1:1 với giáo viên nước ngoài, Diễn đàn lớp học giúp học viên phát triển kỹ năng Nói và Viết, Bài tập về nhà để ôn luyện củng cố kiến thức. Đồng thời, FSEL tích hợp thêm những công nghệ tiên tiến như AI Chatbot, chấm chữa bài bằng AI theo thời gian thực giúp tăng hiệu quả học tập. Đặc biệt, nhằm tạo động lực và duy trì hứng thú cho người học, FSEL có hình thức cổ vũ, khuyến khích học sinh bằng việc tặng xu thưởng FSEL Coin, học sinh có thể tích lũy đổi thành quà tặng hay các vật phẩm hấp dẫn mang tính giải trí, giáo dục cao.

FSEL hướng tới thay thế mô hình học tại trung tâm Anh ngữ

Tại buổi lễ ra mắt, nhiều hoạt động khác đang được mong đợi như việc trao thêm 01 tài khoản học Tiếng Anh 5 sao để lan tỏa tinh thần đưa trung tâm tiếng Anh bỏ túi đến với tất cả mọi người, hoạt động này chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 03/11/2024. Các phần quay số trúng thưởng dành cho toàn bộ khách mời tham dự sự kiện với những phần quà vô cùng hấp dẫn như: Laptop HP, đồng hồ thông minh Apple Watch, tai nghe không dây JBL cũng đang được nhiều học sinh háo hức khám phá.

Lễ ra mắt thương hiệu FSEL với một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng có 1-0-2, hứa hẹn "gây bão" không chỉ cộng đồng mạng mà cả giới chuyên môn, phụ huynh, học sinh và những người quan tâm tới việc học tiếng Anh 5 sao mà chi phí chỉ 10 ngàn đồng/ngày. Cùng chờ đón sự kiện ra mắt thương hiệu FSEL được tổ chức vào ngày 03/11 tại trung tâm tổ chức sự kiện Star Galaxy Láng Hạ tới đây.

Phụ huynh và học sinh quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin về trung tâm Anh ngữ bỏ túi FSEL tại đây: https://fsel.edu.vn/ hoặc liên hệ hotline 090 347 0020 để được hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật.